Papa 14. Leo Türkiye yolunda! İlk durağı bakın neresi olacak

Papa 14. Leo Türkiye yolunda! İlk durağı bakın neresi olacak
27.11.2025 08:49
Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo, ilk yurt dışı ziyaretini yapmak üzere bugün Türkiye'ye geliyor. Papa ilk olarak Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret edecek, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe Külliyesi'nde bir araya gelecek. Yarın önce İstanbul'a ardından İznik'e gidecek olan Papa'nın Birinci İznik Konsili'nin 1700. yılı nedeniyle İznik'te Aziz Neophytos Bazilikası'nın kalıntılarını ziyaret ederek burada arkeolojik alan içinde ayin düzenlemesi bekleniyor.

Katoliklerin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, göreve gelişinin 6'ncı ayında gerçekleştireceği ilk yurt dışı ziyaretini, Türkiye'ye yapacak. Bu yıl, Hıristiyanlık tarihinde önemli yere sahip olan Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yılı dolayısıyla Papa 14'üncü Leo, Bursa'nın İznik ilçesine gelip, İznik Gölü kıyısında uzun yıllar sular altında kalmış olan Aziz Neophytos Bazilikası'nın kalıntılarını ziyaret edecek olup, burada arkeolojik alanda 40 kişilik bir ayin düzenlemesi planlanıyor.

"HAZIRLIKLAR TAMAM"

İlçede hazırlıklar da tamamlanırken, İznikliler Papa 14'üncü Leo'nun gelişinin turizme katkısı ve ilçenin tanıtımı için iyi olacağını düşünüyor. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, hazırlık çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Başkan Usta, "B işin altyapısı 3 yıl önce başladı. Görüşmelerden sonra iş tamamıyla kesinleşince devletimizin himayesinde bütün hazırlıklar devam ediyor. Helikopterlerin ineceği yerler, güvenlik tedbirleri, gidilecek güzergahlar aynı zamanda Bazilika'daki çevre temizliğiyle gelen misafirlerin iyi şekilde ağırlanacağı çalışmalar, son buluyor. Güvenlik kontrolünde cuma günü misafirimizi ağırlayacağız. İznik 4 büyük imparatorluğa başkentiliği yapmış ve milattan önce 2500'e bilinen tarihi uzanıyor. Burada biz ev sahibiyiz. Misafirimize elimizden gelen hoşgörüyü gösteririz. İznik halkı da hazır. Önemli olan Hristiyan dünyasının ruhani liderinin İznik'e gelip hac ziyaretini yapması. İnanç turizmi açısından burada uluslararası bir turizm hareketinin sürdürülebilir olması için elimizden gelen çalışmaları yapacağız" diye konuştu.

"TURİZME KATKISI OLACAK"

Türkiye ve İznik'in tanıtımı açısından Papa 14'üncü Leo'nun ilçeye gelişinin iyi olacağını söyleyen Mehmet Efe, "Turizme katkısı mutlaka olur. Tüm Hristiyan aleminin ilgi noktası olur burası. İznik açısından mutlaka iyi olacağı kesin. Türkiye ve İznik'in tanıtımı için çok iyi olacağından eminim" dedi.

Ziyaretin İznik'in turizmine katkısı olacağını belirten Furkan Yılmaz da "İznik açısından büyük bir gelişme. Hem turizm açısından hem de İznik'in geleceği açısından büyük bir önem teşkil ediyor. Açıkçası mutluyuz. Hem esnaf hem halk için daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum İznik'in" ifadelerini kullandı.

ZİYARETÇİLER İÇİN YENİ DÜZELEME

İznik Gölü kıyısında bulunan tarihi bazilika alanında, ziyaretçilerin antik kalıntıları zarar vermeden gezebilmesi için özel bir gezi platformu inşa edildi. Platform, hem yerli hem yabancı turistlerin mozaikleri ve mezar alanlarını yakından görmesine imkan tanıyor.

Papa 14. Leo'nun Cuma günü gerçekleştireceği İznik ziyareti kapsamında, platformun güvenlik ve erişim açısından önemli bir rol oynayacağı belirtiliyor. Papa'nın da bu platform üzerinden bazilika çevresini gezeceği açıklandı. Platform, tarihi dokunun korunması için zemine temas etmeyen bir sistemle tasarlandı. Böylece hem arkeolojik miras zarar görmüyor hem de ziyaretçiler güvenli bir şekilde alanı deneyimleyebiliyor.

BAZİLİKA İÇİN YENİ STATÜ

İznik'in ören yeri statüsüne kavuşmasıyla birlikte, bu platformun bölgeyi daha cazip hale getirmesi bekleniyor. Özellikle inanç turizmi kapsamında gelen ziyaretçiler için sembolik bir rota oluşturulmuş oldu.

PAPA'NIN İLK DURAĞI ANKARA OLACAK

Papa'nın Türkiye ziyaretinde ilk durağı Ankara olacak. Papa, bugün Anıtkabir'i ziyaret edecek ardından Beştepe'de resmi törenle karşılanacak. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek Papa, sonra İstanbul'a geçecek.

ANKARA'DA BU YOLLAR TRAFİĞE KAPALI

Papa'nın ziyareti nedeniyle de Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saat 09.00'dan program sona erene kadar Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Spor Park Caddesi ile bu cadde ve sokaklara bağlanan tüm yolların çift yönlü trafiğe kapatılabileceği duyuruldu. Emniyet, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik işaretlerine uymaları konusunda uyarıda bulundu.

PAPA'NIN TÜRKİYE ZİYARETİ PROGRAMI

— 27 Kasım sabahı Ankara'ya gelecek.

— Anıtkabir'i ziyaret edecek.

— Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.

— Görüşmenin ardından akşam vakti İstanbul'a gidecek.

— İstanbul'a varınca uyuyacak.

— 28 Kasım sabahı İstanbul'daki Kutsal Ruh Katedrali'nde episkopos ve rahiplerle toplantı yapacak.

— Fransız Fakirhanesi Huzurevi'ni ziyaret edecek.

— Saat 14.00'te İznik'e gidecek.

— Antik Aziz Neophytos Bazilikası'nın arkeolojik kazıları yakınında ekümenik dua ayini yapacak.

— Ayinin ardından İstanbul'a dönecek.

— 29 Kasım sabahı Sultanahmet Camii'ye gidecek.

— Aziz George Patriklik Kilisesi'nde özel toplantı yapacak.

— Toplantının ardından Volkswagen Arena'da ayin yapacak.

Kaynak: DHA

Kültür, Güncel

Papa 14. Leo Türkiye yolunda! İlk durağı bakın neresi olacak

