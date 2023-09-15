Hayatını baleye adadı! İşte Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olan Tan Sağtürk'ün bilinmeyenleri

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan üst kademe kamu yöneticiliklerine atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Bedri Tan Sağtürk oldu. Hayatını baleye adayan ve uzun yıllardır kendi dans merkezlerinde öğrenci yetiştiren Sağtürk'ün hayatı da merak konusu oldu.

9 YAŞINDAYKEN BALET OLMAYA KARAR VERDİ

Tan Sağtürk, 14 Temmuz 1969 yılında İzmir'de doğmuştur. 9 yaşındayken balet olmaya karar verdi. İlköğretimden sonra Orta ve Lise öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Devlet Konservatuarında tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Yüksek Bale Bölümünden 1990 yılında mezun oldu.

FRANSIZ DEVLET BALESİ'NE GİREN İLK YABANCI

Eğitimine Fransa'da devam eden Sağtürk, Fransız Genç Balesi'nde 1990–1991 yılları arasında bir yıl çalıştıktan sonra Fransız Devlet Balesi'ne geçti ve 1991–1997 yılları arasında da orada çalıştı. Fransız Devlet Balesi'ne giren ilk yabancı olan Tan Sağtürk, Fransız vatandaşı da olmuştur.

İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ'NDE BAŞ BALET OLDU

Fransa'da 2500 temsil yapan Tan Sağtürk, oradan ayrılarak 1997 Eylül ayı sonunda İstanbul'a geldi ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde bir sene baş balet olarak çalıştı. Kuğu Gölü, Uyuyan Güzel adlı klasik eserler ile Ara Danslar –Ara Nağmeler ve Emrivaki adlı Modern Balelerde Başrol oynayarak Türk seyircisiyle buluşmuştur.

10 TANE BALE VE DANS EĞİTİM MERKEZİ AÇTI

Tan Sağtürk Bale ve Dans Eğitim Merkezi'ni açtı. İstanbul'da Teşvikiye ve Altunizade'den daha sonra da Ankara, İzmir, Samsun, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Kıbrıs ve Kayseri'de açtığı merkezlerle bale ve dansın gelişmesine büyük katkı sağladı. Kuğu Gölü, Uyuyan Güzel, Ara Danslar, Ara Nağmeler ve Emrivaki yapıtlarda başrol oynayarak, Türk seyircisine klasikler ve modern bale zevki tattırmıştır. 2002–2003 sezonunda Antalya Devlet Opera ve Balesi'nde 25 profesyonel dansçı ile birlikte "Kalp Sesi" projesini gerçekleştirmiştir. "Kalp Sesi" 2004'te İzmir'de sahnelenmiştir.

BİRÇOK ÖDÜL ALDI

Sanat başarılarından ötürü birçok kez ödüllendirilmiştir. Bunlardan birisi de "Uluslararası Melvin Jones Ödülüdür". Amerika'dan gönderilen ödül Askeri Müze'de yapılan bir törenle kendisine takdim edilmiştir. Özel İstanbul Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesi'nde bir sınıfa 2004 yılında Tan Sağtürk adı verildi. Türkiye'de bulunan birçok bale etkinliğinde baş dansçı olarak görev aldı. 2007'de sahneye koyulan "Romantika" adlı müzikalin sanat danışmanlığı ve kareografilerini hazırladı. "Romantika" adlı müzikalinde oynayan Rus asıllı Alona Ataberk bu sırada tanıştı. Daha sonra evlendi.

OYUNCULUK VE JÜRİLİK YAPTI

1998 - 2001 yılları arasında yayınlanan "İkinci Bahar" dizisinde başrollerinde Türkan Şoray ve Şener Şen, Yasemin Çonka gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizide oynadı. Tan Sağtürk 2002 yılında Melisa Sözen, Pelin Batu, Toprak Sergen, Şemsi İnkaya ile "İçerideki" adlı filmde oynadı. Sağtürk aynı zamanda Biri Bizi Gözetliyor adı programda sunuculuk ve Türkiye'nin Yıldızları, Benimle Dans eder misin, Yok Böyle Dans adlı televizyon projelerinde Jüri üyeliği ve çalıştırıcılık yapmıştır.

Yurtdışında yayınlanmış olan "Yıldızları Sahnelere Serptiler" adında bir kitabı olan Sağtürk, "Çayına Prüvet Yarışı" adlı ikinci kitabını da Türkiye için yazdı. Tan Sağtürk, Temmuz 2009 ayında Rus asıllı Alona Ataberk ile evlendi ve 2010 yılında Ada adında bir kızları oldu.