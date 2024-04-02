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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 9 ilçede bağımsız adaylar belediye başkanlığını kazandı - Son Dakika
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Politika

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 9 ilçede bağımsız adaylar belediye başkanlığını kazandı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri\'nde 9 ilçede bağımsız adaylar belediye başkanlığını kazandı

Konya'nın Hüyük ilçesi belediye başkanlığına seçilen Sadık Sefer oy oranında ilk sırada yer aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Sadık Sefer, Adem Ceylan, Kemal Çamliyurt, Hüseyin Dündar, Muammer Yanık, Ali Kaim, Fuat Koçal, Zafer Arpacı ve Mahmut Dal bağımsız aday olarak girdikleri seçimde belediye başkanlığını kazandı. Sadık Sefer, bağımsız adaylar arasında en yüksek oy oranıyla seçilen isim oldu.

02.04.2024 17:19
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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 9 ilçede bağımsız adaylar belediye başkanlığını kazandı, Konya'nın Hüyük ilçesi belediye başkanlığına seçilen Sadık Sefer oy oranında ilk sırada yer aldı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Konya'nın Hüyük ilçesinde Sadık Sefer, Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde Adem Ceylan, Ardahan'ın Damal ilçesinde Kemal Çamliyurt, Samsun'un Çarşamba ilçesinde Hüseyin Dündar, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Muammer Yanık, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde Ali Kaim, Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde Fuat Koçal, Uşak'ın Banaz ilçesinde Zafer Arpacı ve Adana'nın Saimbeyli ilçesinde Mahmut Dal bağımsız aday olarak girdikleri seçimde kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazandı.

Sadık Sefer, bağımsız adaylar arasında en yüksek oy oranıyla seçilen isim oldu.

İlçelerde belediye başkanlığını kazanan bağımsız isimlerin oy sayısı ve oranları şöyle:

Adı-Soyadı

İl/İlçeOy sayısıOy oranı
Bağımsız
Sadık Sefer
Konya/Hüyük
5.403%53,13
Bağımsız
Adem Ceylan
Ankara/Çamlıdere
4.846%49,56
BağımsızKemal Çamliyurt
Ardahan/Damal
700
%44,59
Bağımsız
Hüseyin Dündar
Samsun/Çarşamba
35.440
%42,96
Bağımsız
Muammer Yanık
Kastamonu/Bozkurt
1.456%42,75
Bağımsız
Ali Kaim
Nevşehir/Hacıbektaş
1.273
%42,1
Bağımsız
Fuat Koçal
Trabzon/Vakfıkebir
6.484
%38,21
Bağımsız
Zafer Arpacı
Uşak/Banaz
3.355
%32,79
Bağımsız
Mahmut Dal
Adana/Saimbeyli
2.071%23,72

Kaynak: AA

Hüyük, Konya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 9 ilçede bağımsız adaylar belediye başkanlığını kazandı - Son Dakika

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