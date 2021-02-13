Son Dakika! Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş hayatını kaybetti - Son Dakika

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16 Kasım tarihinden beri koronavirüs tedavisi gören ve 3 Ocak tarihinde diyalize bağlanan, Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş 76 yaşında yaşamını yitirdi.

"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"

Uzun zamandır hastanede tedavi altında olan Kadir Topbaş'ın ölüm haberini Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "Kadir ağabeyimiz, eski İBB Başkanımız Kadir Topbaş Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Cenab-ı Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." sözleriyle duyurdu.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYORDU

Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'ın 16 Kasım'da koronavirüs testi pozitif çıkmış ve tedavi altına alınmıştı. Topbaş, kaldırıldığı özel hastanede 16 Kasım'dan bu yana yoğun bakımda tedavi görüyordu. Entübe edilmiş şekilde tedavisine devam edilen Topbaş'ın durumu, daha sonra ortaya çıkan çoklu organ yetmezliği nedeniyle diyaliz makinesi ile devam ediyordu.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU: DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter'dan bir mesaj yayınlayarak acısını şu sözlerle paylaştı: "Covid-19 tedavisi nedeniyle bir süredir yoğun bakımda olan, 13 yıl boyunca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şehrimize önemli hizmetler sunan Kadir Topbaş'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Yakınlarına, sevenlerine ve İBB ailemize baş sağlığı dilerim."

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