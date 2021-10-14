Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın-2 - Son Dakika

Avcılar 'da bulunan geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Avcılar Firüzköy Mahallesi Mezarlıkaltı Caddesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisinde saat 07.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tesisi kaplarken, olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tesisin içinde başlayan yangına büyümemesi için işçiler müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucunda söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, tesiste büyük çapta hasar meydana geldi. Yanan tesis drone ile havadan görüntülendi.

- İstanbul