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Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın - Son Dakika

Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın

14.10.2021 10:20
Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Firuzköy Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yoğun duman oluşan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yangın söndürme çalışmalarına iş makineleri de destek veriyor. Zabıta ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alırken, geri dönüşüm tesisinin bulunduğu alana araç girişine izin verilmiyor.

Belediye başkanının açıklaması

Bu arada, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Hançerli, basın mensuplarına yaptığı açıklamada ilk etapta çalışanların müdahale ettiği yangın söndürülemediği için büyüdüğünü söyledi.

Yangının çıkış nedeninin itfaiye raporuyla belli olacağını dile getiren Hançerli, "İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Yangının etrafa sıçraması engellendi. Söndürme çalışmaları devam ediyor. Tekstil atığı olması nedeniyle yangına müdahale biraz zor oldu ama ekiplerin yoğun çalışması sürüyor. Tüm ekipler seferber olup çalışıyor." dedi.

Hançerli, sabah erken saatte başladığı için yangın nedeniyle kimsenin yaralanmadığını, can kaybının yaşanmadığını söyledi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Turan Hançerli'nin yanına gelen bir kadın, yangının söndürülememesine tepki gösterdi.

Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın - Son Dakika


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