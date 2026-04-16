İAÜ İletişim Ödülleri Sahiplerini Buldu
16.04.2026 18:10
İstanbul Aydın Üniversitesi'nin 18. İletişim Ödülleri, 55 bin öğrenci oyuyla sahiplerini buldu.

İSTANBUL Aydın Üniversitesi'nin (İAÜ) her yıl geleneksel olarak verdiği 'İAÜ İletişim Ödülleri' sahiplerini buldu. 55 binin üzerinde öğrencinin oylarıyla belirlenen kültür, sanat, sinema, medya ve internet gibi alanlarda ödül verilen törene, iletişim ve sanat camiasından ünlü isimler katıldı.

İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen 'İAÜ İletişim Ödülleri'nde 55 bin öğrencinin oylarıyla, yılın en iyileri belli oldu. Kültür, sanat, medya ve internet gibi 30 farklı dalda ödül sahibini buldu. Üniversitenin Florya Halit Aydın Yerleşkesi'nde yapılan törende iletişim ve sanat camiasından ünlü isimler yer aldı.

'Yaşam Boyu Onur Ödülü'nün sahibi Orhan Gencebay oldu. Ödülünü İAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın'ın elinden alan Gencebay, öğrencilere teşekkür ederek, "İnsan yetiştirmek çok büyük bir sanattır. Yavrularımız çok iyi yetiştiriliyor, ben öyle görüyorum. Onların iyi olması için gerekeni yapmamız lazım" diye konuştu.

Törende konuşan İAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın, "Bu yıl 18'incisini düzenlediğimiz, İletişim Ödülleri'nde yaklaşık 55 bin öğrencinin oy kullanarak çok doğru bir seçim yaptığı ödülü Orhan Babaya vermeyi bir onur olarak kabul ediyorum" dedi.

'Yılın En İyi Erkek Spikeri Ödülü'nü alan Kanal D Ana Haber Sunucusu Deniz Bayramoğlu, ödülünü Prof. Dr. Mustafa Çıkrıkçı'dan aldı. Bayramoğlu, "İstanbul Aydın Üniversitesi'nin bütün öğrencilerine saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Beni bu ödüle layık gördükleri için onların huzurunda saygıyla eğildiğimi ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

'Yılın En İyi Kadın Sinema Oyuncusu Ödülü'nü alan oyuncu Bilge Şen ise "Öncelikle verdiği her türlü destekten dolayı AKEV'e, İstanbul Aydın Üniversitesi Yönetim Kuruluna, eğitmenlere, görevlilere, bu sıraları dolduran en kıymetlilerime çok teşekkür ediyorum" dedi.

'Yılın En İyi Erkek Sinema Oyuncusu Ödülü'nü alan oyuncu Yetkin Dikinciler de "Sizler sadece derslerinizle ilgilenmeyip başka alanlarda da hikayeler anlatan başka şeyleri iletmeyi sağlayan bir iletişim sağladığınız. Buna alan açtığınız, gözlerinizi, kulaklarınızı, hassasiyetinizi olup biten her şeye çevirdiğiniz için umuyorum ki Türkiye'nin aydınlık yarınlarında yine temel taşlar olacaksınız. İyi ki varsınız" diye konuştu.

Ödül alan isim ve kurumlar şu şekilde:

Yaşam Boyu Onur Ödülü

Orhan Gencebay

Yılın En İyi Sinema Filmi Yönetmeni

Hasan Tolga Pulat

Yılın En İyi Erkek Sinema Oyuncusu

Yetkin Dikinciler (Parçalı Yıllar)

Yılın En İyi Kadın Sinema Oyuncusu

Bilge Şen

Yılın En İyi Sinema Filmi

Parçalı Yıllar

Yılın En İyi Erkek Haber Spikeri

Deniz Bayramoğlu (Kanal D)

Medya Duayenlerine Saygı Ödülü-TV

Ahmet Yeşiltepe

Medya Duayenlerine Saygı Ödülü

Taner Horoz-TRT Radyo

Yılın En İyi Spor Programı

TRT-Stadyum

Yılın En İyi Tiyatro Yönetmeni

Onur Erbilen

Yılın En İyi Tiyatro Oyunu

Çapkının Düşü

Yılın En İyi Erkek Tiyatro Oyuncuları

Ozan Çobanoğlu- Serdar Yeğin

Yılın En İlham Veren Müzisyenleri

Evrencan ve Uzaylılar

Yılın En İyi Gazetesi

Hürriyet

Yılın En İyi Kadın Haber Spikeri

Merve Yepe-A Haber

Yılın En İyi Savaş Muhabiri

Mücahit Topçu- Haber Global

Yılın En İyi Dijital Platformu

Tabii

Yılın En İyi Kuşaklararası Köprü Ödülü

Retrobüs

Yılın Aile Dostu Kanalı

TYT Türk- Arzu Erdem

Yılın En İyi Söyleşi Programı

Balçiçek ile Sormazsam Olmaz

Yılın En İyi Yaşam Programı

Seda Sayan ile Her Şey Masada

Yılın En İyi Haber Kanalı

Haber Global

Yılın Dijital Haber Platformu

CNNTürk.com

Yılın En İyi Gündüz Kuşağı Programı

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

Yılın En İyi Magazin Muhabiri

Samet Aday

Yılın Kültür Sanat Programı

Ali Demirtaş-Kırmızı Halı

Yılın En İyi Spor Radyosu

Lig Radyo

Yılın En İyi Spor Spikeri

TRT Spor- Setenay Cankat

Yılın Haber Ajansı

Anadolu Ajansı

Yılın En İyi Müzik Grubu

Madrigal

Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi

Öğr. Gör. Dilek Özyürek

