Sağlık Bakanı Koca: "Son ay Van'da vaka sayımızda yüzde 100'e varan oranda artış yaşandı" - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Son ay Van'da vaka sayımızda yüzde 100'e varan oranda artış yaşandı"

Sağlık Bakanı Koca: "Son ay Van'da vaka sayımızda yüzde 100'e varan oranda artış yaşandı" "Şuan yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67" "Türkiye geneline baktığımızda yatak doluluk oranımız yüzde 52, yoğun bakım doluluk oranımız ise yüzde 67" "Aldığımız tedbirlerden öncelikli hedefimiz hasta...

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "Son ay Van'da vaka sayımızda yüzde 100'e varan oranda artış yaşandı"

"Şuan yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67"

"Türkiye geneline baktığımızda yatak doluluk oranımız yüzde 52, yoğun bakım doluluk oranımız ise yüzde 67"

"Aldığımız tedbirlerden öncelikli hedefimiz hasta sayısının artışını durdurmaktır"

"Ülkemiz erken başlanan etkili ilaç tedavileri ve etkili hastane bakımları sayesinde tedavi açısından en başarılı ülkeler arasına girmiştir"

VAN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelinde yatak doluluk oranının yüzde 52, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 67, solunum cihazı doluluk oranının ise yüzde 32 olduğunu söyleyerek, "Aldığımız tedbirlerden öncelikli hedefimiz hasta sayısının artışını durdurmaktır. Aksi durumda sadece kapasite artırımına yönelik bu tedbirlerin de bir süre sonra çözüm konusunda yetersiz kalma ihtimali vardır

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere sabah saatlerinde Van'a gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve beraberindekiler, Van Valiliği ve Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ziyaretinin ardından Edremit ilçesindeki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezine geçti. Burada Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas'ın da katılımıyla gün boyu Van, Bitlis, Muş ve Hakkari il sağlık müdürleri, saha koordinatörleri, kamu hastaneleri başkanları, halk sağlığı başkanları ve hastane başhekimleriyle değerlendirme toplantıları gerçekleştiren Bakan Koca, toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Dünya Sağlık Örgütü Coğrafi Ayrık Ofisi İstanbul'da açıldı"

Bakan Koca, bugün Van'daki incelemeleri ve çalışmaları tamamladıklarını belirterek, "Valimizle, il sağlık müdürlerimizle, başhekimlerimizle bölgedeki son durumu masaya yatırdık. Van'ı merkez alarak, devamında Muş, Bitlis ve Hakkari illerimizdeki mevcut durumu ve sağlık hizmetlerini detaylarıyla değerlendirdik. Bu değerlendirmeler kapsamında aldığımız kararları ve bu illerimiz hakkındaki önemli haberleri sizlerle paylaşacağım. Öncesinde, bugün ülkemiz adına sağlık alanında gerçekleştirdiğimiz önemli bir açılışa kısaca değinmek istiyorum. Dünya Sağlık Örgütü Coğrafi Ayrık Ofisi İstanbul'da açıldı. Açılış törenine değerli dostum DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge Kopenhag'tan, bizler de Van'dan video konferans yöntemiyle katılmış olduk. İstanbul Ofisi, Covid-19 başta olmak üzere sağlık alanında insanlığın karşılaştığı tüm krizlere hem hazırlık hem de yanıt verebilme konusunda Avrupa ve dünya için bir rehber ve referans merkezi olacak. Türkiye'nin sağlıkta geldiği seviyenin en önemli göstergelerinden biri uluslararası kuruluşlarda temsilimizi artırıyor olmamız; bir diğeri ise uluslararası sağlık politikalarının ve standartların oluşturulmasında giderek daha etkin rol almamız" dedi.

"Korona virüsün yol açtığı hastalığın kesin tedavisi henüz bulunamamıştır"

Türkiye bu süreçte güçlü sağlık altyapısı, tecrübeli ve özverili sağlık çalışanlarıyla başarılı bir sınav verdiğini dile getiren Bakan Koca, "Türkiye yerli üretim kapasitesiyle, tüm dünyanın malzeme ve ilaca erişimde zorluklar yaşadığı bir dönemde, 150'den fazla ülkeye tıbbi malzeme, ilaç ve hatta solunum cihazı yardımında bulunabildi. Bu imkanlarla gurur duymak tüm vatandaşlarımızın hakkı. Sizlerin de bildiği gibi korona virüsün yol açtığı hastalığın kesin tedavisi henüz bulunamamıştır. Ancak ülkemiz erken başlanan etkili ilaç tedavileri ve etkili hastane bakımları sayesinde tedavi açısından en başarılı ülkeler arasına girmiştir. Bu sayede vefat oranımızı düşük seviyelerde tutmayı başardık. Pandeminin başladığı aylarda alınan sıkı önlemler sayesinde vaka sayısını azaltmaya başlamıştık. Kısıtlamaların tamamını katı bir şekilde sürdürmek hiçbir ülke için mümkün olmamıştır. Bizde de haziran ayında 'Kontrollü Sosyal Hayat' diyerek toplumsal ve çalışma hayatını sürdürmemize izin veren bir tedbir dönemi başlatılmıştır. Burada önemli olan kontrollü bir hayat tarzı ile ağır hastalık ve can kayıplarını asgari seviyede tutmaktı. Ancak alışkanlıklarımız, geleneklerimiz ve sosyokültürel yapımız, toplumsal ilişki ve sorumluluklarımızın bizleri 'kontrollü olmayan' bir sosyal hayatla yüz yüze getirdi. Bunun yansımalarını da hemen gördük" ifadelerini kullandı.

"Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimiz, sıkı aile bağları ve sosyal ilişkileriyle öne çıkarken; tedbirlerin göz ardı edildiği ve dolayısıyla vaka artışının yüksek seyretmeye başladığı bölgeler olarak öne çıktı" diyen Bakan Koca, şöyle devam etti:

"Hasta artışının yaşandığı illerimiz arasında Van, Muş, Bitlis ve Hakkari illeri de vardı. Bazı illerimizde yer yer hızlı hasta artışından kaynaklanan sorunlar gördük. Bu dönemde sıkıntı yaşanan illerimizle bizzat ilgilendim. Valilerimiz ve sağlık yöneticilerimizle sık sık görüşerek, artışta etkili olan nedenleri ve alınması gereken tedbirleri gözden geçirdik. Sıkıntı gördüğümüz illerin sağlık alt yapı ihtiyaçlarına da hızla müdahale ettik. Yatak, cihaz, malzeme ve personel takviyesi yaparak kapasite artımı sağladık. Öncelikle illerde alınan tedbirlerin etkisinin değerlendirilmesi sonucu bazı tedbirlerin, hasta sayısını azaltmadaki rolünü yakından müşahede ettik. Bu gibi tedbirleri yurt çapında yaygın olarak uygulama kararı alındı."

"Son ay Van'da vaka sayımızda yüzde 100'e varan, son hafta ise yüzde 17 oranında artış yaşandı"

Bugün burada Van'ı merkeze alarak Bitlis, Muş ve Hakkari illerini de değerlendirdiklerini dile getiren Bakan Koca, "Yaptığımız değerlendirmeler neticesinde bu 4 ilimizle ilgili detaylı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Son ay Van'da vaka sayımızda yüzde 100'e varan, son hafta ise yüzde 17 oranında artış yaşandı. Muş'ta son 1 ayda yüzde 15 olan artış, son haftada ise yüzde 8 azalma görüldü. Hakkari'de son 1 ayda yüzde 38 olan vaka artışı, son haftada sabit kaldı. Bitlis'te ise son 1 aya baktığımızda yüzde 9 düşen vaka sayımız, son hafta sabit kaldı. Bu dört ilimizde 65 yaş üstü vatandaşlarımızda görülen vaka oranının, bu yaş grubunun nüfusa göre oranına baktığımızda Van'da 4 kat, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta ise 3 kat olduğunu gördük. Yani büyüklerimizi koruma konusunda çok daha fazla çaba göstermeliyiz. Onların virüse daha fazla maruz kalmasına izin vermemeliyiz. Hasta yatak kapasitelerimiz ve yoğun bakım yataklarımızı değerlendirdiğimizde; Van'da 128 olan erişkin yoğun bakım yatak sayımıza 93 yatak ilave ederek 221'e çıkarıyoruz. Van'da yatak doluluk oranı yüzde 53, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 74, solunum cihazı doluluk oranı ise yüzde 25. Bitlis'te 55 olan erişkin yoğun bakım yatak sayımızı, 25 ilaveyle 80'e çıkarıyoruz. Bitlis'te yatak doluluk oranımız yüzde 43, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 51, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 47. Muş'taki yoğun bakım yatak sayımızı 38'den 10 yatak ilavesi ile 48 yatağa çıkarmış olacağız. Muş'ta yatak doluluk oranımız yüzde 35, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 59, solunum cihazı doluluk oranımız yüzde 37. Hakkari ilimizde yoğun bakım yatak sayımız mart ayında 25 idi. Bu süreçte 19 ilaveyle yoğun bakım kapasitemizi 44'e çıkarmış olacağız. Hakkari'de yatak doluluk oranımız yüzde 51, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 47, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 25" diye konuştu

"Türkiye genelinde yatak doluluk oranımız yüzde 52"

