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Memur ve emekli zamları belli oldu - Son Dakika

Memur ve emekli zamları belli oldu

05.07.2021 10:20
Memur ve emekli zamları belli oldu, System.String[]

Memur ve emekliler yüzde 8,45 oranında zam alacak.

Memur ve emekliler yüzde 8,45 oranında zam alacak.

Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon haziran ayında yüzde 1,94 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise 17,53 oldu.6 aylık enflasyon yüzde 8,45 olarak belirlendi.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti. Memurlar ve memur emeklileri Temmuz ayında maaşlarına yüzde 3'lük sözleşme zammına ek olarak yüzde 5,45 enflasyon farkı alacak. Yani Temmuz ayında zam oranı yüzde 8,45 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı da yüzde 8,45 olacak. - İSTANBUL

Türkiye İstatistik Kurumu, Enflasyon, Haziran, Memur, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Memur ve emekli zamları belli oldu - Son Dakika Ekonomi


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