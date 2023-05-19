7. Türkiye Altın Marka Ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu

Ünlü manken sunucu Ece Erken ve ünlü sunucu Mesut Yar'ın sunumu ile organize edilen Altın Marka Ödüllerine; iş, sanat, cemiyet ve medya dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Küresel Isınmaya Dur De! Sloganı ile gerçekleştirilen etkinlikte "Zirvedeki Markalar Konuşuyor" başlıklı panele ise; Renault MAIS Ceo'su Berk Çağdaş, Dizayn Vip Group Yönetim Kurulu Başkanı Erbakan Malkoç, Kığılı Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Hilal Suerdem konuşmacı olarak katıldı.

YILIN EN'LERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ

Türkiye'nin iş prestijli iş ve ödül gecesi 7. Türkiye Marka Zirvesi/ 7. Altın Marka Ödülleri 18 Mayıs Perşembe günü Zorlu Center Raffles Hotel'de Maximum Group Ana Sponsorluğunda gerçekleşti. Yılın enlerinin ödüllendirildiği gecede; Yılın Ceo'su Renault Maıs Ceo'su Berk Çağdaş, Yılın Giyim Markası Kığılı, Yılın Enerji Markası Shell &Turcas, Yılın Reklam Markası Halkbank-Kerem Alışık, Yılın Havayolu Markası Pegasus, Yılın Programı Babala TV Mevzular Açık Mikrofon, Yılın İletişim Markası Turkcell, Yılın İyilik Hareketi CZN Burak, Yılın Uluslararası Turizm Markası Raffles Hotel, Yılın Dekorasyon Markası Bodrum Mutfak Mobilya seçildi. Aynı zamanda geceye ünlü isimler eşlik etti.

NEDİM DELİBAŞ: KÜRESEL ISINMA FELAKETİNİN OLASI ETKİLERİNE DİKKAT ÇEKME AMACI GÜDÜYOR

Ödül törenin amacının Türk markalarının, Türkiye ve dünyadaki bilinirliğini arttırmak ve hak ettiği yere ulaşmasını sağlamak olduğunu ifade eden Türkiye Altın Marka Ödülleri Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş, "Bu yılki zirvemizde ana fikrimiz Türkiye'nin en prestijli iş ve marka ödüllerini dağıtmanın yanı sıra, hem iş dünyasının fikir önderlerini bir araya getiriphem de önemli bir sosyal sorumluluğa yani küresel ısınma felaketinin olası etkilerine dikkat çekmek amacını güdüyor. Bu yıl 7.sini gerçekleştirdiğimiz organizasyonun başarısını daha da yukarılara taşımak için her yıl farklı bir yenilik katıyoruz. Düzenlediğimiz etkinlikler ile amacımız Türkiye'nin global markaları ile başarılı yerel markalarının buluşması. Her sektörden her iş kolundan markalar katılım gösteriyor. Kendini anlatmaya, tanıtmaya fırsat bulamayan o kadar çok markamız var ki. Bu noktada verilecek ödüllerin önemi ortaya çıkıyor. Törende ödül alan tüm markalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Geceye ana sponsorluk yapan Maximum Group Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bayram'a ayrıca şükranlarımı sunuyorum" dedi.

DEPREMZEDELER ANILDI

Gecenin Ana Sponsorluğunu yapan Maximum Group Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bayram, gecede yaptığı konuşmada, Türkiye'nin global ve yerel markalarının buluştuğu bu organizasyona bir kere sponsor olmaktan dolayı çok mutlu olduk. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi hepimizi çok üzdü. Ama millet olarak kenetlenerek acımızı hafifletmeye çalıştık. Umuyorum ki bir daha böyle acıları yaşamayız. Ayrıca Küresel Isınmaya karşı elimizden gelen her şeyi yaparak yarınlarımıza umutla bakmak gerek. Böyle bir organizasyonda bu tema gerçekten anlamlı" ifadelerini kullandı.

Gecede ayrıca ünlü popçu Rafet El Roman muhteşem bir mini konser verirken izleyenleri geçmişe götürdü.

ÖDÜL LİSTESİ

YILIN CEO'SU _ RENAULT MAIS CEO'SU BERK ÇAĞDAŞ

YILIN DEKORASYON MARKASI- BODRUM MUTFAK MOBİLYA

YILIN İŞ ADAMI _ İSMAİL KARTAL _ BORDO İNŞAAT YÖN. KRL.BŞK

YILIN İŞ KADINI _ YAĞMUR KALYONCU

YILIN OTOMOTİV MARKASI – RENAULT

YILIN REKLAM FİLMİ _ HALKBANK _ KEREM ALIŞIK

YILIN ENERJİ MARKASI _ SHELL & TURCAS

YILIN GİYİM MARKASI – KIĞILI

YILIN HAVAYOLU MARKASI – PEGASUS

YILIN PROGRAMI _ BABALA TV Mevzular Açık Mikrofon

YILIN İYİLİK HAREKETİ _ CZN BURAK

YILIN İLETİŞİM MARKASI – TURKCELL

KIBRIS'TA YILIN İNŞAAT MARKASI _ ŞİFA CONSTRUCTİON

YILIN KURUMSAL MARKASI _ FİNBER HOLDİNG

YILIN İHRACAT MARKASI _ ELEGANT COLORS

YILIN EV TEKSTİLİ MARKASI _ HERMOSA

YILIN EĞİTİM MARKASI – NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VAKFI

YILIN GASTRONOMİ MARKASI – DANIŞ RESTAURANT

YILIN SÜPER MARKASI _SUPER BRAND AWARD OF THE YEAR - DİZAYN VIP GROUP

YILIN SAĞLIK MARKASI – AVİCENNA HASTANELER GRUBU

YILIN SEYAHAT ACENTASI – TATİLSA

YILIN EN BAŞARILI GENEL MÜDÜRÜ _ ANDREW STEELE _ RAFFLES HOTEL

ULUSLARASI TURİZM MARKASI_ RAFFLES HOTEL

YILIN E TİCARET MARKASI – EDWOX

YILIN MODÜLER MOBİLYA MARKASI _ BOFİGO

YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN MARKASI - TİNY KÖY PROJE MİMARLIK – ALİ AKKAYA

YILIN GİRİŞİMCİ İŞ ADAMI - YAŞAR İZSİZ

YILIN İNŞAAT PROJESİ - İZSİZ TOWER

YILIN HALI MARKASI _ KARMEN HALI

YILIN İNŞAAT MARKASI -BEYLER İNŞAAT

YILIN MÜCEVHER TASARIMCISI _ CANAN KANO

YILIN STK BAŞKANI _ NİHAT TANRIKULU

TÜRKİYE'DE YILIN TURİZM YÖNETİCİSİ _ UĞUR TALAYHAN

BEST INTERNATIONAL RESTAURANT OF THE YEAR _ MADHU'S

YILIN GIDA MARKASI - KARKAS ÇİFTLİK

YILIN SAĞLIK TURİZMİ MARKASI _ SG ESTETİK

YILIN MEDİKAL ESTETİK DOKTORU _ DOKTOR SEVGİ EKİYOR

TÜRKİYE ALTIN MARKA ÖDÜLLERİ BASIN ÖDÜLLERİ

YILIN GAZETESİ _ POSTA GAZETESİ

YILIN HABER KANALI _ CNN TÜRK

YILIN HABER PROGRAMI - CEM KÜÇÜK İLE GÜNAYDIN TÜRKİYE - TGRT HABER

YILIN ERKEK HABER SUNUCUSU_ GÖKHAN TAŞKIN _ TV100

YILIN KADIN HABER SUNUCUSU _ DİLARA SAYAN _ HABER GLOBAL

YILIN KADIN TELEVİZYON GAZETECİSİ _ FULYA ÖZTÜRK _ CNN TÜRK

YILIN ERKEK TELEVİZYON GAZETECİSİ _ MEHMET AKİF ERSOY _ HABERTÜRK

YILIN SPOR PROGRAMI _ STÜDYODA FUTBOL _ TGRT HABER

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