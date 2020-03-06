Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 100 bini aştı - Son Dakika
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Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 100 bini aştı

6 saat önce

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 100 bini geçti.

Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 100 bini aştı, System.String[]

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 100 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 100 bin 674 olarak güncelledi.

Sitede yeni tip koronavirüsten 3 bin 412 kişinin öldüğü, 55 bin 991 kişinin iyileştiği belirtildi.

Çin ana karasında 3 bin 42, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İtalya'da 148, İran'da 124, Güney Kore'de 43, Japonya'da 12, ABD'de 14, Fransa'da 9, İspanya'da 5, Irak'ta 3, Avustralya'da 2, İngiltere'de 2, Hollanda, İsviçre, San Marino, Tayland, Tayvan ve Filipinler'de de birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Çin ana karasında 80 bin 559, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 105 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 44 kişide Kovid-19 tespit edildi.

"Worldometer"de yer alan vakalara ilişkin veriler şöyle:

"Güney Kore 6 bin 593, İran 4 bin 747, İtalya 3 bin 858, Japonya 1077, Almanya 578, Fransa 577, İspanya 382, ABD 233, İsviçre 214, İngiltere 163, Singapur 130, Hollanda 128, Belçika 109, Norveç 108, İsveç 101, Malezya 83, Avustralya 60, Kuveyt 58, Bahreyn 56, Kanada 48, Tayland 47, Avusturya 47, Yunanistan 45, Irak 40, İzlanda 37, Hindistan 31, Birleşik Arap Emirlikleri 28, San Marino 23, Danimarka 23, Cezayir 17, İsrail 17, Lübnan 16, Umman 16, Vietnam 16, Mısır 15, Finlandiya 15, Ekvador 13, İrlanda 13, Portekiz 13, Rusya 13, Çekya 12, Hırvatistan 10, Estonya 10, Brezilya 9, Gürcistan 9, Katar 8, Romanya 8, Filistin 7, Azerbaycan 6, Belarus 6, Meksika 6, Slovenya 6, Filipinler 5, Suudi Arabistan 5, Endonezya 4, Yeni Zelanda 4, Senegal 4, Şili 4, Macaristan 4, Dominik Cumhuriyeti 2, Lüksemburg 2, Fas 2, Arjantin 2, Bosna-Hersek 2, Afganistan 1, Andorra 1, Ermenistan 1, Kamboçya 1, Ürdün 1, Letonya 1, Litvanya 1, Kuzey Makedonya 1, Monako 1, Nepal 1, Nijerya 1, Sri Lanka 1, Tunus 1, Ukrayna 1, Butan 1, Kamerun 1, Kosta Rika 1, Vatikan 1, Lihtenştayn 1, Peru 1, Polonya 1, Sırbistan 1, Slovakya 1, Güney Afrika 1"

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Hong Kong, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:58 Kaynak: AA
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