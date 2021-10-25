Bitlis'te silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Bitlis'te silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü köyünde iki aile arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Aydın Köstekçi yaşamını yitirirken, yaralanan E.K., İ.K. ve U.K. adlı vatandaşlar Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildi. Köyde geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Mücahit Tarlan-Özcan Beşkardeş/İHA)

Son Dakika

Derbi bitti ama G.Saraylılar bir pozisyonda takılı kaldı! Mostafa Mohamed takımda istenmiyor

Beşiktaş, Fatih Terim'e kabusu yaşattı! Kariyerinde daha önce hiç bu duruma düşmemişti

Dev derbi nefes kesti! Beşiktaş geriye düştüğü maçta Galatasaray'ı 2-1 yendi

Sigara isteğine olumsuz yanıt alan şahıs, genç kızın telefonunu elinden alarak kayıplara karıştı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiyle ilgili eleştirilere yanıt: Her evde araba var

Düğün sonrası eğlencesinde "Neden hesabı sen ödedin?" tartışması damadın vurulmasıyla sonuçlandı

Prens Selman hakkında çok konuşulacak iddia: Babası kral olsun diye amcasını öldürmek için plan yapmış

Son Dakika: Benzine 44 kuruş zam gelerek 9 liraya yaklaştı