Adaylığı kesinleşen Alinur Aktaş\'a Bursa\'da coşkulu karşılama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeniden aday gösterdiği Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İstanbul dönüşü davul zurna eşliğinde, meşale gösterileriyle karşılandı. Meşale koridorundan geçerek, vatandaşları selamlayan Başkan Aktaş, 1 Nisan sabahına kadar, en az uykuyla çalışarak, ayak basmadık yer bırakmayacaklarını söyledi.

YÜZLERCE BURSALI KARŞILAMAYA GELDİ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, isminin yeniden adaylık için açıklandığı Haliç Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törenin ardından Bursa dönüşü, otoyoldaki dinlenme tesisinde coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Soğuk havaya aldırmayan yüzlerce Bursalı, Başkan Aktaş'ı davul zurna eşliğinde meşale gösterileriyle karşıladı. Daha sonra Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ne gelen Başkan Aktaş, burada da yüzlerce vatandaşın sevgi seliyle karşılaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA ARALARINDA GEÇEN KONUŞMAYI ANLATTI

AK Parti ve MHP İl yönetimleri ile AK Parti Bursa Milletvekillerinin de hazır bulunduğu törende konuşan Başkan Aktaş, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yaklaşık yarım saat görüştük. Orada Cumhurbaşkanımız, 'Cumhur İttifakı içerisinde bir gayemiz var. Biz zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisindeyiz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gece gündüz bunu tartışıyoruz. Arkadaşlar biz skor amaçlı bir araya gelmedik. Biz bu zor coğrafyada bu ülkenin bekası için bir araya geldik. Birbirimizin hukukunu gözetmek, el birliği ile hareket etmek zorundayız' dedi" diye konuştu.

"CANIMIZI DİŞİMİZE TAKACAĞIZ"

Konuşmasında, muhalefet partilerinin bozulan işbirliklerine de değinen Başkan Aktaş, "Bildiğiniz gibi yerel seçim süreci başladı. CHP, İYİ Parti ve diğerleri eskiden Millet İttifakıydılar. Ama 14-28 Mayıs'ta boyaları döküldü. Artık bir araya gelemiyorlar. Birbirlerine laflar söylüyorlar. Bizim onlarla işimiz yok. Bizim bu vatanın birliği ve beraberliği, rengini şehitlerin kanından alan ay yıldızlı bayrağımıza sahip çıkmak, bu zor coğrafyada bekamızı sağlamak için canımızı dişimize takmak gibi bir derdimiz var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket'in bilge lideri Dr. Devlet Bahçeli bir araya geldiler. Günlerce istişareler yaptılar.

"HER BİR İLÇEMİZİN AYRI BİR KIYMETİ VAR"

Bugün bazı illerimizin, büyükşehirlerin belediye başkan adayları açıklandı. Nasip olursa, 15 Ocak tarihinde illerimizin tamamı bitecek ve ay sonuna kadar bütün ilçeler, AK Parti'den, Milliyetçi Hareket Partisi'nden veya ittifakla hareket edilen yerlerden tamamı açıklanmış olacak. Türkiye'de hepinizin bildiği gibi 1392 tane belediye var. Bizim yaşadığımız şehir en önemli belediyelerden bir tanesi. Türkiye'nin dördüncü büyük şehri. Her bir ilçemizin ayrı bir kıymeti var. Gerçekten zor dönemlerden geçiyoruz. Dolayısıyla bu dönemde birlik ve beraberlik çok önemli" diye konuştu.

"EVLADIM OLSA TANIMAM"

Başkanlık emanetini yeniden kendisine teslim eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Başkan Aktaş, "Bu bir emanettir. Bakmayın BUSKİ'deki olaylarla ilgili konuşulanlara. Birkaç gün içerisinde gereken açıklamayı yapacağım. İlk gününden itibaren, mali polisin hepsini devreye koyduk. Maşallah rakamı atıp atıp kendilerine göre büyütenler ve buradan genel müdürüme, bana ve tabii ki partime de laf söylemeye çalışanlara buradan bir şeyi ifade etmek istiyorum. Bu millet bizi de biliyor. Sizi de biliyor. Allah'a hamdolsun. Tüyü bitmemiş yetimin hakkına asla ve asla tenezzül etmedik. Bundan sonra da tenezzül etmeyiz. Tenezzül edenler olursa, bakın huzurunuzda söylüyorum. Babamın oğlu olsun, kendi evladım olsun. Vallahi tanımam. Billahi tanımam. Dolayısıyla yapılanlar kanun nezdinde bir bir takip edilecektir. Velhasıl bu bir emanettir. Omuzumuzdaki bir yüktür. Ama ne olursunuz şunu bilin ki bu emanet sadece bu kardeşinize değil, bu emanet il başkanlarımıza, milletvekillerimize, parti büyüklerimize, gençlik kollarımıza, kadın kollarımıza vatan, devlet, bayrak, millet diyen sizlere de verilmiş bir emanettir. Dolayısıyla emanete el birliğiyle hep beraber sahip çıkacağız inşallah. İnşallah 31 Mart gününe kadar, en az uyku ve dinlenmeyle sizlerle beraber inşallah Cumhur İttifakı bayrağını tekrar Bursa'nın gönderine hep birlikte çekeceğiz" dedi.

"ZALİME KARŞI BOZKURT GİBİ DURACAĞIZ"

Törende söz alan MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin ise, "Milliyetçi ve ülkücü hareket olarak bütün Bursa teşkilatlarıyla canla, başla en hasbi duygularla Cumhur İttifakını 17'de 17, birde büyükşehir olmak üzere 18 yapmalıyız. Bin yıllık Anadolu coğrafyasında varlığımızı binlerce yıl daha devam ettirmeye var mıyız? Zafer ülkü kaynağının bir çeşmesidir. Zafer birçok gönüllerin birleşmesidir. Mazluma karşı Rabia gibi, zalime karşı bozkurt gibi duracağız" dedi.

"MİLLETMİZDEN GELENLERİ MİLLETİMİZE KAZANDIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında söylediği 'artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' sözü, 30 yıldır Türkiye'ye birlik beraberlik getirdi. İnşallah bundan sonraki sürede de milletimizin gönlüne girmek için kapı kapı dolaşıp hizmetlerimizi anlatacağız. Anlımız ak, gönlümüz rahat. Çünkü hizmetten başka hiçbir şey yapmadık. Biz sadece belediyecilik olarak görmüyoruz. Milletimizden gelenleri milletimize kazandırmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

START ULU CAMİ'DEN

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, güne ise Ulu Cami'de sabah namazı ile başladı. 2019 seçimlerinin startını Emir Sultan Camii'nde verdiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, "Dostlarımızla, cemaatimizle sıcak bir çorbayla başlayalım istedik. Bereketle başlayalım istedik. Öncelikle hayırlı ve bereketli bir hafta olmasını temenni ediyorum. Dün itibariyle de Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak, devam eden görevimize tekrar gösterilmiş olduk. Daha önce Emir Sultan'da startı vermiştik. Şimdi de işin başlangıcında Ulu Cami gibi her vakitte Allah dostlarının namaz kıldığı ve ecdadın bize en büyük emanetlerinden bir tanesi olan Ulu Cami'mizden başladık. Rabbim hepimize Onun rızasına uygun işler yapmayı nasip etsin. Hem belediyede hem siyasette hem de farklı kurum ve kuruluşlarda nihayetinde bu zor coğrafyada mücadele veren ülkemize, ülke yöneticilerimize Allah basiret versin, gayret versin" dedi.