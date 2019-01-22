Doğum Gününde Teleferikte Evlilik Teklif Etti
8 dakika önce
Doğum gününde teleferikte evlilik teklif ettiDENİZLİ - Denizli'de uzun süredir birlikte olduğu sözlüsüne doğum gününde sürpriz hazırlayan genç adam, karlı havada yerden yüzlerce metre yükseklikte teleferikte evlenme teklif etti.
Doğum gününde teleferikte evlilik teklif etti
DENİZLİ - Denizli
'de uzun süredir birlikte olduğu sözlüsüne doğum gününde sürpriz hazırlayan genç adam, karlı havada yerden yüzlerce metre yükseklikte teleferikte evlenme teklif etti.
Denizli'nin Pamukkale
ilçesinde, Şevket Yitik isimli genç 7 aydır birlikte olduğu öğretmen sözlüsü Şule Kazancıo'ya doğum gününde sürpriz hazırladı. Sözlüsü ile Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı teleferikle bin 400 metre rakımlı Bağbaşı
Yaylası'na çıkan Yitik, karlı havada 21 Ocak 1996'da doğan sözlüsü Kazancıo'ya doğum gününde sürpriz yaptı. Yitik'in organize ettiği ve önceden teleferiğin önünde bekleyen arkadaşları ise Kazancıo'ya tek tek gül verip meşale yaktı. Sözlüsünün önünde diz çöken ve yüzüğünü vererek evlilik teklif eden Yitik "evet" cevabı aldı. Genç
çift daha sonra birbirine sarılarak o anların mutluluğunu yaşadı.
Sözlüsünden böyle bir sürpriz beklemediğini belirten Şule Kazancıo, doğum günüde kendisine en büyük hediyenin beklenmeyen bu evlilik teklifi olduğunu kaydetti.
Yitik ise sözlüsüne evlilik teklifi etmek için doğum gününü beklediğini ve ona en güzel hediyeyi vermek istediğini aktardı. Denizli'nin en güzel yerlerinden biri olan Denizli Teleferiği seçtiğini belerten Yitik, "Bağbaşı Yaylası'ndan Denizli'yi seyretmek çok güzel. Teleferikle çıkmak ayrı bir heyecan. Böylesi anlamlı bir anı güzel bir yerde gerçekleştirmek istedim. Yardım eden arkadaşlarıma ve mutluluğumuza ortak olan Denizli Trafik ve Yaşam Grubu'na teşekkür ederiz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:35 Kaynak: İHA
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