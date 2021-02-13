Son Dakika! Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş hayatını kaybetti - Son Dakika

Son Dakika! Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş hayatını kaybetti

13.02.2021 16:14

Son dakika! Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 16 Kasım'dan bu yana koronavirüs tedavisi gören ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat eden Topbaş'ın acı haberini Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu Twitter hesabından duyurdu.

16 Kasım tarihinden beri koronavirüs tedavisi gören ve 3 Ocak tarihinde diyalize bağlanan, Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş 76 yaşında yaşamını yitirdi.

"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"

Uzun zamandır hastanede tedavi altında olan Kadir Topbaş'ın ölüm haberini Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "Kadir ağabeyimiz, eski İBB Başkanımız Kadir Topbaş Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Cenab-ı Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." sözleriyle duyurdu.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYORDU

Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'ın 16 Kasım'da koronavirüs testi pozitif çıkmış ve tedavi altına alınmıştı. Topbaş, kaldırıldığı özel hastanede 16 Kasım'dan bu yana yoğun bakımda tedavi görüyordu. Entübe edilmiş şekilde tedavisine devam edilen Topbaş'ın durumu, daha sonra ortaya çıkan çoklu organ yetmezliği nedeniyle diyaliz makinesi ile devam ediyordu.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU: DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter'dan bir mesaj yayınlayarak acısını şu sözlerle paylaştı: "Covid-19 tedavisi nedeniyle bir süredir yoğun bakımda olan, 13 yıl boyunca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şehrimize önemli hizmetler sunan Kadir Topbaş'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Yakınlarına, sevenlerine ve İBB ailemize baş sağlığı dilerim."

Son Dakika! Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş hayatını kaybetti

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika! Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş hayatını kaybetti

Kadir Topbaş, İstanbul, Esenler, Kasım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için Şenol Güneş'le görüştü Meteoroloji'nin kar yağışı tahmini değişti! Perşembe günü her şey normale dönecek Kendisini balkondan aşağı atan genç kız o anları anlattı: Öfkeme hakim olamadım Malatya'da vaka sayılarında haftalık ortalamada yüzde 50 artış 56 saatlik kısıtlamada sahiller turistlere kaldı, güneşin ve denizin tadını çıkardılar Kendisine ''Sen benim erkeğim değilsin'' diyen eşini çekiçle öldürüp, testereyle parçalara ayırdı Babasının sansürlerini umursamayan Yasmin Erbil, dekolteli elbisesiyle peş peşe poz verdi İBB Meclisi'nde "Şantajcı" lafı ortalığı karıştırdı: Kes sesini lan terbiyesiz, alçak herif
Şarkıcı Işın Karaca'nın anneannesi amansız hastalıktan hayatını kaybetti Şarkıcı Işın Karaca'nın anneannesi amansız hastalıktan hayatını kaybetti         
16:08
Ankaragücü, deplasmanda Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı Ankaragücü, deplasmanda Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı         
15:34
5 litrelik yağa 70 TL ödeyen vatandaş, Meclis lokantasındaki 15 TL'lik yemek fişine isyan etti 5 litrelik yağa 70 TL ödeyen vatandaş, Meclis lokantasındaki 15 TL'lik yemek fişine isyan etti         
15:19
Songül Karlı'dan bomba evlilik itirafı: Metin Yüncü ile programımın reytingi düştü diye evlendik Songül Karlı'dan bomba evlilik itirafı: Metin Yüncü ile programımın reytingi düştü diye evlendik         
15:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vasiyetimdir, cenazeme katıl" diyen Hafız Abdullah Nazırlı'yı son yolculuğuna uğurladı         
14:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Taçlı yıldızımız" dediği Ayasofya Camii yeni çehresiyle hayran bıraktı         
13:42
Dansı nedeniyle kanaldan kovulan Hande Sarıoğlu'nun Fatih Altaylı ile kavgası yeniden gündem oldu Dansı nedeniyle kanaldan kovulan Hande Sarıoğlu'nun Fatih Altaylı ile kavgası yeniden gündem oldu         
12:23
Baş ağrısı ile uykuya dalan öğretmen ölü bulundu Baş ağrısı ile uykuya dalan öğretmen ölü bulundu         
11:06
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, Instagram'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaştı Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, Instagram'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaştı         
10:13
Masaj salonu baskınında ceza yağdı! Nereye kaçacaklarını şaşırdılar Masaj salonu baskınında ceza yağdı! Nereye kaçacaklarını şaşırdılar         
10:07
TV'de reklamı gören Cumhurbaşkanı Erdoğan anında talimat verdi: Lütfi bu da Çiftlik Bank işine dönmesin TV'de reklamı gören Cumhurbaşkanı Erdoğan anında talimat verdi: Lütfi bu da Çiftlik Bank işine dönmesin         
09:14
Abla-kardeş, 20 metrekarelik dükkanda 'Erkek işi' diye tabir edilen baba mesleğini yapıyor Abla-kardeş, 20 metrekarelik dükkanda 'Erkek işi' diye tabir edilen baba mesleğini yapıyor         
08:22
Çocuğunun dudağındaki ısırık izinden şüphelenen anne, diş doktorunun yaşattığı dehşeti ortaya çıkardı Çocuğunun dudağındaki ısırık izinden şüphelenen anne, diş doktorunun yaşattığı dehşeti ortaya çıkardı         
08:18
Halk diken üstünde! İçinde insan kalıntılarının olduğu 18 çanta bulundu Halk diken üstünde! İçinde insan kalıntılarının olduğu 18 çanta bulundu         
06:45
Hande Sarıoğlu, işine mal olan dans videosunu bir kez daha paylaşıp ateş püskürdü Hande Sarıoğlu, işine mal olan dans videosunu bir kez daha paylaşıp ateş püskürdü         
19:04
Alina Boz'un üstsüz paylaşımı görenleri mest etti Alina Boz'un üstsüz paylaşımı görenleri mest etti         
17:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2021 16:29:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika! Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei