GÜNDEM / 24 Ekim 2019

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 105. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'ne katılacak, güven mektubu sunacak Avusturya Büyükelçisi Johannes Wimmer, Şili Büyükelçisi Armin Ernesto Andreya Latorre ve Karadağ Büyükelçisi Perisa Kastratoviç'i ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/15.00/14.00/16.00/16.45) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa'da, Avrupa Konseyi'nde düzenlenecek Avrupa Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılacak, toplantı kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

(Strazburg) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'ne ilişkin sunum yapacak.

(TBMM/14.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlıkları arasındaki iş birliği protokolünü imzalayacak.

(Ankara/12.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Meyra Palace Otel'de düzenlenecek "Öğretmen Kupası Tanıtım Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- TBMM'den

Genel Kurulda, Gümrük Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Sırbistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Zarko Obradovic ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, MMG 4. Ar-Ge İnovasyon Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/ 10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00)

3 -TCMB, ekim ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini ile haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/14.30)

4- TÜİK, 2018 yılı sanayi ve hizmet istatistikleri ile 2019 yılı bitkisel üretim 2. tahmini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 18. Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi kapsamında İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile çalışma kahvaltısında bir araya gelecek, Malezyalı mevkidaşı Seyfeddin Abdullah ve Venezuelalı mevkidaşı Jorge Arreaza ile ayrı ayrı görüşecek.

Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi Filistin konulu Bakanlar Komitesi Toplantısı'na katılacak.

(Bakü) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- NATO Savunma Bakanları Toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıya Türkiye'yi temsilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar iştirak edecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar takip ediliyor.

(Beyrut) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

Darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 43 sanığın yargılanmasına İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam ediliyor.

(İstanbul/09.00)

2- Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam ediliyor.

(İstanbul/09.00)

3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Öğretmenler Kupası tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda 3. hafta maçları yapılacak.

C Grubu'nda Trabzonspor, Rusya'nın Krasnodar; J Grubu'nda Medipol Başakşehir, Avusturya'nın Wolfsberger; K Grubu'nda ise Beşiktaş, Portekiz'in Braga takımını konuk edecek.

(Trabzon/22.00/İstanbul/19.55/19.55) (Fotoğraflı)

3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Anadolu Efes ile İspanya temsilcisi Real Madrid, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.15) (Fotoğraflı)

4- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 2. haftasında B Grubu'nda Fenerbahçe Öznur Kablo, Macaristan temsilcisi Sopron Basket'e konuk olacak.

(Sopron/19.00)

5- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 2. haftasında B Grubu'nda Beşiktaş TRC İnşaat, Rusya temsilcisi MBA Moskova'yı, C Grubu'nda ise Bellona Kayseri Basketbol, İsveç ekibi A3 Basket'i ağırlayacak.

(İstanbul/19.00/Kayseri/18.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Anadolu kadınlarının "ölümlük halıları" Vakıflara emanet

Son yolculuklarında üzerlerine örtülecek halıları, genç kızlıklarında dokuyan ve ölümlerinin ardından camilere vakfeden Anadolu kadınlarının el emekleri, Vakıflar Genel Müdürlüğünce korunuyor

17'nci yüzyıldan kalanların da aralarında bulunduğu "ölümlük halı" ve kilimleri özel bir depoda temizleyen Genel Müdürlük çalışanları, bu eserlerin envantere kaydını ve takibini RFID adı verilen radyo frekans sistemiyle yapıyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü Müze Araştırmacısı Zafer Gülbahar:

"Anadolu kadınları, öldükleri gün kendilerinin ve eşlerinin tabutlarına örtülecek halıyı genç kızlıklarında dokuyup çeyizlerine koyuyor, o gün için saklıyor. Halı camiye cenazeyle gidiyor, bir daha dönüşü olmuyor"

(Eda Özdener/Ankara)

2- Metrelerce uzaklıktaki evine dönmek istiyor

Terör örgütü YPG/PKK tarafından işgal edilen Tel Abyad'daki evinden zorla çıkartılınca 4 yıl önce Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine sığınan 70 yaşındaki Suriyeli İbrahim el Hasan Elkiçel için Barış Pınarı Harekatı umut oldu

Harekat kapsamında teröristlerden arındırılan Tel Abyad'da arama tarama faaliyetlerinin sona ermesini bekleyen Elkiçel, kentte güvenlik tamamen sağlandığında evine dönmek istiyor

İbrahim el Hasan Elkiçel:

"Her gün Akçakale'deki evimden dışarı çıkarak sınırın karşı tarafında yaklaşık 500 metre uzaklıktaki evimi ve Tel Abyad'ı izliyorum. Vatanın kokusu çok güzel, vatandan güzel hiçbir şey yok"

(Mehmet Fatih Aslan/Mustafa Güçlü/Şanlıurfa)

3- "Kara tren" artık Türk tekeriyle yol alacak

KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan:

"Türkiye, çok kısa süre içerisinde demir yolu tekeri ithalatını bırakacak ve KARDEMİR, bu boşluğu dolduracak. Önümüzdeki 2 yıl içinde 150 bin adet demir yolu tekerini de ihraç eder hale geleceğiz"

"Kurduğumuz tesiste yılda 200 bin tren tekeri üreteceğiz. En az 150 bin adedini dünyaya ihraç edeceğiz. Ürünümüz dünyadan; Avrupa'dan, Rusya'dan, Uzak Doğu'dan çok ciddi talepler alıyor. Bugünlerde de bunları yönetmeye çalışıyoruz"

"Tren tekeri, yarım ton özel çelikten üretilir. Ağırlığı 370 kilogramdır. Şu anda bunun fiyatı yaklaşık olarak 600 avro civarında. Türkiye'de biz üretime başlamadan önce demir yolu tekerinin fiyatı bin avronun üzerindeydi. Tamamen bağımlıydık dünyaya. Türkiye, şu anda bu üreticilerden yıllık 25-30 bin adet demir yolu tekeri ithal ediyor"

(Musab Turan/İstanbul)

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