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Son dakika haber... Akaryakıtı biten otomobile akaryakıt tankeri çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber... Akaryakıtı biten otomobile akaryakıt tankeri çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

04.12.2021 13:39
Son dakika haber... Akaryakıtı biten otomobile akaryakıt tankeri çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Samsun'da akaryakıtı biten park halindeki otomobile akaryakıt yüklü tankerin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si çocuk 3 kişi de yaralandı.

Samsun'da akaryakıtı biten park halindeki otomobile akaryakıt yüklü tankerin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si çocuk 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı viyadük üstünde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'da ikamet eden Irak uyruklu Sadrulddın F-Mohıaldeen Mohıaldeen (67) Almanya'dan Samsun Çarşamba Havalimanı'na gelen oğlu ile Irak'tan uçakla havalimanına gelen gelini ve 2 torununu almak için idaresindeki 55 ACM 970 plakalı otomobil ile Samsun Çarşamba Havalimanına gitti. Yaşlı adam oğlu Muhamin Sadraldeen F-Alddin, gelinini ve torununu havalimanından alıp Samsun'a dönerken oğlunun idaresindeki otomobilin yolda akaryakıtı bitti. Yaşlı adam oğlu yaklaşık 200 metre mesafede bulunan akaryakıt istasyonuna pet şişe ile akaryakıt olmaya gittiğinde kendisi de araçtan aşağı inip aracın bagaj kapısını açıp yola reflektör koymak için araçta reflektör aradığı sırada İbrahim Yeter idaresindeki 55 NG 828 plakalı mazot yüklü tanker otomobile arkadan çarptı. Baba Sadrulddın Fmohıaldeen Mohıaldeen olay yerinde hayatını kaybederken, hurdaya dönen otomobilde bulunan gelini Shadad Nabel Omar Alaqdah ve torunları Meran Mohamın Sadraldin ve Sadan Moamın Sadraldın ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Son dakika haber... Akaryakıtı biten otomobile akaryakıt tankeri çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haber... Akaryakıtı biten otomobile akaryakıt tankeri çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haber... Akaryakıtı biten otomobile akaryakıt tankeri çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haber... Akaryakıtı biten otomobile akaryakıt tankeri çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haber... Akaryakıtı biten otomobile akaryakıt tankeri çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haber... Akaryakıtı biten otomobile akaryakıt tankeri çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haber... Akaryakıtı biten otomobile akaryakıt tankeri çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haber... Akaryakıtı biten otomobile akaryakıt tankeri çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haber... Akaryakıtı biten otomobile akaryakıt tankeri çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haber... Akaryakıtı biten otomobile akaryakıt tankeri çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haber... Akaryakıtı biten otomobile akaryakıt tankeri çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Çarşamba Havalimanı, Akaryakıt, Almanya, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Akaryakıtı biten otomobile akaryakıt tankeri çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Akaryakıtı biten otomobile akaryakıt tankeri çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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