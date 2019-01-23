Putin: "Suriye'de Tüm Sorunların Sadece Siyasi ve Diplomatik Yollarla Çözülmesi Mümkün"
1 saat önce
Putin: "Suriye'de tüm sorunların sadece siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi mümkün"
Putin
: " Suriye
'de tüm sorunların sadece siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi mümkün"
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:08 Kaynak: AA
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