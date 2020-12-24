DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

Van'da 320 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

VAN'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kardan dolayı 320 yerleşim yerine ulaşım sağlanamazken, kar kalınlığı kent merkezinde yer yer 15, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreyi buldu.

Van'da sıcak havanın etkisini yitirmesiyle birlikte dün sabah saatlerinden ibitaren başlayan ve belirli aralıklarla devam eden kar yağışı, etkisini arttırmaya başladı. Van ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 15, yüksek kesimlerde ise yarım santimetreyi buldu.

Kar nedeniyle 149 mahalle ve 171 mezra olmak üzere toplam 320 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Şubat ayında yaşanan çığ felaketinde 42 kişinin hayatını kaybettiği Van-Bahçesaray kara yolu, güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Mahalle ve mezra yollarının açılması için Büyükşehir Beledisi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekipleri, yoğun bir çalışma başlattı. Ekipler, kent merkezinde de kar temizleme çalışması başlatırken, Büyükşehir ve İpekyolu Belediyelerine bağlı personeller de, vatandaşların rahat yürüyebilmesi için caddelerdeki kar kütlelerini temizledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kara gömüler araçlar-Kar altına yürüyen vatandaşlar-Geçen araçların üzerindeki kar kütlesi-Araçların üzerindeki karları temizleyen bir vatandaş-Kent merkezindeki kaldırımlarda çalışma yapan belediye personelleri--Muhabir anonsu-Belediye personellerinin çalışmalarından detaylar-İş makinelerinin kent merkezindeki karla mücadele çalışması-Caddede yürüyen vatandaşlardan genel ve detaylar

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,-

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Cezaevi içinde pandemi hastanesi KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde 4 bin 500 tutuklu ve hükümlünün kaldığı cezaevi yerleşkesinde bulunan 40 yataklı hastane, pandemi hastanesine dönüştürüldü. Cezaevinde kalan tutuklu ve hükümlüler ile personel ve yakınlarından koronavirüs hastalığına yakalananlar, burada tedavi edilirken, bu şekilde şehirdeki diğer hastanelerin yükü azaltılmış oldu.

Bünyan Cezaevi yerleşkesi içinde yer alan son teknoloji ekipmanlarla donatılan hastane, cezaevinde kalan 4 bin 500 tutuklu ve hükümlü ile kampus yerleşkesinde görev yapan bin 500 personel ve ailesine hizmet ediyor. Bünyan Devlet Hastanesi ek binası olarak hizmet veren sağlık merkezi, acil servis, laboratuar, röntgen, 10 yataklı acil gözlem, dahiliye, ortopedi, göz, genel cerrahi, kadın doğum, 2 adet diş polikliniği ve toplam 40 yatak kapasiteli kadın, erkek ve çocuk servisinden oluşuyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına 40 yatak kapasitesinin tamamını pandemi hastanesine hazır hale getiren sağlık merkezi, hem ilçe devlet hastanesinin hem de Kayseri Şehir Hastanesi'nin hasta yükünü alabilecek kapasitesi ile hizmet veriyor. Merkezde yer alan hastane sayesinde birkaç hastalık dışında tüm hastalıkların tedavisi cezaevi içinde yapılırken, sevk esnasında oluşabilecek güvenlik sorunun da bu sayede önüne geçiliyor.

'24 SAAT UZMAN EKİPLER GÖREV YAPIYOR'Kayseri Cumhuriyet Başsavcıvekili Ahmet Yılmaz, Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol gereği Bünyan Devlet Hastanesi ek binası olarak 2018 yılında hizmete giren modern merkez hakkında bilgi verdi. Yılmaz, "Sağlık merkezimizde 1 adet 112 acil servis istasyonu ve ambulansı ile sağlık hizmeti verilmektedir. Yaklaşık 5 bin kapasiteli cezaevi kampusumuzde yer alan sağlık merkezimiz kesintisiz hizmet vermektedir. Cezaevinde koronavirüs vakaları takip ve tedavisi yapılmaktadır. Acil servislerimizde 24 saat doktor ve uzman ekipler bulunmaktadır. Gerekli durumlarda mahkumların tetkik ve tedavisi ile yaklaşık bin 500 civarında Adalet Bakanlığı ve jandarma personelleri ve ailelerine de sağlık hizmeti verilmektedir" diye konuştu.

'KARANTİNA KOĞUŞLARI OLUŞTURULDU'Koronavirüs salgınına karşı her türlü tedbirin alındığını kaydeden Kayseri Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Yılmaz, "Bu kapsamda öncelikle cezaevi personelimiz için vardiya sistemi oluşturulmuştur. Her bir cezaevi için ayrı ayrı karantina koğuşları oluşturulmuş, yeni gelen hükümlü ve tutuklular için karantina koğuşlarında 14 gün izole uygulaması yapılmaktadır. PCR testi uygulanmaktadır. Sonucu pozitif çıkanlardan ise semptom göstermeyenler ayrı bir karantina koğuşunda izole edilerek takipleri yapılmaktadır. Test sonucu pozitif çıkıp semptom gösteren veya semptom göstermediği halde kronik rahatsızlığı olan tutuklu ve hükümlüler cezaevi içindeki semt polikliniğimizde tedavi altına alınmaktadır. Ağır hastaların ise, Şehir Hastanesi'ne sevki yapılmaktadırö ifadelerini kullandı.

'CEZAEVİNDE BULAŞ RİSKİ EN AZ SEVİYEDE'Salgınla en etkin şekilde mücadele edildiğini de belirten Yılmaz, "Cezaevinden sorumlu olan Cumhuriyet savcısı arkadaşlarımız düzenli olarak cezaevlerine giderek, alınan tedbirleri yerinde denetlemektedir. Tutuklu ve hükümlerin tedavileri büyük çoğunlukla burada yapılmak suretiyle salgının cezaevinde bulaş riski en az seviyeye indirilmektedir ve ceza kurumlarındaki hastaların bu şekilde tedavileri yapılarak, Kayseri Şehir Hastanesi'nin yükü de azaltılmıştır. Tutuklu ve hükümlerin cezaevi yerleşkesi içinde tedavi olması ile dış sağlık birimlerine yapılacak sevk ve nakil sırasında oluşabilecek güvenlik sorunları da ortadan kaldırılmaktadır. Başsavcılığımız adına, İl Sağlık Müdürlüğü başta olmak üzere özveri ile çalışan bütün sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederizö şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Cezaevinin sağlık merkezinden görüntü-Pandemi bölümünden görüntü-Kayseri Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Yılmaz ile röportaj

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN-Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

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Kızıltepe'de kumar baskını: 14 kişiye 20 bin TL ceza

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde polis ekiplerince kumar oynanan bir iş yerine yapılan baskında 14 kişiye toplam 20 bin 975 TL ceza kesildi.

Kızıltepe ilçesi Yenimahalle'de bir plazadaki iş yerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Adrese baskın düzenleyen ekipler, yuvarlak bir masa etrafında kumar oynarken yakaladıkları 5 kişiye toplam 6 bin 125 TL, iş yeri yetkilisine de 3 bin 150 TL idari para cezası kesti. Ayrıca iş yerinde bulunan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 8 kişiye de para cezası kesildi. Operasyonda toplam 20 bin 975 TL idari para cezası uygulandı.