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AK Parti'de beklenen gün geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıklayacak - Son Dakika
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AK Parti'de beklenen gün geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıklayacak

AK Parti'de yerel seçimler öncesi büyük gün geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul'da, başta İstanbul olmak üzere 11 büyükşehir ile 15 ilin belediye başkan adaylarını açıklayacak.

07.01.2024 - 11:02,  Güncelleme: 11:30
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Türkiye, 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlere kilitlenirken, AK Parti'de kritik gün geldi çattı. Kamuoyunun merakla beklediği AK Parti'nin 26 il için belirlediği adaylar bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek törenle duyurulacak.

ERDOĞAN, 26 İLİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYINI AÇIKLAYACAK

Tanıtım lansmanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan aralarında İstanbul'un da yer aldığı 11 büyükşehir ve 15 ilin belediye başkan adayını İstanbul'da açıklayacak. Öte yandan dün akşam Murat Kurum'a İBB adaylığının tebliğ edildiği öğrenildi. Kurum da haberi alır almaz ekip arkadaşlarına veda etti.

15 OCAK'TA ANKARA VE DİĞER İLLERİN ADAYLARI DUYURULACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geri kalan belediye başkan adaylarını ise 15 Ocak'ta Ankara'dan duyuracak. İlçe belediye başkan adayları ise 15 Ocak'tan sonra belli olacak.

Adayları açıklanacak büyükşehirler ve mevcut başkanlar:

Adayları açıklanacak diğer iller ve mevcut başkanlar:

AK Parti\'de beklenen gün geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıklayacak
YORUMLAR (5)
  • İbrahimce: Reisin işi Büyük şehirlerde çok zor. Ekonominin ve enflasyonun geldiği son durum Büyük şehirlerde yaşam kalitesini çok zorluyor. Emeklinin aldığı maaş içler acısı. Anadolu için tam olarak aynı şey söz konusu değil köylerde ve kasabalarda yaşayan insanlarımız şehirlere göre bir nebze olsa daha rahat. Yanıtla 43 16
  • Beşiktaş 1903: Cumhurbaşkanı dediğin bir ağırlığı olur partili olunca böyle her dakika ekrandasin Yanıtla 20 5
  • Beşiktaş 1903: İnşallah alamaz 13 8
  • Azat Deniz: Koyanların efendisi yüzüklerin efendisi Yanıtla 1 3
  • Hakan Uzuner: Yaşasın. Alkış..... Gerek yoktu yahu, seçimlerden üç gün önce açıklardınız. Yanıtla 1 2

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SON DAKİKA: AK Parti'de beklenen gün geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıklayacak - Son Dakika
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