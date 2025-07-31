Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail hükümeti üzerindeki baskının daha da artması için çalışacağız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki günlerde İsrail hükümeti üzerindeki baskının daha da artması için çalışacağız. Gazzeli kardeşlerimize yalnız olmadıklarını daha fazla hissettireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen anlaşmaların imza törenini gerçekleştirdi. Törenin ardından iki lider, ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Sayın Nguema ve heyetini Türkiye'de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Gabon, bölgesinin istikrarına katkıda bulunan, doğal zenginlik ve çeşitliliğe sahip, uzun yıllardır iş birliği içinde bulunduğumuz dost bir ülkedir. Bu dostluğumuzu karşılıklı ziyaretlerle daha da geliştiriyoruz. Bildiğiniz üzere Gabon, 2023 yılında girdiği geçiş dönemini müteakip Cumhurbaşkanlığı seçimlerini başarılı şekilde gerçekleştirdi. Önümüzdeki aylarda yapılacak parlamento seçimlerinin de ülkenin istikrar ve huzuruna katkı sunmasını diliyorum. Halkın güçlü desteğini alan Cumhurbaşkanı Sayın Nguema'yı bir kez de huzurlarınızda tebrik etmek istiyorum. Bugün yaptığımız ikili ve heyetler arası görüşmelerde aramızdaki iş birliği potansiyelini ayrıntılı şekilde değerlendirdik. Biraz önce imzaladığımız anlaşmalarla ilişkilerimizi ileriye taşıma irademizi teyit ettik" dedi.

'GABON'LA TECRÜBEMİZİ PAYLAŞMAYA HAZIRIZ'

Son dönemde inşaat ve enerji alanlarında Gabon'da önemli projelerin alındığını kaydeden Erdoğan, "Müteahhitlerimizin üstlendiği projelerin toplam değeri 2,5 milyar doları aştı. Sayın Nguema'nın önderliğindeki kalkınma stratejisi kapsamında bilhassa konut, enerji, dijital dönüşüm ve madencilik gibi alanlarda özel sektörümüzün görev almaya hazır olduğunu kendilerine ifade ettim. Aynı şekilde tarım, balıkçılık, bilim ve teknoloji gibi alanlarda da Gabon'la tecrübemizi paylaşmaya hazırız" diye konuştu.

'DİPLOMATİK TEMSİL AĞIMIZ, GÜÇLÜ İRADEMİZİN EN AÇIK İŞARETİDİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika'daki kardeş ülkelerle ilişkilerin sistematik bir çerçevede ilerletmeye kararlı olduklarını ifade ederek, " Türk Hava Yolları'nın doğrudan uçtuğu Gabon'da, Türkiye Maarif Vakfı'mızın 2018'den beri sürdürdüğü hizmetleri çok değerli görüyorum. Halen 700'e yakın öğrencinin eğitim aldığı okulun kapasitesini artırmaya ve yeni eğitim kurumları açmaya hazırlanıyoruz. Gabon, Afrika kıtasında FETÖ'yle mücadelemize en hızlı destek veren ülkelerin başında geliyor. Kendilerine bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum. Afrika'daki dost ve kardeş ülkelerle ilişkilerimizi bütüncül, kurumsal ve sistematik bir çerçevede ilerletmeye kararlıyız. Afrika'nın sorunlarına Afrikalı çözümler bulunması ilkesi çerçevesinde, eşit ortaklık ve kazan-kazan temelinde istikrara ve kalkınmaya katkıda bulunmayı sürdürüyoruz. Kıtanın dört bir yanını kucaklayan diplomatik temsil ağımız, bu güçlü irademizin en açık işaretidir. Afrika'da 2002 yılında sadece 12 büyükelçiliğimiz bulunurken, bugün 44 büyükelçiliğimiz kıtada faaliyet gösteriyor. Bu çerçevede Libreville Büyükelçiliğimizi de 2012'de faaliyete geçirmiştik. Afrika büyükelçiliklerinin sayısı bugün itibarıyla 38'e ulaşmış ve başkentimiz bu açıdan diplomatik bir merkez konumuna gelmiştir" dedi.

