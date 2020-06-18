Hayvanlarını Muş Ovası'nda otlatan kız kardeşler, derslerini EBA'dan takip ediyor - Son Dakika

Muş'un Korkut ilçesi Altınova beldesinde yaşayan Ceyda ve Nilay Duygu, hayvanlarını otlattıkları Muş Ovası'nda derslerini de Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden takip ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okulların kapanmasıyla uzaktan eğitime devam eden Mehmet Veysi ve Senem Duygu çiftinin çocukları Ceyda ve Nilay, bir yandan çiftçilik yapan ailelerine yardım ediyor bir yandan da derslerine çalışıyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla hayvanlarını Muş Ovası'na götüren 11. sınıf öğrencisi Ceyda ile 9. sınıfa giden kardeşi Nilay Duygu, akşama kadar koyunlarını otlatıyor.

Yemyeşil ovada hayvanlarını besleyen kız kardeşler, nöbetleşerek EBA üzerinden anlatılan konuları takip edip derslerinden geri kalmamak için çaba gösteriyor.

Koyunlar otlarken onlar ders çalışıyor

Ceyda Duygu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, diğer 4 kardeşinin de boş zamanlarında tarlada çapa yapan anne ve babalarına yardım ettiğini söyledi.

Koronavirüs salgını sürecinde okulların tatil olmasıyla uzaktan eğitime başladıklarını anımsatan Duygu, "Bir yandan ailemize yardım ediyoruz bir yandan da uzaktan eğitimimizi sürdürüyoruz. Koyunları ovaya otlatmaya çıkarıyoruz. Onlar beslenirken biz de derslerimizden geri kalmamak için telefondan derslerimizi canlı takip ediyoruz. Boş zamanlarımızda da roman okuyoruz." diye konuştu.

Nilay Duygu da ailesine yardım etmek için erken saatte koyunları meralara çıkardıklarını ifade etti.

Koyunları otlatırken derslerini ihmal etmediklerini belirten Duygu, şunları kaydetti:

"EBA'da hocaların gönderdiği çalışmaları yapıyorum. Koyunları otlatırken ben ve ablam derslerimizi canlı takip ediyoruz. Ablam şimdi koyunların başında bekliyor, ben dersimi takip ediyorum, sonra ben koyunlara bakacağım, ablam derslerini izleyecek. Zamanımızı böyle değerlendiriyoruz."

Baba Mehmet Veysi Duygu da çocuklarından 3'nün lisede, 3'ünün de ilkokulda okuduğunu anlatarak, "Çocuklarım uzaktan eğitimi aksatmadan takip ediyor. Çiftçi olduğumuz için bize de destek oluyorlar. Elimden geldiğince çocuklarımı okutacağım, hayallerine kavuşmaları için yardımcı olacağım." ifadelerini kullandı.