"Nuh'un Gemisi" görünümlü Şırnak Belediye hizmet binası açıldı - Son Dakika

Şırnak'ta Nuh'un Gemisi şeklinde inşa edilen 6 katlı yeni belediye binası, hizmet vermeye başladı.



Merkez Yeni Mahalle'de iki yıl önce 5 bin 100 metrekare üzerine temeli atılıp yapımı tamamlanan; 50 araçlık otopark, sinema ve konferans salonu, 11 iş yeri ve kafeteryanın da yer aldığı bina, Hz. Nuh'un Gemisi'nin görüntüsüyle dikkati çekiyor.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, yaptığı açıklamada, Nuh'un Gemisi'nin Cudi Dağı'nda olduğundan yola çıkarak binanın gemi şekilde inşa edildiğini söyledi.



Tamamlanan binanın bugün hizmet vermeye başladığını belirten Yarka, "Binanın Nuh'un Gemisi silüetinde olması büyük ilgi uyandırdı. Yeni binamızda tüm birimlerimiz bugünden sonra Şırnaklı hemşehrilerimize en iyi hizmet vermek için gece gündüz çalışacağız. Binada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

31 Mart seçimlerinde halka verdikleri vaatleri yerine getirmek için yoğun çalıştıklarını ifade eden Yarka, "Binanın açılışı olarak temmuz ayının ilk haftası seçtik çünkü Nuh'un Gemisi Cudi Dağı'nda varsayılan bölgeyi büyüklerimiz bu tarihte ziyaret ediyordu. Rivayete göre 7 kere tavaf eden hac sevabını kazanıyordu. Biz de gemi siluetindeki binamızda yaşatalım dedik. Seçim vaatlerimizden olan Cudi Dağı'na teleferik sözü gerçekleştireceğiz." diye konuştu.