'ÖNCELİĞİMİZ, İNSANİ YARDIMLARIN ULAŞTIRILMASIDIR'

Erdoğan, Gabon Nguema ile Gazze'deki soykırımı da görüştüklerini dile getirerek, "Afrikalı kardeşlerimizin Filistin halkıyla güçlü dayanışması malumdur. İsrail'in Gazze'de 22 aydır sürdürdüğü katliam politikasına en net tepkilerin geldiği bölgelerden biri de Afrika kıtasıydı. Masum çocukların, açlıktan öldüğü, gıda yardımı almak için toplanan sivillerin bilerek kurşunlandığı bir vahşet tablosuna kimse sessiz kalamaz. Zerre kadar vicdanı, merhameti, insanlık onuru olan herkesin bu zulüm karşısında sabır taşı çatlamak üzeredir. Önceliğimiz, Gazzeli kardeşlerimize insani yardımların ulaştırılmasıdır" ifadelerini kullandı.

'FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON'U TEBRİK ETTİM'

Erdoğan, bölgede ateşkesin sağlanması için gayret göstereceklerini belirterek, "İnsanlık cephesi olarak bu zulmün durdurulması için ne gerekiyorsa onu yapmakla mükellefiz. Son günlerde Fransa ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa'dan yükselen insani tepkileri çok kıymetli buluyoruz. Filistin devletinin tanınmasına yönelik atılan her türlü adımı memnuniyetle karşılıyoruz. İsrail'in soykırım politikasına karşı verilecek en etkin cevaplardan biri, 1967 sınırları temelinde iki devletli çözüme destek olmaktır. Geçtiğimiz günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron'u telefonla arayarak aldığı cesur karardan dolayı kendisine tebriklerimi ilettim. Gazze'deki insani felaketin önlenmesi hususunda Cumhurbaşkanı Sayın Nguema'nın da bizimle benzer duyguları paylaştığını gördüm. Önümüzdeki günlerde İsrail hükümeti üzerindeki baskının daha da artması için çalışacağız. Gazzeli kardeşlerimize yalnız olmadıklarını daha fazla hissettireceğiz. Bölgede bir an önce ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışın tesisi için çok daha fazla gayret göstereceğiz" dedi.

'GAZZE KONUSUNDA SİYASİ POLEMİK PEŞİNDE DEĞİLİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz hükümet olarak Gazze konusunda siyasi polemik peşinde değiliz. Gazze'deki kardeşlerimizin acısını hafifletmenin, yaralarına şifa olmanın, bir deri bir kemik kalmış Gazzeli o masum yavrulara yardım elimizi daha fazla uzatmanın derdindeyiz. Ülkemizdeki tüm siyasi aktörlerden de konuya aynı yüksek hassasiyetle yaklaşmalarını, Türkiye'nin tüm dünyada takdir toplayan çabalarına zarar verecek cahilce söylemlerden uzak durmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema ise her iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hemfikir olduklarını kaydetti. Nguema, "İki ülke arasında ekonomik ve ticari iş birliği mevcuttu. Bu iş birliğini diplomatik ve siyasi iş birliği düzeyine çıkartmamız gerekmekte" dedi.

8 ANLAŞMA İMZALANDI

İki ülke arasında imzalanan anlaşmalar şu şekilde;

* 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşması', 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolü' ve 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nakdi Yardım Uygulama Protokolü', Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Gabon Milli Savunma Bakanı Brigitte Onkanowa tarafından imzalandı.

* 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Gabon Su ve Enerjiye Erişim Bakanı Philippe Tonangoye imzaladı.

* 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hidrokarbonlar Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'na da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Gabon Petrol ve Gaz Bakanı Sosthene Nguema Nguema imza attı.

* 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı', Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Gabon Bölgesel Entegrasyon ve Yurtdışındaki Gabonlulardan Sorumlu Dışişleri Bakanı Michel Regis Onanga Ndiaye tarafından imzalandı.

* 'Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Gabon Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında Protokol Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muhtırası' ile 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim, Mesleki ve Teknik Eğitim ve Öğretim Alanlarında İş Birliği Anlaşması'nı da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Gabon Bölgesel Entegrasyon ve Yurtdışındaki Gabonlulardan Sorumlu Dışişleri Bakanı Michel Regis Onanga Ndiaye imzaladı.