Son dakika haber! BAKAN SOYLU: ŞIRNAK'TA 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Eren-10 Operasyonu kapsamında, Şırnak'ta çıkan çatışmada 4 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eren-10 Operasyonu kapsamında; Şırnak Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde, Jandarma Komandolarımız ve Polis Özel Hareket birliklerimiz ile teröristler arasında çıkan çatışmada 4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Kahraman evlatlarımıza tebrikler" dedi.

ANKARA, -