Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:



Süper Lig



Bugün:



20.30 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom)



Yarın:



15.00 Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor (Denizli Atatürk)



17.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)



20.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye)



24 Kasım Pazar:



14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)



16.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Recep Tayyip Erdoğan)



16.30 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları)



19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya)



25 Kasım Pazartesi:



20.00 Antalyaspor-Gaziantep FK (Antalya)



TFF 1. Lig



Bugün:



19.00 Adanaspor-Giresunspor (5 Ocak Fatih Terim)



Yarın:



14.00 Fatih Karagümrük-Cesar Grup Ümraniyespor (Vefa)



16.30 Eskişehirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eskişehir Yeni)



19.00 Bursaspor-Keçiörengücü (Bursa Büyükşehir Belediye)



24 Kasım Pazar:



14.00 Hatayspor-İstanbulspor (Antakya Atatürk)



16.30 Ekol Göz Menemenspor-Balıkesirspor (Menemen İlçe)



16.30 Osmanlıspor-Adana Demirspor (Osmanlı)



19.00 Akhisarspor-Altay (Spor Toto Akhisar)



25 Kasım Pazartesi:



19.00 Altınordu-Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)



TFF 2. Lig



Kırmızı Grup -



Yarın:



13.30 Eyüpspor-GMG Kastamonuspor (Esenler)



13.30 Etimesgut Belediyespor-Birevim Elazığspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)



13.30 Ankara Demirspor-Kırşehir Belediyespor (TCDD Ankara Demirspor)



24 Kasım Pazar:



12.30 Sivas Belediyespor-Tuzlaspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)



13.00 Vanspor FK-Bayburt Özel İdare (Van Atatürk)



13.00 Piserro Kahramanmaraşspor-Kardemir Karabükspor (Kahramanmaraş 12 Şubat)



13.30 Ergene Velimeşespor-Niğde Anadolu (Ergene Velimeşe)



13.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Sakaryaspor (Bodrum İlçe)



13.30 Uşakspor-Bandırmaspor (Uşak 1 Eylül)



-Beyaz Grup -



Yarın:



13.30 Sarıyer-Yeni Çorumspor (Yusuf Ziya Öniş)



13.30 Pendikspor-Zonguldak Kömürspor (Pendik)



24 Kasım Pazar:



13.00 1922 Konyaspor-Hekimoğlu Trabzon (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)



13.00 Gümüşhanespor-Hacettepe (Gümüşhane Yenişehir)



13.30 Tarsus İdmanyurdu-İnegölspor (Tarsus İlçe)



13.30 Başkent Akademi-Sancaktepe FK (Ankara OSTİM)



13.30 Manisa FK-Amed Sportif Faaliyetler (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)



13.30 Afjet Afyonspor-Kırklarelispor (Zafer)



13.30 Yılport Samsunspor-Şanlıurfaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)



TFF 3. Lig



-1. Grup-



24 Kasım Pazar:



13.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Silivrispor (Faruk Çelik)



13.00 Yomraspor-Manisaspor (Yomra İlçe)



13.00 Yeni Orduspor-Çankaya FK (Ordu 19 Eylül)



13.00 Artvin Hopaspor-Anagold 24Erzincanspor (Hopa İlçe)



13.30 Sultanbeyli Belediyespor-Erzinspor (Şile)



13.30 Tokatspor-Şile Yıldızspor (Tokat Gaziosmanpaşa)



13.30 Kızılcabölükspor-68 Aksaray Belediyespor (Kızılcabölük Semt Sahası)



13.30 Çatalcaspor-Düzcespor (Ziya Altınoğlu)



13.30 Serik Belediyespor -Ci Group Buca (Serik İsmail Oğan)



-2. Grup -



Yarın:



13.30 Fethiyespor-Erbaaspor (Fethiye İlçe)



13.30 Turgutluspor-Kozanspor (Turgutlu 7 Eylül)



24 Kasım Pazar:



13.00 Ağrı 1970-Kemerspor 2003 (Vali Lütfü Yiğenoğlu)



13.00 Elazığ Belediyespor-Fatsa Belediyespor (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası)



13.00 Cizrespor-Karşıyaka (Cizre İlçe)



13.30 Belediye Derincespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Derince Belediyespor Doğal Çim)



13.30 Kocaelispor-Esenler Erokspor (Kocaeli)



13.30 Payasspor-1877 Alemdağspor (Payas İlçe)



-3. Grup -



Yarın:



13.30 Modafen-Nazilli Belediyespor (Alemdağ)



24 Kasım Pazar:



13.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Medical Park Batman Petrolspor (Yeşiltepe Spor Kompleksi)



13.00 Pazarspor-Darıca Gençlerbirliği (Pazar İlçe)



13.00 Diyarbekirspor-Yozgatspor 1959 (Diyarbakır)



13.30 Halide Edip Adıvarspor-1954 Kelkit Belediyespor (Maltepe Hasan Polat)



13.30 Nevşehir Belediyespor-Altındağ Belediyespor (Nevşehir Gazi)



13.30 Karacabey Belediyespor-Bayrampaşa (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)



13.30 Osmaniyespor-Somaspor (Osmaniye 7 Ocak)



13.30 Gölcükspor-Muğlaspor (Gölcük Şehir)

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