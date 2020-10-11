KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçiminde Başbakan Ersin Tatar yarışı önde götürüyor - Son Dakika

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçiminde Başbakan Ersin Tatar yarışı önde götürüyor

11.10.2020 21:11
KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçiminde Başbakan Ersin Tatar yarışı önde götürüyor, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde açıklanan verilere göre, Ulusal Birlik Partisi Başkanı (UBP) ve Başbakan Ersin Tatar yarışı ilk sırada götürüyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde açıklanan verilere göre, Ulusal Birlik Partisi Başkanı (UBP) ve Başbakan Ersin Tatar yarışı ilk sırada götürüyor.

KKTC'deki Bayrak Radyo Televizyonu'nun (BRT) aktardığı resmi olmayan Yüksek Seçim Kurulu'nun verilere göre, saat 18.00'de oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından başlayan sayımda, sandıkların yüzde 94,17'si açıldı.

Buna göre, oyların yüzde 32,51'ini alan UBP lideri Tatar, resmi olmayan sonuçlara göre birinci sırada götürüyor.

Bağımsız aday Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yüzde 29,68 ile ikinci; ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman yüzde 21,63 ile üçüncü sırada yer alıyor.

Diğer adayların oy dağılımı ise şöyle:

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı yüzde 5,36; Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş yüzde 4,27; bağımsız adaylar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay yüzde 5,73; Alpan Uz yüzde 0,06; Mustafa Ulaş yüzde 0,14; Ahmet Boran yüzde 0,07; Arif Salih Kırdağ yüzde 0,25; Milliyetçi Demokrasi Partisi adayı olarak yarışan Fuat Çiner yüzde 0,30.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin yanı sıra, yüksek mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasını öngören anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında ise halen yapılan sayımda açıklanan verilere göre, "evet" diyenlerin oranı yüzde 49,80 olurken, "hayır" diyenlerin oranı ise yüzde 50,20 şeklinde gerçekleşti.

YSK, 17.30'da yaptığı açıklamada seçimlere katılım oranının yüzde 54,72 olduğunu duyurmuştu.

KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçiminde 7'si bağımsız 11 aday yarışıyor.

Kayıtlı 198 bin 867 seçmenin bulunduğu seçimde vatandaşlar 738 sandıkta oy kullandı.

Bugünkü seçim, KKTC'de bugüne kadar en çok adayın katıldığı cumhurbaşkanlığı seçimi olarak tarihe geçti.

Kıbrıs Türk halkı, 1974'ten bu yana 10'uncu kez cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa gitti.

Ersin Tatar, Başbakan, Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçiminde Başbakan Ersin Tatar yarışı önde götürüyor - Son Dakika

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