Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye, terörsüz bölgenin kilidini açacak - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye, terörsüz bölgenin kilidini açacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye, terörsüz bölgenin kilidini açacak
15.07.2025 16:59
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Şehitlerimizin fedakarlıkları asla boşa gitmedi ve gitmeyecek.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Şehitlerimizin fedakarlıkları asla boşa gitmedi ve gitmeyecek. Gazilerimizin mücadeleleri asla boşa gitmedi ve gitmeyecek. Adım adım inşa ettiğimiz terörsüz Türkiye inşallah onların eseri olacaktır. Ülkemiz yarım asırlık terör boyunduruğundan kurtuldukça her alanda şahlanışa geçecek; ekonomide, savunmada, kalkınmada, güvenlikte, iç ve dış politikada yepyeni bir dönem başlayacak. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölgeye giden sürecin kilidini açacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'na katıldı. Erdoğan, TBMM'de resmi törenle karşılandı. Meclis Şeref Holü Salonu'nda düzenlenen törene; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra şehit yakınları ile gaziler katıldı. Anma töreninde şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kuran- Kerim tilaveti okunmasının ardından dua edildi. Daha sonra darbe girişimi ile ilgili hazırlanan video izlendi.

'O GECE, DUALAR BİZİM İÇİN EDİLDİ'

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz şehitlerine rahmet, gazilerine şifa dileyerek, "O gece eli yüreğinde bizler için dua eden, nerede olursa olsun tepkisini güçlü bir şekilde ortaya koyan yurt dışındaki 7 milyon vatandaşımıza, gönül coğrafyamızın dört bir tarafında bize destek olan Türkiye ve Türk milleti için kaygılanan dost ve kardeşlerimize de minnettarlığımı iletiyorum. İstanbul'da okunan ezanlar, Bursa'da yükselen salalar, Üsküp'te, Bakü'de, Kahire'de yankılandı. Pakistan'dan Endonezya'ya, Bosna'dan Somali'ye binlerce kilometre ötede eller Türkiye için Türkiye'nin selameti, kurtuluşu için semaya kalktı. Dualar bizim için edildi. Kur'anlar bizim için okundu. Dost ve kardeşlerimiz dualarıyla direnişlerimize, gözyaşlarıyla zaferimize ortak oldular. Ufku ve vicdanı dünyanın dört bir yanına uzanan bu mübarek toprakların ışığı yeryüzünün farklı köşelerini de aydınlattı. O gece millet olmanın şuuruna bir kez daha erdik. O gece ümmet olmanın ne manaya geldiğini bir kez daha gördük" dedi.

'BU MİLLET ŞANLI BİR DESTAN YAZMIŞTIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğu hakikatinin 15 Temmuz gecesi, bir kez daha çok güçlü bir şekilde anlaşıldığını dile getirerek, "Asırlardır şehit kanlarıyla sulanan bu topraklar, tarihe yön veren destanların yazıldığı topraklardır. Engin birikimiyle, taşıdığı güçlü imanla bu millet, tam bin yıldır mazlumlara umut, düşmanlara korku veren bir millettir. İşte o millet, Çanakkale ve milli mücadeleden sonra 15 Temmuz gecesi canıyla, kanıyla bütün varlığıyla kıyamete kadar iftiharla anılacak şanlı bir destan yazmıştır. Bu destan, çıplak ellerin tanklara, uçaklara, bombalara karşı zaferidir. Bu destan, kökü bu topraklarda olan cesur insanların ruhuyla birlikte vatanını da satan mankurtlara galip gelişidir. Bu destan milletçe bir ve beraber olduğumuzda nedenli, iri, diri, güçlü ve yenilmez olduğumuzun en son örneğidir. Son nefesini 60 bin kilometre ötede vatansız olarak verdikten sonra tam da cibilliyetine yakışır şekilde bir çukura atılan FETÖ elebaşının kurduğu tuzak, 15 Temmuz gecesi milletimizin dik duruşuyla, cesur duruşuyla, kahramanca direnişiyle darmadağın olmuştur. FETÖ'cülerin ülkemizi sürüklemek istediği kirli bataklık, o gece sabaha kadar verilen kararlı mücadeleyle ebediyen kurutulmuştur. Milletimiz göğsünü kurşunlara siper ederek sadece hain darbeyi boşa çıkarmakla kalmamış aynı zamanda bir işgal girişimini de püskürtmüştür" diye konuştu.

'UĞRADIĞIMIZ İHANETİN EŞİ BENZERİ DAHA YOKTUR'

15 Temmuz gecesinin hem devlet, hem de millet olarak zorlu sınav tarihinde en kritik dönemeçlerinden biri olduğunu belirten Erdoğan, "O gece uğradığımız büyük ihanetin tarihimizde bir eşi bir benzeri daha yoktur. 15 Temmuz milletimiz için bir turnusol kağıdı vazifesi gördü. Atalarımızın sözüyle ifade edersek, o gece akı da karası da geçitte belli olmuştur. Bir yanda milletimiz, tanklara, uçaklara, mermilere karşı kahramanca direnirken diğer yanda birileri 'geç bile kalınmıştı' diyordu. Şehitlerimiz, gazilerimiz, bu milletin öz evlatları asker üniforması giymiş teröristlere geçit vermezken kimileri bu kutlu direnişe 'tiyatro' diyor, 'oyun' diyor, 'senaryo' diyor, ahlaksızca 'kontrollü darbe' iftirası atıyordu. Birileri de güvenli evlerde önlerine koyulan keyif kahvelerini yudumlayarak 'bekle gör' stratejisi izliyordu. Bunları ve çok daha fazlasını o gece hep beraber yaşadık. Meydanlara koşanlar ile bankamatiklere koşanları, çıplak elleriyle darbeye direnenler ile darbecileri elleri patlayıncaya kadar alkışlayanları, 'gün vatana sahip çıkma günüdür' diye öne atılanlar ile pusuya yatıp kimin kazanacağının hesabını yapanları gördük, yaşadık, bizzat tecrübe ettik. Tüm bunlar milletimizin hafızasında silinmemek üzere yerlerini almıştır. Darbeye alkış tutanlar, 15 Temmuz'da yazılan şanlı destana gölge düşürmeye çalışanlar, milletin zaferine çamur atanlar ve gidişata göre pozisyon alanlar emin olun daima utançla anılacaklardır. O gece burada bu yüce çatı altında milli iradeye sahip çıkanların isimleri de aynı şekilde milletimizin kalbine altın harflerle nakşedilmiştir" ifadelerini kullandı.

'YEPYENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitlerimizin fedakarlıkları asla boşa gitmedi ve gitmeyecek. Gazilerimizin mücadeleleri asla boşa gitmedi ve gitmeyecek. Adım adım inşa ettiğimiz terörsüz Türkiye inşallah onların eseri olacaktır. Ülkemiz yarım asırlık terör boyunduruğundan kurtuldukça her alanda şahlanışa geçecek; ekonomide, savunmada, kalkınmada, güvenlikte, iç ve dış politikada yepyeni bir dönem başlayacak. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölgeye giden sürecin kilidini açacak. Türkiye yüzyılının inşası daha da hızlanacak. Çok kutuplu dünyada Türkiye'miz yeni bir kutup başı olarak inşallah hak ettiği yeri alacaktır. Bundan asla ve asla şüphe duymuyoruz. Çünkü biz milletimize güveniyoruz. Ezeli ve ebedi kardeşliğimize güveniyoruz. Demokrasimizin sorun çözme kapasitesine sonuna kadar güveniyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tıpkı 15 Temmuz gecesi olduğu gibi tüm farklılıkları bir yana bırakıp dayanışma içinde ülkemizin terörden kurtulma mücadelesine de güçlü destek vereceğine yürekten inanıyorum" dedi.

'YILLAR İÇERİSİNDE HAZIRLANMIŞ BİR İHANETTİR'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişiminden devletçe ve milletçe büyük dersler çıkardığını belirterek, "Her şeyden evvel 15 Temmuz'dan önce devletin içerisinde gizlenmiş olan ve belli bir merkeze bağlı olanların ortaya koyduğu ihanet, tesadüfen ortaya çıkmış bir ihanet değil, yıllar içerisinde hazırlanmış bir ihanettir. 15 Temmuz'dan sonra ehliyet, liyakat ve sadakat çerçevesinde devletin yeniden yapılandırılmasına şahit oluyoruz. Bu noktada da büyük bir mesafe aldığımızı, temizliğin yapılmasından sonra millete sadakatten başka sadakati kabul etmeyen, sadakati ne karanlık locada ne sahte hocada aramayan milletin evlatlarına devletin kapıları sonuna kadar açılmıştır. 15 Temmuz kurallara dayalı bir sistem, hukuk ve demokrasi bilinci yüksek bir topluluğun ne kadar büyük bir güç olduğunu bir kez daha öğretmiştir. Türkiye'deki bütün darbe teşebbüslerinin ve darbelerin ortak tarafı, darbeleri yönetenlerin tamamı gizli bir merkeze ve yapılanmaya sahip olmalarıdır. 15 Temmuz ile ilgili asıl olan gizlilik değil şeffaflıktır. Şeffaflık sadece hesap verilebilirlik değil, demokrasinin de standardını yükseltmek demektir. 15 Temmuz'dan aldığımız bir başka ders ise şudur; ne kadar büyük bir organizasyonları olursa olsun, dış güçlere dayanan ve bu milletten başka bazı mahfillere sırtını dayayacak olanlarla artık bu milletin hiçbir işi olamaz" ifadelerini kullandı.

'TBMM, KUŞATICI BİR ANAYASA YAPMA MECBURİYETİNDEDİR'

Kurtulmuş, darbe girişiminden alınan derslerle birlikte Türkiye'nin daha güçlü bir devlet haline geldiğini kaydederek, "Ayrıca milli birlik ve dayanışma ruhunun da 15 Temmuz'un ardından toplumda güçlü bir şekilde var olduğuna, yerleştiğine ve kökleştiğine şahit oluyoruz. Şimdi inşallah milli birlik ve dayanışma ruhunu daha da ileriye götürerek Türkiye'nin tam anlamıyla terörsüz Türkiye olmasını sağlayarak, tüm terör örgütlerinin geride kaldığı, silahların olmadığı, tam manasıyla barışın ve kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye'yi inşallah hep beraber inşa edeceğiz. Ayrıca 15 Temmuz'dan aldığımız bu dersle Türkiye'de demokrasinin standartlarının yükselmesi, barış ve kardeşliğin güçlenmesi ile birlikte hiç şüphesiz TBMM, yeni, çağdaş, kapsayıcı, demokrat, kuşatıcı bir anayasa yapma mecburiyetindedir. Öyle bir anayasa yapalım ki, bir daha hiç kimse anayasadan almadığı güçle millete efendilik yapmaya kalkmasın. Demokrasi standartlarını öyle bir yükseltelim ki hiç kimse, pozisyonu ne olursa olsun, kime dayanırsa dayansın darbe yapmayı aklının ucundan geçirmesin. Çok şükür büyük bir mesafe aldığımızı iftiharla görüyorum" diye konuştu.

Anma programının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, eski Başbakan Tansu Çiler, bir araya gelerek, sohbet etti. Erdoğan, daha sonra Meclis'ten ayrıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye, terörsüz bölgenin kilidini açacak - Son Dakika

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