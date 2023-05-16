13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başındaydı. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalmasıyla 28 Mayıs tarihinde ikinci kez oylama işlemi yapılacak.
Cumhurbaşkanlığında Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.5, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.8 ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan yüzde 5.17 oy aldı. Milletvekili seçiminde Cumhur İttifakı yüzde 49.9 oyla 322 milletvekili, Millet İttifakı yüzde 34.9 oyla 213 milletvekili, Emek ve Özgürlük İttifakı yüzde 10 oyla 65 milletvekili çıkarttı. Açıklanan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Seçmenler Erdoğan ve Kılıçdaroğlu için bir kez daha sandığa gidecek.
Anket firmaları da seçimlerden önce saha çalışmalarından elde edilen araştırma sonuçlarını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı adaylarından Muharrem İnce'nin seçime 2 gün kala adaylıktan çekilmesiyle bazı firmalar, kısıtlı zamanda yeni bir araştırma yaptı. Anket firmalarının seçim öncesi yaptıkları tahminlerin başarı oranları da incelenirken en büyük hüsranı, 2018 seçimlerini bilen şirket olarak bilen ORC Araştırma yaşadı.
İşte ORC ve diğer şirketlerin seçim tahminleri:
Son Dakika › Politika › Anket şirketlerinin seçim tahminleri! 2018 seçimlerini bilen firma, bu defa düş kırıklığı yaşadı - Son Dakika