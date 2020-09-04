Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, TÜRKSOY - Özbekistan tanıtım toplantısına katıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, TÜRKSOY - Özbekistan tanıtım toplantısına katıldı

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, TÜRKSOY-Özbekistan kitabı için düzenlenen çevrimiçi tanıtım toplantısına katıldı.

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, TÜRKSOY - Özbekistan tanıtım toplantısına katıldı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, TÜRKSOY- Özbekistan kitabı için düzenlenen çevrimiçi tanıtım toplantısına katıldı.

TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı'nın moderatörlüğünde düzenlenen etkinlikte Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'nun yanı sıra TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Agzamkhodjaev, Türkiye Cumhuriyeti Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, Bursa Milletvekili, Türkiye - Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Osman Mesten, Dışişleri Bakanlığı Kültürel Diplomasi Genel Müdür Yardımcısı Emir Salim Yüksel birer konuşma yaptı.

Anadolu'da yaşayan Türkler ile ata yurdu olarak gördükleri Özbekistan'da yaşayan Özbekleri iki farklı beşikte büyüyen iki öz kardeş olarak tanımlayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Özbekistan'ın Anadolu'da yaşayan Türklerin değil bütün Türk Dünyası'nın, Türk-İslam aleminin ilim ve medeniyet beşiği olduğunu, İmam Maturidi'nin, Nakşibendilerin, Buharilerin yaşadığı topraklar olduğunu kaydetti. TÜRKSOY - Özbekistan kitabında derlenen kültürel ilişkilerin Türk Dünyası için önemine de değinen Topçu, kitabın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Topçu, Özbekistan'ın Türkistan coğrafyasında doğarak, bölge ve dünya medeniyetine ve tarihine çok değerli katkıları olduğunu, ayrıca Özbekistan'ın zengin siyasi, ekonomik ve kültürel birikime sahip bir ülke olduğunu belirtti. Topçu, "Kardeş Özbekistan'ın 1 Eylül 1991'de bağımsızlığa kavuşması Türkiye'de büyük bir sevinç ile karşılanmış, Özbekistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke Türkiye olmuştu. Taşkent'teki ilk Büyükelçilik de Türkiye tarafından açılmıştı. Özbekistan'ın en büyük günü olan Müstakiliyet Bayramı'nın 29. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Topçu, bugünün 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "101 yıl önce 4 Eylül'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk Başkanlığında toplanan heyet, yedi düvele karşı "ya istiklal, ya ölüm" kararı olan kurtuluş savaşımızı başlatmak üzere toplandı. Cumhuriyetimizin kurucusu Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı büyük önder Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında 1938 yılında SSCB tarafından haksız yere kursuna dizilerek şehid edilen merhum Özbek şair Abdulhamid Süleyman Çolpan'ı da rahmetle anan Topçu, Çolpan'ın, Kurtuluş Savaşı'na atfen yazdığı 'Tufan' adlı şiirinin, 'Anadolu kışlağının muzaffer ordularına' diye başladığını belirtti.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Genel Sekreter Kaseinov, TÜRKSOY olarak bugüne kadar Asya'dan Avrupa'ya, Arjantin'den Japonya'ya, Altaylardan Balkanlara çeşitli ülke ve bölgede düzenlenen etkinliklerde davet edilen sanatçılarla Özbek halkının da temsil edilmesine dikkat ettiklerini ve Özbekistan'ın bayrağını diğer kardeş ülkelerin bayraklarıyla birlikte gururla dalgalandırdıklarını kaydetti. 2020- Türk Dünyası Kültür Başkenti Hiva tanıtım filminin gösteriminin ardından Genel Sekreter Düsen Kaseinov, TÜRKSOY - Özbekistan kitabının kurdele kesimini gerçekleştirdi.

(İHA)

Yalçın Topçu, Özbekistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 20:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, TÜRKSOY - Özbekistan tanıtım toplantısına katıldı - Son Dakika

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