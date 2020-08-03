Son dakika haberleri... DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

HAKKARİ'DE MİNİBÜS, ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 6 ÖLÜ, 1 YARALI; CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi Cilo-Sat Dağları bölgesine pikniğe giderken, meydana gelen kazada hayatını kaybeden 6 kişiden Semra Varol ile Çimen Özçük'ün otopsi işlemlerini ardından cenazeleri Yüksekova ilçesi'ne getirildi.

Orman Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgenral Muamer Alper, Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk polis ve askeri yetkililer ile yüzlerce vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazını ardından Semre Varol'un cenazesi Orman Mahallesi'ndeki mezarlığa, Çimen Özçük'ün cenazesi ise Akalın mezarlığında gözyaşları arısnda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Tören alanından detaylar-Cenaze törenine katılan vatandaşlardan detaylar-Sosyal mesafe kuralı-Cenaze namazından detaylar-Hakkari valisi ve protokol dan detaylar-Cenazelerin taşınması ve defnedilmesi

HAKKARİ

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Adana'da su kuyusunda mahsur kalan 4 kişinin cesedine ulaşıldı (EK GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYLE)

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde Haluk Karahan, su kuyusu açarken mahsur kaldı. Karahan'ı kurtarmak için kuyuya giren eşi, kardeşi ve oğlu da kuyudan çıkamadı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmada 4 kişinin cesedine ulaşıldı.Olay, saat 15.00 sıralarında Karaisalı ilçesi Salbaş Mahallesi Bozcalar mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, su çıkarmak için kuyu kazan Haluk Karahan, 25 metreye ulaştığında metan gazından etkilendi. Bir süre sonra eşinden haber alamayan Havva Karahan da kuyuya girdi. Yengesinin de kuyudan çıkamadığını gören Haluk Karahan'ın kardeşi Sefa Karahan ile Haluk Karahan'ın oğlu Ömer de kuyuya girdi. Kuyuda mahsur kalan ve bir süre çıkmayan 4 kişiyi fark edenler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.CESETLERE ULAŞILDIOlay yerine gelen itfaiye ekipleri, 4 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Kuyunun giriş kısmının dar olmasından dolayı bir süre girişte zorlanan ekipler, yapılan çalışmalar sonrası Haluk Karahan, kardeşi Sefa Karahan, eşi Havva Karahan ile oğlu Ömer Karahan'ın cesedine ulaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (EK GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYLE)-----------------İkinci cesedin çıkarılmasıÖlenlerin yakınlarından genel ve detaylarEvden genel ve detayOlay yerindeki jandarma ve ambulans araçları

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Gülşah ÖZGEN/ADANA,

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Diyarbakır'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde, TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır- Bingöl yolunun 55'inci kilometresinde meydana geldi. Lice ilçesine bağlı kırsal Arıklı Mahallesi mevkisinde sürücüsünün isimi öğrenilemeyen 34 EU 3537 plakalı TIR ile karşı yönden gelen Ahmet Altaş'ın kullandığı 21 BC 330 plaka otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Altaş olay yerinden yaşamını yitirirken, iki araçta bulanan 5 kişi de yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların, tedavileri sürerken, yaşamını yitiren otomobil sürücüsü Altaş'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.