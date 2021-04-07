Son dakika haber! BAKAN SOYLU: ŞIRNAK'TA 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ - Son Dakika

Son dakika haber! BAKAN SOYLU: ŞIRNAK'TA 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
07.04.2021 18:50
Son dakika haberleri: İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Eren-10 Operasyonu kapsamında, Şırnak'ta çıkan çatışmada 4 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Eren-10 Operasyonu kapsamında, Şırnak'ta çıkan çatışmada 4 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eren-10 Operasyonu kapsamında; Şırnak Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde, Jandarma Komandolarımız ve Polis Özel Hareket birliklerimiz ile teröristler arasında çıkan çatışmada 4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Kahraman evlatlarımıza tebrikler" dedi.
ANKARA, -
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