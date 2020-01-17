Türkiye'de tüm liglerde haftanın programları

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın müsabaka programı şöyle:
Süper Lig
Bugün:
20.00 MKE Ankaragücü- İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)
Yarın:
14.00 Aytemiz Alanyaspor- Hes Kablo Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)
17.00 Medipol Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Gaziantep FK- Fenerbahçe (Kalyon)
19 Ocak Pazar:
13.30 Antalyaspor-Göztepe (Antalya)
16.00 Trabzonspor- Kasımpaşa (Medical Park)
16.00 Galatasaray-Yukatel Denizlispor (Türk Telekom)
19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)
20 Ocak Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor- Gençlerbirliği (Çaykur Didi)
TFF 1. Lig
Bugün:
19.00 Ekol Göz Menemenspor- Giresunspor (Menemen İlçe)
Yarın:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor- Altay (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.30 Adanaspor-Akhisarspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Altınordu- Hatayspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19 Ocak Pazar:
14.00 Keçiörengücü- Eskişehirspor (Aktepe)
14.00 İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.30 Boluspor- Osmanlıspor (Bolu Atatürk)
19.00 Bursaspor- Fatih Karagümrük (Bursa Büyükşehir Belediye)
20 Ocak Pazartesi:
19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor- Adana Demirspor (Balıkesir Atatürk)
TFF 2. Lig
Kırmızı Grup:
Yarın:
13.00 Bayburt Özel İdare-Tuzlaspor (Bayburt Genç Osman)
13.00 Vanspor FK- Niğde Anadolu (Van Atatürk)
13.30 Etimesgut Belediyespor- Kardemir Karabükspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
13.30 Eyüpspor-Bandırmaspor (Stat henüz açıklanmadı)
19 Ocak Pazar:
13.00 Sivas Belediyespor- Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)
13.30 Sakaryaspor- Elazığspor (Yeni Sakarya Atatürk)
13.30 Uşakspor- Ergene Velimeşespor (Uşak 1 Eylül)
13.30 GMG Kastamonuspor- Kırşehir Belediyespor (Gazi)
13.30 Ankara Demirspor-Piserro Kahramanmaraşspor (TCDD Ankara Demirspor)
Beyaz Grup:
Yarın:
13.30 Pendikspor-Yılport Samsunspor (Pendik)
13.30 GMG Kırklarelispor- Sancaktepe FK (Kırklareli Atatürk)
13.30 Afjet Afyonspor-Hekimoğlu Trabzon (Zafer)
19 Ocak Pazar:
13.00 Amed Sportif Faaliyetler- Zonguldak Kömürspor (Diyarbakır Atatürk)
13.00 Gümüşhanespor-1922 Konyaspor (Gümüşhane Yenişehir)
13.30 Başkent Akademi- Sarıyer (Osmanlı)
13.30 Tarsus İdman Yurdu- Şanlıurfaspor (Tarsus İlçe)
13.30 Manisa FK-Hacettepe (Mümin Özkasap)
13.30 Çorum FK- İnegölspor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)
TFF 3. Lig
1. Grup:
Yarın:
13.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Anagold 24Erzincanspor (Faruk Çelik)
13.30 Sultanbeyli Belediyespor-Çatalcaspor (Sultanbeyli Gölet)
19 Ocak Pazar:
13.00 Artvin Hopaspor-Kızılcabölükspor (Hopa İlçe)
13.00 Yeni Orduspor- Manisaspor (19 Eylül)
13.30 Ci Group Buca-Erzinspor (Yeni Buca)
13.30 Düzcespor- Çankaya FK (Düzce 18 Temmuz)
13.30 Serik Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor (Serik İsmail Oğan)
13.30 Silivrispor- Şile Yıldızspor (Ziya Altınoğlu)
13.30 Tokatspor-Yomraspor (Tokat Gaziosmanpaşa)
2. Grup
Yarın:
13.00 Cizrespor- Esenler Erokspor (Cizre İlçe)
13.30 Fethiyespor- Kocaelispor (Fethiye İlçe)
13.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Erbaaspor (Tepecik Şenol Güneş)
10 Ocak Pazar:
13.00 Ofspor-1877 Alemdağspor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)
13.30 Belediye Derincespor- Fatsa Belediyespor (Derince Belediyespor Doğal Çim)
13.30 Turgutluspor-Kemerspor 2003 (Turgutlu 7 Eylül)
13.30 Payasspor- Ağrı 1970 (Payas ilçe)
13.30 Kozanspor- Karşıyaka (İsmet Atlı)
3. Grup
19 Ocak Pazar:
13.00 Medicalpark Batman Petrolspor- Nazilli Belediyespor (Batman Yeni Şehir)
13.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Somaspor (Yeşiltepe)
13.30 Karacabey Belediyespor-Osmaniyespor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
13.30 Yozgatspor 1959-1954 Kelkit Belediyespor (Yozgat Bozok)
13.30 Muğlaspor- Altındağ Belediyespor (Muğla Atatürk)
13.30 Nevşehir Belediyespor- Pazarspor (Nevşehir Gazi)
13.30 Modafen-Diyarbekirspor (Alemdağ)
13.30 Halide Edip Adıvarspor- Darıca Gençlerbirliği (Maltepe Hasan Polat)
13.30 Gölcükspor- Bayrampaşa (Gölcük Şehir)
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