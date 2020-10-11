Şırnak'ta eylem hazırlığındaki 1 terörist yakalandı - Son Dakika

Şırnak'ta eylem hazırlığındaki 1 terörist yakalandı
11.10.2020 09:12
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta terör örgütü mensubunun eylem hazırlığındayken yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta terör örgütü mensubunun eylem hazırlığındayken yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından terör örgütü mensubunun eylem hazırlığındayken yakalandığını duyurdu. Soylu, "Akıllanmayacak mısınız... Ne istiyorsunuz bu ülkenin huzurundan! Bizim aslanlar yine yakaladı, Şırnak'ta terör örgütünün çıyanını..." ifadelerini kullandı.
-İHA-
Son Dakika Libya'da Hafter tarafından alıkonulan 2 Türk, Türkiye'ye gelince sevinçten yerleri öptü Fransa'da 2 uçak havada çarpıştı: 5 ölü İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı Altın Portakal'ın kazananları belli oldu! 5 ödül alan "Hayaletler" geceye damgasını vurdu Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali İşe gideceğini söyleyerek evden çıkan itfaiye eri, zeytinlikte kendini asarak intihar etti İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu 34 yıldır küs olan öz kardeşlerden fıkra gibi arazi kavgası