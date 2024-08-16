Erdoğan imzaladı! Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na yeni atama - Son Dakika
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Politika

Erdoğan imzaladı! Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na yeni atama

Erdoğan imzaladı! Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı\'na yeni atama

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı'na göre Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Bursa Valisi Mahmut Demirtaş atanırken, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin yaş haddi nedeniyle emekliliğe sevk edildi. Çetin'den boşalan Jandarma Genel Komutanlığı koltuğuna ise Orgeneral Ali Çardakcı atandı.

16.08.2024 02:04
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı'na göre Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanlığı'na Orgeneral Ali Çardakcı atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla atama kararlarının da yer aldığı 32634 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na yeni atama

EGM VE JANDARMAYA YENİ ATAMA

Cumhurbaşkanı Atama Kararları'na göre Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Bursa Valisi Mahmut Demirtaş atandı. Bursa Valiliği'ne ise Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na yeni atama

ARİF ÇETİN EMEKLİLİĞE SEVK EDİLDİ

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, yaş haddi nedeniyle emekliliğe sevk edildi. Jandarma Genel Komutanlığı'na Ali Çardakçı atandı. TÜBİTAK Başkanı Hasan Mangal İTÜ Rektörlüğü'ne atanırken 16 ilin emniyet müdürü de görevden alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Mahmut Demirtaş, Arif Çetin, Orgeneral, Jandarma, 3-sayfa, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan imzaladı! Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na yeni atama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdoğan imzaladı! Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na yeni atama - Son Dakika
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