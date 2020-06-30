Nasreddin Hoca'nın doğum gününde göle maya çaldı, ters bindiği eşekten düştü - Son Dakika

Nasreddin Hoca'nın doğum gününde göle maya çaldı, ters bindiği eşekten düştü

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde, Türk mizahının usta ismi ve halk filozofu Nasreddin Hoca, doğumunun 812'nci yıl dönümünde koronavirüs tedbirleri gölgesinde az sayıda kişinin katılımıyla anıldı.

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde, Türk mizahının usta ismi ve halk filozofu Nasreddin Hoca, doğumunun 812'nci yıl dönümünde koronavirüs tedbirleri gölgesinde az sayıda kişinin katılımıyla anıldı. Nasreddin Hoca'yı canlandıran emekli memur Mustafa Karatepe (57), göle maya çaldı. Ters bindiği eşekten düşen temsili Nasreddin Hoca'nın eşeğine de koronavirüs salgını nedeniyle maske takıldı.

Nasreddin Hoca'nın doğduğu, kendi adını taşıyan mahallede yer alan DSİ'nin Nasreddin Hoca Göleti'nde, doğumunun 812'nci yıl dönümü nedeniyle program düzenlendi. Daha önceki yıllarda festival olarak kutlanan etkinlik, bu yıl koronavirüs tedbirleri nedeniyle az sayıda kişinin katılımıyla yapıldı. Programa Sivrihisar Kaymakamı Alparslan Kılıç, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ve temsili Nasreddin Hoca Mustafa Karatepe yer aldı. Birlikte gidilen gölette temsili Nasreddin Hoca ve beraberindekiler yoğurdu tahta kaşık yardımıyla göle dökerek, koronavirüsün salgının sona ermesi dileğiyle maya çaldı. Kaymakam Kılıç, Sivrihisar'ın Nasreddin Hoca gibi büyük bir nüktedanı yetiştiren bir ilçe olduğunu ifade ederek, Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'nin bu yıl yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle sembolik olarak kutlanacağını söyledi.

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Sivrihisar Belediye Başkanı Yüzügüllü ise göle maya çalarak Nasreddin Hoca'nın 812'nci doğum yıl dönümü kutladıklarını belirterek, "Nasreddin Hoca dünya tarafından bilinen büyük bir nüktedandır. Bugün bu göle çalınan mayanın dünyaya huzur, sağlık ve barış getirmesini istiyoruz. Bu maya insanlığı yeni tip koronavirüsten koruyup, sağlık ve sıhhat getirsin. Bu sene Nasreddin Hoca'mızı gönüllerde anacağız. Salgının bitmesinin ardından gelecek yıllarda yine coşkulu festivallerle Nasreddin Hoca'mızı anacağız" diye konuştu.

Temsili Nasreddin Hoca, Karatepe de bu yıl göle mayayı dünyanın koronavirüs salgınından kurtulması dileğiyle çaldığını söyledi.

TERS BİNDİĞİ EŞEKTEN DÜŞTÜ

Temsili Nasreddin Hoca, koronavirüs nedeniyle bindiği eşeğine de maske taktı. Ters bindiği eşekle bir süre gölet çevresinde gezen temsili Nasreddin Hoca, inmeye çalıştığı sırada eşekten düşünce 'zaten inecektim' demesi, gülüşmelere neden oldu. Nasreddin Hoca'yı anma programı kent merkezindeki yapımı süren Nasreddin Hoca Kültür Merkezi'ni ziyaretle tamamlandı.


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Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 13:57 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Nasreddin Hoca'nın doğum gününde göle maya çaldı, ters bindiği eşekten düştü - Son Dakika

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