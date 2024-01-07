AK Parti\'de beklenen gün geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıklayacak

Türkiye, 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlere kilitlenirken, AK Parti'de kritik gün geldi çattı. Kamuoyunun merakla beklediği AK Parti'nin 26 il için belirlediği adaylar bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek törenle duyurulacak.
Tanıtım lansmanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan aralarında İstanbul'un da yer aldığı 11 büyükşehir ve 15 ilin belediye başkan adayını İstanbul'da açıklayacak. Öte yandan dün akşam Murat Kurum'a İBB adaylığının tebliğ edildiği öğrenildi. Kurum da haberi alır almaz ekip arkadaşlarına veda etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geri kalan belediye başkan adaylarını ise 15 Ocak'ta Ankara'dan duyuracak. İlçe belediye başkan adayları ise 15 Ocak'tan sonra belli olacak.
Adayları açıklanacak büyükşehirler ve mevcut başkanlar:
Adayları açıklanacak diğer iller ve mevcut başkanlar:
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