Türkiye genelinde yatak doluluk oranının yüzde 52, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 67, solunum cihazı doluluk oranının ise yüzde 32 olduğunu söyleyen Bakan Koca, "Aldığımız tedbirlerden öncelikli hedefimiz hasta sayısının artışını durdurmaktır. Aksi durumda sadece kapasite artırımına yönelik bu tedbirlerin de bir süre sonra çözüm konusunda yetersiz kalma ihtimali vardır. Temaslı taraması, yani filyasyon çalışması, salgınla mücadelemizde hayati öneme sahip. Van'da salgın başında 80 olan filyasyon ekip sayımızı 128'ye yükselttik. Bugün verdiğimiz talimatla filyasyon ekip sayımız bir kaç gün içinde 150 ekibe ulaşacak. Bitlis ilimizde salgının başında 72 olan filyasyon ekip sayımızı 90'a çıkardık. Hakkari ilimizde salgının başında 44 olan ekip sayımız şu an 65 oldu. Muş'ta 37 ekibimiz vardı, şu an 50 ekiple filyasyon çalışması yapıyoruz. Van'da temaslılara ulaşma süremiz 26 saatten 17 saate kadar düştü. Ancak bu bölgede hasta sayılarında artış hala devam etmektedir. Bugün incelemelerde bulunduğumuz illerimizde filyasyon için adresinde bulunamayanların oranı yüzde 9,2. Bir kez daha temaslı ve şüphelilerin kendilerini mutlaka izole etmesi gerektiğinin altını çiziyorum. Alacağımız tedbirlerle, bir tek hasta kalmayıncaya kadar birlikte mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

4 şehirdeki sağlık yatırımları

"Bugün burada değerlendirmelerini yaptığımız 4 şehirdeki sağlık yatırımlarına yönelik planlamalarımızı aktarmak istiyorum" diyen Koca, şöyle devam etti:

"50 yataklı Amatem-Çamatem Sağlık tesisimizi bu yıl tamamlayacağız. 75 yataklı Çaldıran Hastanemizin inşaatında yüzde 95 seviyelerine geldik. Hızlı tamamlanması için valiliğimiz ve il müdürlüğümüze gerekli talimatları verdik. Erciş Ağız Diş Sağlığı Merkezimizin inşaatına başladık. Bahçesaray hastanemizin arsa sorunu çözüldü. Projelerini hazırlatarak 20 yataklı hastanemizin inşaatına başlayacağız. 75 yataklı Başkale Devlet Hastanesi projeleri bu yıl içinde tamamlanacak ve 2021 yılında inşaatına başlanacak. Muş Malazgirt ilçemizde 24 Ağustos'ta 100 yataklı Devlet Hastanemizin inşaatına başlandı. Hasköy Devlet Hastanemizin ihalesini yaptık. Ayrıca Muş merkezde 500 yataklı bir eğitim araştırma hastanemizi yatırım programına aldık ve projelerine başladık. Hakkari'de Derecik ilçe hastanemizi bu yıl içinde hizmete alacağız. Yüksekova ilçemize 100 yataklı bir ek bina ve 20 ünitlik Ağız-Diş Sağlığı Merkezini yatırım programımıza aldık. Şu an projeleri hazırlanıyor. Hakkari merkezde ise 100 yataklı ek bina için arsa tahsis süreci tamamlandı. Bu ay içerisinde proje ihalesine çıkmış olacağız. Bitlis'te 50 yataklı Amatem-Çamatem tesisimizi yıl sonuna kadar açmış olacağız. 50 yataklı Ahlat Devlet Hastanemizin ek binasının inşaatı devam ediyor. 50 yataklı Tatvan Devlet Hastanemizin yenileme çalışmaları yılsonunda tamamlanacak."

"Vatandaşlarımızın tedbirlere uymadaki ihmalleri, bizleri çok üzüyor"

Salgının başından beri en fazla riske maruz kalanların sağlık personeli olduğunu söyleyen Koca, "Bu büyük riske karşı ön cephede mücadele esnasında, çok sayıda hastalananımız oldu, kayıplarımız oldu. Evet. Sağlıkçılarımız fedakardır. Ancak bu fedakarlığın dikkatsizliklere, sorumsuzluklara feda edilmesini onlardan bekleyemeyiz. Vatandaşlarımızın tedbirlere uymadaki ihmalleri, bizleri çok üzüyor. Lütfen tedbirler noktasında çok daha dikkatli olalım. Bugün burada çok verimli bir saha çalışması yaptığımız kanaatindeyim. İllerimizin sağlık yöneticilerimiz talimatlarımızı aldılar, görevlerinin başına dönerek gereğini hızla hayata geçirecekler. Biz de bu çalışmaları destekleyecek imkanları onlara sağlamak üzere üzerimize düşenleri yapacağız. Bu fırsattan istifade ederek tekrar söylemek istiyorum, asıl görev vatandaşlarımıza düşmektedir. Temizlik, maske, mesafe tedbirlerine uyduğumuz ölçüde virüs o ölçüde etkisiz kalacak, o kadar çabuk tehdit olmaktan çıkacaktır" şeklinde konuştu.

Bakan Koca, gazetecilerin yönelttiği soruları cevapladıktan sonra İstanbul'a gitmek üzere Van Ferit Melen Havalimanına geçti.

Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 20:15 - Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Koca: 'Son ay Van'da vaka sayımızda yüzde 100'e varan oranda artış yaşandı' - Son Dakika

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