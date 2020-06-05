UNESCO envanterindeki Ceneviz Kalesi turizme açılıyor - Son Dakika

UNESCO envanterindeki Ceneviz Kalesi turizme açılıyor
Akaçkoca'da UNESCO'nun envarterinde yer alan ve 2015 yılında restorasyon çalışması başlatılan Tarihi Ceneviz Kalesi onarım çalışmaları tamamlandı.
Akaçkoca'da UNESCO'nun envarterinde yer alan ve 2015 yılında restorasyon çalışması başlatılan Tarihi Ceneviz Kalesi onarım çalışmaları tamamlandı. Kale 1 ay içerisinde ziyaretçilerine açılacak.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan ve UNESCO'nun envarterinde yer alan tarihi Ceneviz Kalesi'nde 2015 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Çalışmaların tamamlandığı alana giden Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, tarihi Ceneviz Kalesinde incelemelerde bulundu. Kalenin restorasyon çalışmalarının tamamlandığını ve 1 ay içerisinde halkın hizmetine sunulacağını belirtti. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Dr. Zülkif Dağlı, "2015 yılında Ceneviz Kalemizde restorasyon çalışmaları başlatıldı. Bugün itibariyle tamamlandığını görüyoruz. İlgili kurum müdürleriyle görüşmelerimizi yaptık ve 1 ay sonra Ceneviz Kalemizin açılışını gerçekleştirerek hizmete sunacağız. Akçakoca ilçemiz 1950 yıllarında turizmin ilk başlatılan kenti olduğunu biliyoruz. Korona virüs salgınından dolayı çalışmalar durmuştu. Ancak şimdi salgının hafiflemesi ve tedbiri elden bırakmadan hizmet etme çalışmaları hızlandırıldı. Ceneviz Kalemiz hayırlı olsun" diye konuştu. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 05:09 Kaynak: İHA
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