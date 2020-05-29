Tarihi camide ilk namaz - Son Dakika

MERSİN'in Mut İlçesi'nde 2017 yılından bu yana restorasyonu devam eden Karamanoğlu Alaeddin Bey'in isteğiyle 1440-1450 yılları arasında Laal Paşa tarafından yaptırıldığı tahmin edilen Laal Paşa Camisi'nin avlusunda ilk Cuma namazı kılındı.

Namaza Mut Kaymakamı Muammer Köken, Vakıflar Adana Bölge Müdürü Ahmet Develi , İlçe Müftüsü Mustafa Öztürk ve vatandaşlar katıldı. Namaz öncesinde kurban kesilen cami avlusunda bir konuşma yapan İlçe Müftüsü Mustafa Öztürk, Hem camimizin açılışı hem de Cenab-ı Hakkın bizi camilerimize kavuşturmasının ifadesi olarak bu kurbanımızı keseceğiz. Cenabı Hak daha büyük musibetlerden bizi korusun. Kısa zamanda da inşallah bizi bu korona musibetinden kurtarsın diye dua ediyoruz dedi.

Müftü Öztürk'ün konuşmasının ardından dua edilerek kurban kesildi. Laal Paşa Camisi avlusuna Cuma namazı için gelen vatandaşların kimlik kontrolleri polis tarafından yapılırken girişte ayrıca maskesi olmayanlara maske dağıtıldı, vatandaşlar avluda sosyal mesafeye uygun olarak önceden işaretlenmiş yerlere seccadelerini serdiler. Müftü Mustafa Öztürk'ün okuduğu hutbe ve kıldırdığı Cuma namazının ardından vatandaşlar dağıldı. Sosyal mesafe nedeniyle cami avlusunda yer kalmayınca bazı vatandaşlar, namazların cami önündeki kaldırımda kıldılar. Tarihi Laal Paşa Camisi'nin Haziran ayı içinde restorasyonunun tamamlanarak ibadete açılacağı belirtildi.