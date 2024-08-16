Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı'na göre Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanlığı'na Orgeneral Ali Çardakcı atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla atama kararlarının da yer aldığı 32634 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Cumhurbaşkanı Atama Kararları'na göre Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Bursa Valisi Mahmut Demirtaş atandı. Bursa Valiliği'ne ise Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız atandı.
Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, yaş haddi nedeniyle emekliliğe sevk edildi. Jandarma Genel Komutanlığı'na Ali Çardakçı atandı. TÜBİTAK Başkanı Hasan Mangal İTÜ Rektörlüğü'ne atanırken 16 ilin emniyet müdürü de görevden alındı.
Son Dakika › Politika › Erdoğan imzaladı! Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na yeni atama - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?