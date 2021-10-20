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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Plan Bütçe Komisyonunda 2022 bütçesini sundu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Plan Bütçe Komisyonunda 2022 bütçesini sundu

20.10.2021 17:12

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın komisyon salonuna gelişi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın komisyon üyeleri milletvekillerini selamlaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın komisyon toplantısı için oturması TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'ın konuşması...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın komisyon salonuna gelişi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın komisyon üyeleri milletvekillerini selamlaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın komisyon toplantısı için oturması

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'ın konuşması

Komisyon üyelerinin sözlü tartışması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Plan Bütçe Komisyonunda 2022 bütçesini sundu: (1)

"2022 bütçemizle zor denilen yatırımları birlik ve beraberlik ruhuyla kolaylaştırmaya ve hayata geçirmeye devam edeceğiz"

"Küresel eğilime rağmen, para ve maliye politikalarımızı arz yönlü yapısal politikalarımızla ve verimlilik artışı kanalıyla destekleyerek, enflasyonunun, program dönemi sonunda yüzde 7,6 gerçekleşmesi hedefimizde kararlıyız"

"2002'de 9 bin 279 dolar olan Satın Alma Gücü Paritesine göre kişi başı gelirimizin 2022 yılında hedeflediğimiz büyüme artışı ile 33 bin 605 dolara çıkmasını bekliyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2022 bütçemizle zor denilen yatırımları birlik ve beraberlik ruhuyla kolaylaştırmaya ve hayata geçirmeye devam edeceğiz." dedi.

Oktay, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin sunumunu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptı.

Türkiye'nin büyüme rakamlarından ihracat rekorlarına, sanayi üretimindeki artıştan, kesintisiz devam eden sağlık hizmetlerine kadar ilerlemelerle dolu bir yıl geçirdiğini belirten Oktay, 2022 yılı bütçesini de Türkiye'yi daha da büyütmek, geliştirmek ve kalkındırmak üzere hazırladıklarını bildirdi.

Oktay, 2022 yılı bütçesinin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ardından hazırladıkları dördüncü bütçe olduğunu anımsattı.

Bütçe teklifinin temel misyonunun, 2053'e giden yolda tüm sektör ve alanları kapsayan, sağlam, sürdürülebilir ve şeffaf bir mali sıçrama zemini oluşturmak olduğunu kaydeden Oktay, "Amacı küresel salgına da bağlı olarak dengelerin yeniden şekillendiği bir konjonktürde, Türkiye ekonomisinin güçlü bir biçimde yükselişini sürdürmesi ve halkımızın refahının da artmasıdır." diye konuştu.

Oktay, bütçenin, ülkenin iç dinamiklerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin ışığında; iklim değişikliği ve dijital dönüşümün etkileri de düşünülerek hazırlandığına, yenilikçi ve çevreci bir yapıda olduğuna işaret etti.

"Atılım dönemine giren Türkiye ekonomisinin bütçesi"

2022 bütçesini, "sanayi üretimi ve yükselen ihracatıyla atılım dönemine giren Türkiye ekonomisinin bütçesi" olarak nitelendiren Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tam donanımlı hastanelerimizle ülkemizin her yerinde vatandaşımızın ayağına götürdüğümüz sağlık hizmetlerinin ve Kovid-19 gibi bir salgında dahi sendelemeyen kaliteli sağlık altyapımızın bütçesidir. Okullaşma oranından sınıf mevcuduna, eğitim materyallerinin kalitesinden uzaktan eğitim altyapısına, sahip olduğu potansiyelle pek çok ülkeden üstün konumda olan ve donanımlı nesiller yetiştiren Türk maarif geleneğinin ve eğitim sistemimizin bütçesidir. Kazan kazan temelinde kurulan işbirlikleriyle ihracatta rekorlara koşan, e-ticaret destekleri ve dijital gümrük uygulamalarıyla rekabetçiliği güçlendiren ticaret vizyonumuzun bütçesidir. Dört bir yanını yollarla, köprülerle, tünellerle, barajlarla, nice altyapı yatırımlarıyla donattığımız, fiber ağlarla dünyaya bağladığımız ulaştırma ve haberleşme altyapımızın bütçesidir."

Bütçenin, dijitalleşmede vites yükselten, milli teknoloji hamlesinin bütçesi olduğunu vurgulayan Oktay, "Taaruzi insansız hava aracına kadar üretme kabiliyetine sahip, savunma alanında dengeleri değiştiren yerli ve milli savunma sanayiimizin bütçesidir. Yeşil kalkınma devrimini odağına alan ve akıllı şehir uygulamalarını destekleyen çevre ve şehircilik vizyonumuzun bütçesidir." dedi.

Oktay, 2022 bütçesinin, aynı zamanda Türk tarımı, turizmi, gençlik ve sporunun bütçesi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile insan haklarını esas alarak, yargı hizmetlerinin adil, hızlı ve etkili bir şekilde sunulmasını sağlayan adalet sistemimizin bütçesidir. Koruyucu aile hizmetlerinden kadının güçlendirilmesine, yaşlı bakım hizmetlerinden engelli vatandaşlarımızın hayata katılmasına kadar pek çok alanda toplumun kılcalları için yaptığımız sosyal çalışmaların bütçesidir. TANAP, TAP VE TÜRKAKIM gibi mega enerji işbirliklerinin parçası olan; Mavi Vatan'da yaptığımız keşiflerle geleceğe bugünden daha umutla bakan ve yenilenebilir enerjiyi önceleyen enerji politikalarımızın bütçesidir. Mazlum ve mağdur neredeyse onun yanında olan; Suriye'de, Libya'da, Azerbaycan'da insani dramların önüne geçen, Türk modeli insani diplomasinin bütçesidir. Sınırlarımızın içinde ve dışında terör unsurlarıyla mücadele eden, vatanımızın her karışını ve Mavi Vatanı sarsılmaz bir iradeyle koruyan kahraman güvenlik güçlerimizin bütçesidir. Küresel ekonomik belirsizliklerden terör tehditlerine, bölgesel krizler, küresel ısınma ve çevre felaketleri gibi yeni sınamalara kadar her alanda olumlu yönde ayrışarak hedeflerimize doğru yürümeyi sürdürüyoruz."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Plan Bütçe Komisyonunda 2022 bütçesini sundu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Plan Bütçe Komisyonunda 2022 bütçesini sundu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Plan Bütçe Komisyonunda 2022 bütçesini sundu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Plan Bütçe Komisyonunda 2022 bütçesini sundu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Plan Bütçe Komisyonunda 2022 bütçesini sundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Plan Bütçe Komisyonunda 2022 bütçesini sundu - Son Dakika
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