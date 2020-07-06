TSE, Eyüpsultan Belediyesi'ne hizmet belgesi verdi - Son Dakika

TSE, Eyüpsultan Belediyesi'ne hizmet belgesi verdi

EYÜPSULTAN Belediyesi'ne belediyecilik alanında yaptıkları çalışmalardan dolayı TSE (Türk Standardları Enstitüsü) tarafından belge verildi.

EYÜPSULTAN Belediyesi'ne belediyecilik alanında yaptıkları çalışmalardan dolayı TSE (Türk Standardları Enstitüsü) tarafından belge verildi. Verilen hizmetin denetlenerek belgelenmesi gerektiğini söyleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, hizmetlerin devam edeceğini söyledi.

Dr. Dt. Çağdaş Çağlar Laçin uyardı! Diş eti problemi şeker hastalığının habercisi olabilir
Küçük çocuğun çığlıkları sonrası bölgeye koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Domates fiyatları üreticiyi üzüyor

Eyüpsultan Belediyesi'ne TSE (Türk Standardları Enstitüsü) tarafından belediyecilik alanında gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı ISO 9001 ve TS ISO 10002 belgeleri verildi. TSE tarafından, Eyüpsultan Belediyesi'ne geçtiğimiz 14 aylık süre içinde yapılan faaliyetlerin denetlenmesi sonucu belgeler verildi. Eyüpsultan Belediyesi'nde düzenlenen takdim törenine Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, TSE yetkilileri ve belediye çalışanları katıldı.

BAŞKAN KÖKEN : "BU BELGELER HENÜZ BAŞLANGIÇ"

Takdim töreninde konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, kendilerinin tek başına hizmetleri denetleyemeyeceğini belirtti. Başkan Köken, "Bu daha başlangıç diyoruz. Az önce de söylediğim gibi aslında biz yaptığımızı doğru sunalım istiyoruz. Yaptığımız hizmetin kaliteli şekilde yapılması ve karşı tarafın da bunu hissetmesi lazım. Bu hizmetin de değerlendirip, ölçülüp, belgelenmesi lazım." dedi ve ekledi: "Ölçemediğiniz ve yönetemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz. Bu sadece çocukların test sınavlarıyla çözeceği bir iş değil. Bizim kendimizi de ölçüp değerlendirmemiz lazım. Biz, 'Kaç geliyor, kaç gidiyor, kaç talep var, kaç talebe cevap vermişiz, kaçını yerine getirmişiz, vatandaşın bundan haberi var mı, birbirimizden haberdar mıyız değil miyiz ?' gibi sorulara cevap vermeliyiz. 400 bin nüfuslu bir şehirden bahsediyoruz. Onun için kurumun tamamına hakim olması lazım. Tek başımıza bizim hepsini görmemiz mümkün değil. Benim gözlemlerimle bunların hepsinin olacak yanı yok. 80 kişilik bir ekip kendi kurumlarının içinden seçildi ve bu işe dahil oldular. Geçtiğimiz 14 aylık süreçte herkes elinden geleni yaptı ve bu belgeleri aldık. Bu belgelerin arkası gelecektir, bunlar başlangıç. Hem kalite yönetim sistemi hem de  bu işlerin memnuniyeti sistemi çok önemli"

TAŞAN : "BÜTÜN SİSTEMİN EN İYİ ŞEKİLDE SUNULMASI ÖNEMLİ"

TSE Marmara Bölge Koordinatörü Hüseyin Taşan ise, "Bütün sistemin en iyi işlerlikle sunulabilmesi önemli. Eyüpsultan Belediyemizi böyle bir yaklaşımından dolayı tebrik ediyoruz. İnşallah hizmet kalitesinde hizmet alan tarafların da fark edilir şekilde hizmetleriyle iyileşmesi sonucu sürdürülebilir bir sistem olur. Yine belediyecilik faaliyetlerimizle ilgili performansla ilgili kendi katkılarını görerek sundukları bir sistem olur" dedi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 14:14 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TSE, Eyüpsultan Belediyesi'ne hizmet belgesi verdi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

11:47 18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar 11:36 İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! "Kimseye anlatma" diye uyarmış 11:22 Türkiye maske ve koruyucu giysi ihracatından 573 milyon dolar kazandı 10:50 3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim 10:36 Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler 10:10 Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım 09:58 Korona bulgularını sıradan hastalık sanıp ağrı kesiciyle geçiştirenler virüsün bulaşmasına sebep oluyor 09:34 Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti 09:32 Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü 09:30 En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı 09:21 Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor 09:09 Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor 08:21 Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu 17:44 Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti 16:44 Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
Başkan Bertomeu, ayrılık dedikodularına yanıt verdi: Messi, kariyerini Barcelona'da bitirmek istiyor
14:23
Küçük çocuğun çığlıkları sonrası bölgeye koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
14:05
Domates fiyatları üreticiyi üzüyor
14:00
Son dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamada saldırı ve sabotaj izine rastlanmadı
13:40
Siirt'te yetiştirilen rahvan atları sıfır araba fiyatına satılıyor
13:33
Beylikdüzü'nde İETT otobüsü köprü ayağına ok gibi saplandı
12:43
13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi
12:33
Sivrisinekler İstanbullulara kabusu yaşatıyor! Uzmanlar, sayıların neden arttığını söyledi
12:28
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
12:27
Çin'de koronadan sonra "bubonik veba" paniği! 24 saat içinde öldürüyor
12:18
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 14:31:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TSE, Eyüpsultan Belediyesi'ne hizmet belgesi verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]