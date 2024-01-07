AK Parti\'de beklenen gün geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıklayacak

İbrahimce:

Reisin işi Büyük şehirlerde çok zor. Ekonominin ve enflasyonun geldiği son durum Büyük şehirlerde yaşam kalitesini çok zorluyor. Emeklinin aldığı maaş içler acısı. Anadolu için tam olarak aynı şey söz konusu değil köylerde ve kasabalarda yaşayan insanlarımız şehirlere göre bir nebze olsa daha rahat.