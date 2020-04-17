UNESCO listesine giren Koramaz Vadisi, tarihi ve doğal yapısıyla büyülüyor - Son Dakika

UNESCO Geçici Dünya Miras Listesi'ne giren 5 kültür varlığından Kayseri'deki Koramaz Vadisi, tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile büyülüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Bu bölge, kilise, cami, çeşme, su kaynakları, değirmen, bezirhane, mezarlar ve dini tesislerle değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır" dedi.

Kayseri'deki Koramaz Vadisi, UNESCO Geçici Miras Listesi'ne eklenerek, ülkenin listedeki yeni kültür varlığı oldu. 12 kilometre uzunluğundaki vadinin taban yüksekliği doğu kenarında bin 500 metre, batı kenarında bin 665 metre. 7 yerleşim alanı ve antik dönemin terk edilmiş yerleşimlerinin bulunduğu Koramaz Vadisi, tarihi, kültürel ve doğal mirasa ev sahipliği yapıyor. Vadide, Bizans, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait izler bulunuyor. Ayrıca columbariumlar (ölülerin yakıldıktan sonra, küllerinin konduğu kaplar), kiliseler, antik yerleşimler, geçmiş dönemde inşa edilen mimari yapılar, anıtsal mezarlar, ağaç ve bitki çeşitleri ile farklı türden kuşlar yer alıyor. Koramaz Vadisi, tarihi, kültürel ve doğal güzelliği ile görenleri büyülüyor.

'ADETA ZENGİNLİKLER VADİSİ'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Koromaz Vadisi'nin UNESCO listesine girmesi ile çok keyiflendiklerini söyleyerek, "Koramaz Vadisi hatırlanacağı üzere Mimarsinan 'ın doğduğu Ağırnas ve Bürüngüz merkezli bir yer. Burada Turan, Küçük Bürüngüz, Subaşı , Bağpınar, Gesi , Kayabağ ve Yeşilyurt gibi beldeleri sayabiliriz. Bu bölge, kilise, cami, çeşme, su kaynakları, değirmen, bezirhane, insanları yakıp zamanında koydukları mezarlar ve dini tesislerle değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Bu bölgeyi adeta zenginlikler vadisi olarak nitelendirebiliriz" ifadelerini kullandı.

'ÖNEMLİ OLAN KALICI LİSTEDE YER ALMASIDIR'