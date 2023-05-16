Anket şirketlerinin seçim tahminleri! 2018 seçimlerini bilen firma, bu defa düş kırıklığı yaşadı

13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başındaydı. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalmasıyla 28 Mayıs tarihinde ikinci kez oylama işlemi yapılacak.

ERDOĞAN'IN OY ORANI 49.5, KILIÇDAROĞLU'NUN 44.8

Cumhurbaşkanlığında Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.5, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.8 ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan yüzde 5.17 oy aldı. Milletvekili seçiminde Cumhur İttifakı yüzde 49.9 oyla 322 milletvekili, Millet İttifakı yüzde 34.9 oyla 213 milletvekili, Emek ve Özgürlük İttifakı yüzde 10 oyla 65 milletvekili çıkarttı. Açıklanan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Seçmenler Erdoğan ve Kılıçdaroğlu için bir kez daha sandığa gidecek.

TAHMİNLERİYLE HÜSRANA UĞRADILAR

Anket firmaları da seçimlerden önce saha çalışmalarından elde edilen araştırma sonuçlarını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı adaylarından Muharrem İnce'nin seçime 2 gün kala adaylıktan çekilmesiyle bazı firmalar, kısıtlı zamanda yeni bir araştırma yaptı. Anket firmalarının seçim öncesi yaptıkları tahminlerin başarı oranları da incelenirken en büyük hüsranı, 2018 seçimlerini bilen şirket olarak bilen ORC Araştırma yaşadı.

İşte ORC ve diğer şirketlerin seçim tahminleri:

ORC

Recep Tayyip Erdoğan 44,2

Kemal Kılıçdaroğlu 51,7

Sinan Oğan 2,8

Muharrem İnce 1,3

BETİMAR

Recep Tayyip Erdoğan 49,1

Kemal Kılıçdaroğlu 45

Sinan Oğan 5,6

Muharrem İnce 0,3

OPTİMAR

Recep Tayyip Erdoğan 50,4

Kemal Kılıçdaroğlu 44,7

Sinan Oğan 1,5

Muharrem İnce 3,4

SONAR

Recep Tayyip Erdoğan 48,8

Kemal Kılıçdaroğlu 44,1

Sinan Oğan 3,5

Muharrem İnce 3,6

GENAR

Recep Tayyip Erdoğan 51,4

Kemal Kılıçdaroğlu 44,3

Sinan Oğan 4,3

HBS

Recep Tayyip Erdoğan 47,5

Kemal Kılıçdaroğlu 47,0

Sinan Oğan 2,2

Muharrem İnce 3,3

KONDA

Recep Tayyip Erdoğan 43,7

Kemal Kılıçdaroğlu 49,3

Sinan Oğan 4,8

Muharrem İnce 2,2

METROPOLL

Recep Tayyip Erdoğan 46,9

Kemal Kılıçdaroğlu 49,1

Sinan Oğan 2,7

Muharrem İnce 1,3

TÜRKİYE RAPORU

Recep Tayyip Erdoğan 45,6

Kemal Kılıçdaroğlu 50,5

Sinan Oğan 3,9

MAK

Recep Tayyip Erdoğan 45,4

Kemal Kılıçdaroğlu 50,9

Sinan Oğan 2

Muharrem İnce 1,7

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