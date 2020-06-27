Son dakika haberleri! Tahir Karapınar: "Kaliteli ayaklar maçı kazandırdı" - Son Dakika

Son dakika haberleri! Tahir Karapınar: "Kaliteli ayaklar maçı kazandırdı"

Gelen son dakika haberlerine göre Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar, Yeni Malatyaspor karşısında alınan 3-2'lik galibiyeti kaliteli ayakların getirdiğini ifade ederken, sezon sonu futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu için, "1 sene daha devam etmesini isterim" dedi.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar, Yeni Malatyaspor karşısında alınan 3-2'lik galibiyeti kaliteli ayakların getirdiğini ifade ederken, sezon sonu futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu için, "1 sene daha devam etmesini isterim" dedi.

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Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe evinde Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar, kazanmaları gereken bir maç olduğunu vurgulayarak, "İyi de hazırlandık ama şanssızlıklar yakamızı bırakmıyor. 2 gündür Falette'nin bir sıkıntısı vardı. Doktorlar oynamamasına karar verdi. Derin bir rotasyon olmadığı için Gustavo orada oynadı. Rakip 10 kişi kalıncaya kadar iyi çalıştık fakat üreticilik olarak sıkıntılarımız vardı. Gol atamadık ama sonra bir gol attık. Ancak 10 kişi kalan takıma mağlup duruma düştük. Sonradan aldığımız kaliteli ayaklar maçı kazandırdı. Kasımpaşa maçında atamadığımız için şanssızca yenilmiştik. Bu maçta da kötü oynayabiliriz ama mücadeleden ödün vermedik. Çok iyi savaştı oyuncular. Üretme konusunda ve rotasyonda sıkıntılarımız var. Maçı kazandığımız için mutluyuz" diye konuştu.

"Emre'nin 1 sene daha devam etmesini isterim"

Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu ile alakalı konuşan Karapınar, "Emre'nin 1 sene daha devam etmesini isterim. Onun gibi oyuncular az yetişiyor karakter ve yetenek bakımından. Fenerbahçe için bunlar şans. Yetenekli futbolcu. Yaşı ne olursa olsun oyunun kaderini her zaman değiştirir. Ben Emre'nin oynamasını istiyorum ama kendisinin işleri çok yoğun, bütün sorumluluğu aldığından dolayı. Antrenmanlara az çıkıyor, çok çalışıyor, az uyuyor, gelecek senenin planlamalarını yapıyor. Bizim takımımızın planlamaya ihtiyacı var. Biz Hasan Ali'yi oynatmaya çalışıyoruz, Dirar'ı oynatmaya çalışıyoruz ama sakatlıkları var. Seneye bunların olmaması lazım. İnşallah daha iyi bir planlama yapılır. Biz bu 5 maç için en iyisini yapmak istiyoruz. Mehmet Ekici'yi kaybettik, Garry'i kaybettik sarı karttan dolayı. 4 tane genç arkadaşımızın bugün üniversite sınavı vardı, onları kadroya alamadık. Ama oyuncularımız iyi veya kötü oynar problem değil. Fenerbahçe için savaştılar. Ekici'de de büyük ihtimal yırtık mevcut" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 21:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri! Tahir Karapınar: 'Kaliteli ayaklar maçı kazandırdı' - Son Dakika Spor
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