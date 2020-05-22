Mehmet Topal huzurevi sakinlerinin bayramını video mesaj ile kutladı - Son Dakika

Mehmet Topal huzurevi sakinlerinin bayramını video mesaj ile kutladı

Ünlü isimler evlerinden çektikleri videolar ile huzurevi sakinlerine bayram mesajı yolladıHuzurevi sakinlerine gidemediler, video mesaj gönderdilerUğur DEMİRKIRDI/İSTANBUL, - Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu Mehmet Topal, uzun yıllardır sürdürdüğü huzurevi buluşmalarını bu...

Mehmet Topal huzurevi sakinlerinin bayramını video mesaj ile kutladı, System.String[]

Ünlü isimler evlerinden çektikleri videolar ile huzurevi sakinlerine bayram mesajı yolladı

Huzurevi sakinlerine gidemediler, video mesaj gönderdiler

Uğur DEMİRKIRDI/İSTANBUL, - Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu Mehmet Topal, uzun yıllardır sürdürdüğü huzurevi buluşmalarını bu yıl koronavirüs salgını sebebiyle gerçekleştiremeyince, huzurevi sakinlerinin Ramazan Bayramı'nı video mesajla kutladı. 34 yaşındaki futbolcunun bu anlamlı girişimine spor ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı.

Başakşehir'in orta sahasındaki deneyimli oyuncusu Mehmet Topal, Ramazan Bayramı öncesi huzurevi sakinlerini unutmadı. Uzun yıllardır sürdürdüğü huzurevi buluşmalarını bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle yapamayan milli futbolcu, Semiha Şakir Huzurevi sakinlerinin bayramını video mesajla kutladı. Topal'a spor ve sanat dünyasından birçok kişi de evlerinde çektikleri videolar ile eşlik etti. Koronavirüs pandemisi sebebiyle evlerinden çıkmayan ünlü isimler, huzurevinde kalan yaşlıların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Huzurevi sakinlerine gönderdikleri video mesajları sosyal medya hesaplarından paylaşan sporcu ve sanatçılar gönülleri fethetti. Eda- Metin Özülkü, Yağmur Tanrısevsin, İpek Açar, Yavuz Seçkin, Aslıhan Güner Kılıç, Tuğba Melis Türk, Görkem Sevindik, Zeynep Yılmaz, Şener Özbayraklı, Cüneyt Çakır, Mehmet Akif Üstündağ, Ergin Ataman, Şenay Akay, Şafak Sezer, Umut Nayir, Caner Erkin, Okay Yokuşlu, Eser Yenenler, Ümit Erdim, Ahmet Çakar, Alper Kul ve Sarp Akkaya'nın aralarında bulunduğu isimler evlerinden çektikleri videolarla huzurevi sakinlerine bayram mesajı yolladı.

MEHMET TOPAL ÖNCÜLÜK ETTİ; CANER ERKİN, UMUT NAYİR, ŞENER ÖZBAYRAKLI, OKAY YOKUŞLU, CÜNEYT ÇAKIR VE ERGİN ATAMAN DA EŞLİK ETTİ

Huzurevi sakinlerine gönderilen mesajların bazıları şöyle:

MEHMET TOPAL: Çok kıymetli Semiha Şakir Huzurevi'ndeki büyüklerim, bu sene birlikte olamadık, onun için çok üzgünüz. Sizlere kıymetli dostlarımızla mesajlar göndermek istedik. Bayramınızı kutlar, o kıymetli ellerinizden öperim. En kısa zamanda görüşme dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın, sizleri çok seviyoruz.

ERGİN ATAMAN: Huzurevimizin değerli büyükleri, bu süreçte bizim için en çok sizler önemlisiniz. Yanınıza gelemesek de kalbimiz, aklımız sizlerle birlikte. Bayramınızı kutluyorum. Mehmet kardeşimle beraber sizlere selam ve sevgilerimi sunuyorum.

ŞENER ÖZBAYRAKLI: Huzurevimizin değerli büyükleri, bu süreçte en çok sizler önemlisiniz. Yanınıza gelemesek de her zaman aklımızdasınız. Bayramınızı kutluyor, ellerinizden öpüyoruz. Mehmet ağabeyim ile her zaman yanınızdayız.

CÜNEYT ÇAKIR: Semiha Şakir Huzurevi'nin çok değerli büyükleri, öncelikle hepinizin bayramını kutluyorum. Bu zor zamanlarda yanınızda değiliz ama bugünleri atlattıktan sonra hep birlikte olacağız. Bu vesileyle sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Ellerinizden öpüyorum.

AHMET ÇAKAR: Huzurevinde yaşayan değerli büyüklerimiz, merak etmeyin yalnız değilsiniz. Hepimiz, bütün millet ellerinizden öpüyor. Bugünler de geçecek. Bu vesileyle hepinizin bayramını kutluyorum. Tek tek güzel ellerinizi, nur yüzlerinizi öpüyorum. Bu arada sevgili Mehmet Topal kardeşime de teşekkür ediyorum. Mehmet Topal ve hepimiz arkanızdayız. İyi bayramlar.

CANER ERKİN: Huzurevimizin değerli büyükleri, bu süreçte bizim için en çok sizler önemlisiniz. Yanınıza gelemesek de her zaman aklımızdasınız. Bayramınızı kutlar ellerinizden öperiz.

UMUT NAYİR: Huzurevimizin değerli büyükleri, bu süreçte bizim için en çok sizler önemlisiniz. Her ne kadar yanınızda olamasak da kalbimiz, dualarımız sizlerle. Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum, ellerinizden öpüyorum.

OKAY YOKUŞLU: Huzurevimizin değerli büyükleri, bu süreçte bizim için en çok sizler önemlisiniz. Yanınıza gelemesek de her zaman aklımızdasınız. Bayramınızı kutluyor, değerli ellerinizden öpüyorum.

Mehmet Topal, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 10:32 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Mehmet Topal huzurevi sakinlerinin bayramını video mesaj ile kutladı - Son Dakika Spor
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