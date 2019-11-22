Son Dakika Haberleri: Futbolda haftanın programı
Son Dakika Spor Futbolda haftanın programı - Son Dakika Spor

Futbolda haftanın programı

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle: Süper LigBugün: 20.

Futbolda haftanın programı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:


Süper Lig


Bugün:


20.30 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom)


Yarın:


15.00 Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor (Denizli Atatürk)


17.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)


20.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye)


24 Kasım Pazar:


14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)


16.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Recep Tayyip Erdoğan)


16.30 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları)


19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya)


25 Kasım Pazartesi:


20.00 Antalyaspor-Gaziantep FK (Antalya)


TFF 1. Lig


Bugün:


19.00 Adanaspor-Giresunspor (5 Ocak Fatih Terim)


Yarın:


14.00 Fatih Karagümrük-Cesar Grup Ümraniyespor (Vefa)


16.30 Eskişehirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eskişehir Yeni)


19.00 Bursaspor-Keçiörengücü (Bursa Büyükşehir Belediye)


24 Kasım Pazar:


14.00 Hatayspor-İstanbulspor (Antakya Atatürk)


16.30 Ekol Göz Menemenspor-Balıkesirspor (Menemen İlçe)


16.30 Osmanlıspor-Adana Demirspor (Osmanlı)


19.00 Akhisarspor-Altay (Spor Toto Akhisar)


25 Kasım Pazartesi:


19.00 Altınordu-Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)


TFF 2. Lig


Kırmızı Grup -


Yarın:


13.30 Eyüpspor-GMG Kastamonuspor (Esenler)


13.30 Etimesgut Belediyespor-Birevim Elazığspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)


13.30 Ankara Demirspor-Kırşehir Belediyespor (TCDD Ankara Demirspor)


24 Kasım Pazar:


12.30 Sivas Belediyespor-Tuzlaspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)


13.00 Vanspor FK-Bayburt Özel İdare (Van Atatürk)


13.00 Piserro Kahramanmaraşspor-Kardemir Karabükspor (Kahramanmaraş 12 Şubat)


13.30 Ergene Velimeşespor-Niğde Anadolu (Ergene Velimeşe)


13.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Sakaryaspor (Bodrum İlçe)


13.30 Uşakspor-Bandırmaspor (Uşak 1 Eylül)


-Beyaz Grup -


Yarın:


13.30 Sarıyer-Yeni Çorumspor (Yusuf Ziya Öniş)


13.30 Pendikspor-Zonguldak Kömürspor (Pendik)


24 Kasım Pazar:


13.00 1922 Konyaspor-Hekimoğlu Trabzon (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)


13.00 Gümüşhanespor-Hacettepe (Gümüşhane Yenişehir)


13.30 Tarsus İdmanyurdu-İnegölspor (Tarsus İlçe)


13.30 Başkent Akademi-Sancaktepe FK (Ankara OSTİM)


13.30 Manisa FK-Amed Sportif Faaliyetler (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)


13.30 Afjet Afyonspor-Kırklarelispor (Zafer)


13.30 Yılport Samsunspor-Şanlıurfaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)


TFF 3. Lig


-1. Grup-


24 Kasım Pazar:


13.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Silivrispor (Faruk Çelik)


13.00 Yomraspor-Manisaspor (Yomra İlçe)


13.00 Yeni Orduspor-Çankaya FK (Ordu 19 Eylül)


13.00 Artvin Hopaspor-Anagold 24Erzincanspor (Hopa İlçe)


13.30 Sultanbeyli Belediyespor-Erzinspor (Şile)


13.30 Tokatspor-Şile Yıldızspor (Tokat Gaziosmanpaşa)


13.30 Kızılcabölükspor-68 Aksaray Belediyespor (Kızılcabölük Semt Sahası)


13.30 Çatalcaspor-Düzcespor (Ziya Altınoğlu)


13.30 Serik Belediyespor -Ci Group Buca (Serik İsmail Oğan)


-2. Grup -


Yarın:


13.30 Fethiyespor-Erbaaspor (Fethiye İlçe)


13.30 Turgutluspor-Kozanspor (Turgutlu 7 Eylül)


24 Kasım Pazar:


13.00 Ağrı 1970-Kemerspor 2003 (Vali Lütfü Yiğenoğlu)


13.00 Elazığ Belediyespor-Fatsa Belediyespor (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası)


13.00 Cizrespor-Karşıyaka (Cizre İlçe)


13.30 Belediye Derincespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Derince Belediyespor Doğal Çim)


13.30 Kocaelispor-Esenler Erokspor (Kocaeli)


13.30 Payasspor-1877 Alemdağspor (Payas İlçe)


-3. Grup -


Yarın:


13.30 Modafen-Nazilli Belediyespor (Alemdağ)


24 Kasım Pazar:


13.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Medical Park Batman Petrolspor (Yeşiltepe Spor Kompleksi)


13.00 Pazarspor-Darıca Gençlerbirliği (Pazar İlçe)


13.00 Diyarbekirspor-Yozgatspor 1959 (Diyarbakır)


13.30 Halide Edip Adıvarspor-1954 Kelkit Belediyespor (Maltepe Hasan Polat)


13.30 Nevşehir Belediyespor-Altındağ Belediyespor (Nevşehir Gazi)


13.30 Karacabey Belediyespor-Bayrampaşa (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)


13.30 Osmaniyespor-Somaspor (Osmaniye 7 Ocak)


13.30 Gölcükspor-Muğlaspor (Gölcük Şehir)

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:48 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe'de Vedat Muriç ve Kruse takımdan ayrı çalıştı
Sergen Yalçın'dan "Türkiye'ye gitmeyin" diyen FIFPro'ya tepki: Türkiye'de kimsenin parası kalmaz MHP, erken seçim için tavrını ortaya koydu: Öyle bir ihtimal yok Garry Rodrigues transferinde taksitleri ödemeyen Al Ittihad'a FIFA'dan transfer yasağı gelebilir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 18:28:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbolda haftanın programı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]