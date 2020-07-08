Erbil, korona virüs ilacı üretimine başladı - Son Dakika

Irak'ın Erbil kentinde ölümcül korona virüs (Covid-19) ilacının üretimine başlandığı bildirildi.

Erbil Valisi Ferset Sofi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Erbil kentinde faaliyet gösteren Awamedica ilaç fabrikasının bazı ülkelerde korona virüs salgını için kullandıkları Favipiravir ilacının üretimine başladığını duyurdu. Erbil'deki Awamedica ilaç fabrikasına teşekkürlerini ileten Sofi söz konusu ilacın, dünyadaki uzman ilaç fabrikalarıyla yapılan çalışmalar soncu üretildiğini bildirdi. Erbil kentinde böylesine bir ilacın üretilmesinin bir gurur kaynağı olduğunu altını çizen Erbil Valisi açıklamasında, bu adımı kent ve bütün insanlık için büyük bir başarı olarak nitelendirdi.

Öte yandan Japonlar tarafından geliştirilen Favipiravir ilacı korona virüsün tedavisinde faydalı olduğu Çinli yetkililer tarafından iddia edilmişti.

(İHA)