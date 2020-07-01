Son dakika haberleri... Eğitim neferleri tatil yerine okullarının tadilatını yapıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri... Eğitim neferleri tatil yerine okullarının tadilatını yapıyor

Son dakika yaşam haberi: Eskişehir Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenleri, okullarının eksik tadilatları için kolları sıvayarak yaz tatilinde çalışıyor.

Eskişehir Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenleri, okullarının eksik tadilatları için kolları sıvayarak yaz tatilinde çalışıyor. Okul müdürü parke taşlarını döşerken, felsefe öğretmeni çimleri biçiyor, kimya öğretmeni de sıraları zımparalıyor.

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Eskişehir'de, Korona virüsle (Covid-19) mücadele sürecinde okulların kapanmasıyla Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kadrosu kolları sıvadı. Çalıştıkları okulun eksik kalan tadilatları ve yeni döneme erkenden hazır olmak için idare kadrosu ve öğretmenler, gönüllü olarak hiç tecrübelerinin olmadığı inşaat işlerini yapıyor.


'Okul müdürü parke taşlarını döşerken, felsefe öğretmeni tırpanla ot biçiyor'


Okul müdürünün parke taşlarını döşediği, felsefe öğretmeninin tırpanla ot biçtiği, kimya öğretmenin de sıra zımparalayıp boya yaptığı okulda, eğitim neferleri adeta canla başla çalışıyor. Bununla birlikte çevre düzenlemeleri ve dış cephe boyaları da dahil her şeyin öz kaynaklarla yapıldığı okulun tek talep ise, toprak ve çakıl taşlarının olduğu tören alanına asfalt dökülmesi.


"Bahçe bakımı, boya-badana işleri, tamiratlar ve sıraların temizlenmesi işlemlerini yapıyoruz"


Yapılan çalışmalar hakkında konuşan Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Baş, "Pandemi sürecinde büyük bir boşluk oldu. Hem öğrencilerimize online olarak hem de velilerimize yetişmeye çalıştık. Bu arada da okulda neler yapabiliriz ve nelerin eksik olduğunu tespit ettik. Şu anda arkadaşlarımızla beraber kendi kaynaklarımızla ve kendi emeğimizle okulun eksiklerini gideriyoruz. Bahçe bakımı, boya-badana işleri, tamiratlar ve sıraların temizlenmesi işlemlerini yapıyoruz. Hepimiz gönüllüyüz. Beraber ve ortaklaşa bir şeyler yapmaktan mutlu oluyoruz. Bu belki bizim işimiz değil ama biz mutlu oluyoruz. Bunları yapmaya devam edeceğiz. Arkadaşlarımız bu taleple geldiler. Bizde böyle olmasını istiyoruz. Onlarda bize ayak uydurdular" ifadelerini kullandı.


"Burada sağlık, felsefe, matematik gibi bütün branşlardan arkadaşlarımız var"


Ayrıca Baş, "Onlar olmadan ben tek başıma hiçbir şey yapamam. Gönüllü olunmasıyla işler daha kolay oldu. Sadece kaynak ve finansman sorunumuz oluyor. Bunları da yavaş yavaş aşıyoruz. Burada bütün branşlardan arkadaşlarımız var; sağlık, felsefe, matematik. Ayrıca diğer arkadaşlarımız da var. Sadece öğretmenler değil, teknisyen, yardımcı personel ve memur arkadaşlarda bu işin içindeler. Onlar da çalışıyorlar. Okulda en önemli eksiğimiz, bahçemizin asfaltlanması. Öğrencilerin kullanabileceği bin metre kare alanında bir bahçe alanımız var. Özellikle futbol falan oynayabilecekler. Bu alan, kış mevsiminde tuzlama yapıldığı için bozularak, kum ve toprak haline geldi. Bu bizi üzüyor. 3 yıldır bununla uğraşıyorum ama yapmayı başaramadık. En önemli eksiğimiz o" şeklinde konuştu.


"Okulumuz yıllardan beridir bu kadar düzenli olmamıştı"


Öğretmen Madelet Yüksel ise, yaptıkları tadilatla okuldaki düzenin arttığını belirterek, "Çiçekler ekildi. Çimler için sulama hortumları yerleştirildi. Bayrak direği, basket potası gibi birçok alan boyandı. Çok ciddi bir şekilde çevre temizliği yapıldı. Herhalde okulumuz yıllardan beridir bu kadar düzenli olmamıştı. Gönüllü öğretmen arkadaşlar da yardımcı oldular ama okul müdürümüz, müdür yardımcısı arkadaşlarımız ve okulumuzda çalışan arkadaşlar çok yardımcı oldular" dedi. - ESKİŞEHİR

Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu Lisesi, Eskişehir, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 11:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberleri... Eğitim neferleri tatil yerine okullarının tadilatını yapıyor - Son Dakika

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