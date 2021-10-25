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Portakal bahçesindeki ölüm Rusça yazılan mesajın Türkçe çevirisiyle ortaya çıktı - Son Dakika

Portakal bahçesindeki ölüm Rusça yazılan mesajın Türkçe çevirisiyle ortaya çıktı

25.10.2021 14:57

- Portakal bahçesindeki ölüm Rusça yazılan mesajın Türkçe çevirisiyle ortaya çıktı Bir haftadır kendisinden haber alınamayan bayan kuaför ustası, portakal bahçesindeki ağaca asılı vaziyette bulundu 42 yaşındaki adamın ölümü, hareketsiz olduğunu fark eden yerleşik Rus vatandaşı kadının,...

- Portakal bahçesindeki ölüm Rusça yazılan mesajın Türkçe çevirisiyle ortaya çıktı

Bir haftadır kendisinden haber alınamayan bayan kuaför ustası, portakal bahçesindeki ağaca asılı vaziyette bulundu

42 yaşındaki adamın ölümü, hareketsiz olduğunu fark eden yerleşik Rus vatandaşı kadının, komşusuna yazdığı Rusça mesajın Türkçe'ye çevrilmesiyle anlaşıldı

ANTALYA - Antalya'da portakal bahçesinde ağaca asılı vaziyette bulunan bayan kuaför ustasının ölümü, yerleşik Rus kadının komşusuna yazdığı Rusça mesajın Google Translate'den Türkçe'ye çevrilmesiyle ortaya çıktı. İlk belirlemelere göre intihar ettiği düşünülen adamın, 1 haftadır işe gelmediği öğrenildi.

Olay, 12.00 sıralarında Konyaaltı ilçesine bağlı Hurma Mahallesi 256 sokak üzerindeki ağaçlık alanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen yerleşik Rus vatandaşı bir kadın, dün sokak üzerinde yürürken ağaçlık alanda bir kişinin durduğunu fark etti. Ertesi gün aynı güzergahtan giden kadın, aynı kişinin aynı yerde olduğunu görünce durumdan şüphelenerek komşusu Ramazan Uğur'a Rusça mesaj yazdı. Yazılanı anlamayan Uğur, Google'nin translaten çevirisini yaptığı mesajın 'Portakal ağaçlarında bir adam asılı. Polisi aramak gerek' olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı. Uğur, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Bahçeye gelen sağlık ekipleri, üzerinden Özgür Özlü kimliği çıkan adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlatırken, Özlü'nün yaklaşık 1 ay önce Ankara'dan çalışmak için Antalya'ya gelip, bayan kuaförünce usta olarak çalıştığı ancak 1 haftadır kendisinden haber alınamadığı öğrenildi.

Evli ve 1 çocuk babası olduğu belirtilen Özgür Özlü'nün cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Portakal bahçesindeki ölüm Rusça yazılan mesajın Türkçe çevirisiyle ortaya çıktı
Portakal bahçesindeki ölüm Rusça yazılan mesajın Türkçe çevirisiyle ortaya çıktı
Portakal bahçesindeki ölüm Rusça yazılan mesajın Türkçe çevirisiyle ortaya çıktı
Portakal bahçesindeki ölüm Rusça yazılan mesajın Türkçe çevirisiyle ortaya çıktı

Portakal, Antalya, Kuaför, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Portakal bahçesindeki ölüm Rusça yazılan mesajın Türkçe çevirisiyle ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Portakal bahçesindeki ölüm Rusça yazılan mesajın Türkçe çevirisiyle ortaya çıktı - Son Dakika
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