Son durumu Bakan Pakdemirli paylaştı! Antalya ve Muğla'da alevlerle mücadele sürüyor - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'deki orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı. Antalya ve Muğla'daki 5 noktada yangınlar devam ederken, diğer 30 ilde yangınlar kontrol altına alındı.
Antalya ve Muğla'daki 21 noktadan 16 yangın kontrol altına alınırken, 5 yangına müdahale sürüyor.
İşte devam eden yangınlar:
Adana, Aydın, Balıkesir, Bilecek, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir Kahramanmaraş, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Uşak'taki toplam 107 yangın kontrol altına alındı.
Bakan Pakdemir, tabloyu şu açıklamayla paylaştı:
"28 Temmuz-1 Ağustos 2021 tarihleri arasında çıkan 112 orman yangınının 107'sini kontrol altına aldık.Devam eden 5 yangını kontrol altına alma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor."
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