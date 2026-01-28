Trabzon'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Kişiye Dava Açıldı - Son Dakika
Trabzon'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Kişiye Dava Açıldı

28.01.2026 11:09
Ali Eren Somun, boşanma sürecindeki eşi Sinem Somun'u öldürdü, yaralı bir bekçiyle yakalandı.

Trabzon'da boşanma aşamasındaki eşi Sinem Somun'u (27) öldürüp, 1 mahalle bekçisini de yaralayan Ali Eren Somun (30) hakkında 4 suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ali Eren Somun'un, tutuklu bulunduğu cezaevinden öldürdüğü Sinem'in dedesi Ali Hayri Topaloğlu'na mektup gönderdiği de ortaya çıktı. "Başınız sağ olsun. Ölüm haberini aldığımda kahroldum" diyen, eşinin cenazesini, defnedildiği Giresun'dan alıp, kendi memleketi olan Trabzon'a götürerek toprağa vermek istediğini belirten Somun'un mektubu ailenin acısını ikiye katladı.

Olay, 31 Temmuz 2025'te Beşikdüzü ilçesi Adacık Mahallesi'nde meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ali Eren Somun, arka balkondan tırmanıp girdiği evde boşanma aşamasındaki 2 yıllık eşi Sinem Somun ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile gelen sesleri duyan komşular da dışarıdaki bekçilere haber verdi. Bu sırada çıkan arbedede Ali Eren Somun, tabancayla eşini vurdu. Bacağından ve sırtından yaralanan Sinem Somun, kanlar içinde yere yığıldı. Kaçan şüpheli, bu sırada olay yerine gelen bekçiye de ateş etti. Mermilerden biri, görevli bekçi E.E.'nin bacağına isabet etti.

GİRESUN'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Saldırgan motosikletle kaçarken, Sinem Somun ile yaralı bekçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sinem Somun kurtarılamadı, ameliyata alınan bekçi tedavisinin ardından taburcu edildi. Mersin Üniversitesi Gemi Taşımacılığı bölümünden mezun olup, olaydan 10 gün sonra çalıştığı gemide kaptanlığa başlama hazırlığında olan Sinem Somun, Giresun'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ORMANDA YAKALANDI

Olayın ardından tanınmamak için saç, sakal ve kaşlarını kesen şüpheli Ali Eren Somun, motosikletle kaçtığı Sinop'ta, ormanda saklandığı çadırda yakalandı. İfadesinde "Onunla yüz yüze konuşmak istedim, o istemedi. O gece evine gittim. Boşanma davası konusundan tartıştık, kendimi kaybettim, sinirlerime hakim olamadım. Yaptığımın farkına sonradan vardım" diyen şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

OLAY GÜNÜ EVE 54 MERMİYLE GİTMİŞ

Tutuklu sanık Ali Eren Somun hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. Hakkında 'Tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme', 'Zincirleme tehdit', 'Yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs' ve 'Ruhsatsız ateşli silah bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Trabzon 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede; sanığın, olay günü silah ve üzerinde 54 mermi ile eşinden 3 saat önce eve girip, beklemeye başladığı belirtildi.

MERMİLERLE 'SİNEM' YAZMIŞ

Sanığın cep telefonu incelemesinde de olaydan önce mermileri dizerek 'Sinem' yazdığı görsel bulunduğu tespit edildi. Savcılık, iddianamede, sanığın nihai amacının Sinem'i öldürmek olduğunu, sanal medya paylaşımlarının da açıkça ortaya koyduğu öldürme iradesinin, tasarlama, sebat ve koşulsuz karar unsurlarıyla gerçekleştiğine dikkat çekti.

SİNEM'İN AİLESİNE MEKTUP GÖNDERDİ

13 Şubat'ta ilk kez hakim karşısına çıkacak olan Ali Eren Somun'un, tutuklu bulunduğu Elazığ'daki cezaevinden öldürdüğü Sinem'in dedesi Ali Hayri Topaloğlu'na mektup gönderdiği ortaya çıktı. Mektupta; Ali Eren Somun'un, eşinin cenazesinin defnedildiği Giresun'dan alıp, kendi memleketi olan Trabzon'da toprağa vermek istediğini söylediği öğrenildi.

"DÜNYA TERSİNE DÖNSE BU İSTEĞİMDEN VAZGEÇMEM"

2 sayfalık mektupta, "Başınız sağ olsun. Ölüm haberini aldığımda kahroldum. Kendime gelmem çok zaman aldı. Kendime sürekli 'Nasıl böyle oldu' soruları soruyorum. Allah bizlere sabır ve dayanma gücü versin. Mahkemede tek bir yalan konuşmayacağım. Suçum neyse cezamı çekmeye razıyım. Ama şunu bilin ki karımı güle oynaya geldiği kendi topraklarıma defnedeceğim. Bunun için yasal yol neyse yapacağım. Mümkün olmasa dahil suç işlemeyi göze alarak, karımı kendi toprağıma defnedeceğim. Bu isteğimden, dünya tersine dönse, gökteki güneş sönse vazgeçmem. Açık görüşüme gelebilirsiniz; Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle hoş çakalın" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA

