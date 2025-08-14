Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye\'yi gerçeğe dönüştürmekle mükellefiz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Her konuda aynı düşünmek zorunda değiliz ama Terörsüz Türkiye'yi gerçeğe dönüştürmekle mükellefiz. Türkiye'nin istikbal yürüyüşünde bir dönüm noktasını temsil eden bu hayırlı sürece katkı veren herkes, ismini tarihe yazdıracak. Komisyon çalışmalarını maksimalist ve popülist taleplerle yokuşa sürmenin vebali ise çok ağır olacak. Her kim, siyasi çıkarları uğruna bunu yaparsa, açık söylüyorum, ne bu millet onun yüzüne bakar, ne de gelecek nesiller onu affeder" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 24'üncü kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Erdoğan, "AK Parti bugün 24 yaşında. Bugün milletimizin sinesinden, yine aziz milletimizin iradesiyle doğan; kadrolarıyla, hizmetleriyle, eserleriyle Türkiye'nin son çeyrek asrına damgasını vuran, gücünü ve cesaretini milletimizin kararlılığından alan AK Partimizin 24'üncü kuruluş yıl dönümünü büyük bir iftiharla kutluyoruz. Bugün, ufuk ve istikametini milletimizin çizdiği 'Anadolu ihtilali'nin' 24'üncü senesini coşkuyla idrak ediyoruz" dedi.

Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye de teşekkür ederek, "Kuruluş yıl dönümü programımıza özel çiçek göndermek suretiyle büyük bir nezaket sergileyen Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra gururumuza ortak olan diğer genel başkanlara da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'HADİ ORADAN DİYORUM'

Erdoğan, 24'üncü yıllarında AK Parti ailesini yeni katılımlarla daha da büyüttüklerini belirterek, " Türkiye Yüzyılı'nın inşası mücadelemize destek olmak amacıyla aramıza katılan tüm arkadaşlarımıza 'hoş geldiniz safalar getirdiniz' diyor, hepsini muhabbetle bağrımıza basıyoruz. Dünden beri ahlaksızca, haysiyetsizce, her türlü insani değeri ayaklar altına alan hoyrat bir üslupla AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara 'hadi oradan' diyorum. Pisliğin üzerinde oturmuşlar, sağa sola pislik atmaya çalışıyorlar. Kendi pisliklerini örtmek için, kendi evlerinden gelen pis kokuları bastırmak için, utanmadan haysiyet cellatlığı yapıyorlar. Edepten payesi olmayan, bozuk bir ağız ve kızarmaz bir yüzden başka hiçbir sermayesi bulunmayan seviyesizlere evelallah pabuç bırakmayız. Kültürümüzde, kem söz sahibine aittir. Hakaretle karşısındaki küçülteceğini zanneden, sadece kendisini rezil ve rüsva eder" dedi.

'ONU DAHA ÇOK RAHATSIZ EDECEĞİZ'

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına ilişkin, "Edepten, adaptan, asgari nezaketten yoksun bir siyasi dilin ve siyasetçinin; ne ülkeye ne millete ne de genel başkanı olduğu partisine hiçbir faydası olmaz. Bu şahıs sadece bizi değil; çok daha çirkin, çok daha hakaretimiz ifadelerle partisindeki insanları da hedef alıyor. Şantaj yapılan, tehdit edilen, uzaktan kumandayla kontrol edilen bir kişi varsa, o da bu zattan başkası değildir. CHP Genel Başkanı artık siyasetin değil, hızla psikiyatri biliminin konusu haline gelmektedir. Bu zat şunu bilsin, anlasın, hiçbir zaman da unutmasın; medya ve sosyal medyadaki tetikçileriyle itibar suikastları düzenleyenlerin zorbalıklarına bugüne kadar asla boyun eğmedik, bundan sonra da boyun eğmeyiz. Beyefendi rahatsız olmuş, varsın olsun; onu daha çok rahatsız edeceğiz. O gırtlağına kadar battığı çamurda debelenip dururken, biz işimize bakacağız. AK kadrolar olarak, bu seviyesiz ve sevimsiz siyasetin bizi çekmek istediği kapana hapsolmayacağız" ifadelerini kullandı.

'MİLLETİMİZİN HER BİR FERDİNE AK PARTİ'DE YER VARDIR'

Erdoğan, AK Parti'nin bugün düne göre daha güçlü olduğunu söyleyerek, "AK Parti ailesi; Türkiye'nin en büyük, en kuşatıcı, en renkli ailesidir. Milletimizin her bir ferdine, AK Parti çatısı altında yer vardır. Türkiye sevdasıyla yanan, ülkeye hizmet tutkusuyla çalışan, 'önce ülkem ve memleketim' diyen herkes bizim tabii üyemizdir; bu kardeşlerimize kapımız da kollarımız da ardına kadar açıktır. Bugün bir kez daha sizler gibi vefakar yol arkadaşlarıyla yürüdüğümüz için, bizlere sizler gibi alnı ak, yüreği ak, çalışkan, cesur dava arkadaşları nasip ettiği için Cenabıallah'a hamd ediyorum, şükrediyorum" dedi.

'AK PARTİ, TÜRK SİYASETİNE BİR GÜNEŞ MİSALİ DOĞDU'

Erdoğan, Türkiye'nin 28 Şubat'ta yönünü yitirmiş bir ülke olduğunu dile getirerek, "Post-modern darbenin etkileri hem siyaset hem eğitim hem ekonomi hem de toplum zemininde tüm kesafetiyle hissediliyordu. İş dünyamız, sanayicimiz, işçimiz derin bir hayal kırıklığı yaşıyordu. Demokrasimiz vesayetin ağır baskısı altında ezilmiş durumdaydı. İşte böyle bir dönemde AK Parti, milletin umudu olarak, Türk siyasetine bir güneş misali doğdu. Bundan tam 24 yıl önce, 14 Ağustos 2001'de, 'Bugün, Türk siyaset tarihine, hizmete sevdalı insanların kurduğu AK Parti'nin doğum günü olarak geçecek' dedik ve öyle oldu. O gün halka ve Hakk'a hizmet için hep beraber uzun ince bir yola çıktık. Bu yolculukta refikimiz, aziz milletimizdi. Allah'a hamdolsun, o günden bugüne, milletin yolundan, milletimizin çizdiği rotadan bir an bile ayrılmadık. Üzerimizde nice oyunlar oynandı. Partimize nice pusular, kumpaslar, tuzaklar kuruldu. Yolumuza taş koymak isteyenler oldu. Besleyip büyüttükleri tüm yılanlarını sırasıyla üzerimize saldılar. Tehditlerle, baskılarla, kapatma davalarıyla bizi yıldırmaya çalıştılar. Terör eylemleriyle, sokak olaylarıyla ülkemizi kaosa sürüklemeye kalktılar. Devlet içindeki vesayetçi yapılarla, karanlık odaklarla, haşhaşi çeteleriyle istikbal yürüyüşümüzü akamete uğratmak istediler. Önce 17-25 Aralık darbe girişimiyle, ardından 15 Temmuz kanlı ihanetiyle bu ülkeyi yabancılara peşkeş çekmeye yeltendiler. Bunların tamamını milletimizin kararlılığıyla, milletimizden aldığımız güçlü destekle aşmayı başardık; dik durduk, surda gedik açtırmadık" dedi.

Erdoğan, tarihi bir yatırım, hizmet, eser ve hizmet seferberliğiyle 81 vilayetin her metrekaresine mühürlerini vurduklarını belirterek, şu rakamları paylaştı:

"Sabit sermaye yatırımları dahil 2025 yılı fiyatlarıyla toplam eğitime, yükseköğrenimle birlikte 31 trilyon lira, sağlığa 11,5 trilyon lira, gençlik ve spora 4 trilyon lira, aile ve sosyal hizmetlere 10 trilyon lira, adalete 4 trilyon lira, içişlerine 3 trilyon lirası AFAD bünyesinde olmak üzere 4 trilyon lira harcama yaptık. Çalışma ve sosyal güvenliğe 1,5 trilyon lira, ulaştırmaya, kamu-özel ortaklığı dahil 10 trilyon lira, çevre ve şehirciliğe 15 trilyon lira, kültür ve turizme 1,5 trilyon lira, tarım ve ormana 7 trilyon lira, enerjiye 8 trilyon lira, savunma sanayine 374 milyar dolar, sanayi ve teknolojiye 1,5 trilyon liralık yatırım yaptık. Kobilerde, 1 milyon 388 bin işletmeye 278 milyar liralık destek sağladık. Teşviklerimizle 19 trilyon liralık 126 bin yatırımın ve 4 milyon 58 bin nitelikli istihdamın önünü açtık. Katma değerli alanlarda 45 milyar dolarlık yatırım tutarına sahip 72 projeyi destekledik. Savunma projelerimizin bütçesi 5,5 milyar dolardan, bugün 100 milyar dolar büyüklüğe ulaştı."

'BÜTÜN BAŞARILARIN SAHİBİ MİLLETİMİZDİR'

Erdoğan, 2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracatı, temmuz ayında yıllık bazda 270 milyar dolara çıkardıklarını kaydederek, "Uluslararası doğrudan yatırımların tutarı 19 kattan fazla artışla 281 milyar dolara kadar yükseldi. Merkez Bankamızın rezervleri, bugün itibarıyla 175 milyar dolar ile rekor kırdı. 2024 yılı verilerine göre dünyanın 17'nci, Avrupa'nın 7'nci büyük ekonomisiyiz. Kişi başına düşen milli gelirimiz 2002 yılında 3 bin 608 dolar seviyesindeyken, 2024 yılında 15 bin 463 dolar seviyesine kadar ulaştı. Nereden, nereye. 2025 yılı sonu itibarıyla ise kişi başına düşen milli gelirin 17 bin doları aşmasını bekliyoruz. Dışişlerinde 163 olan dış temsilcilik sayımızı, 263'e ulaştırarak temsil ağımızı güçlendirdik. Dünyanın en kapsamlı, en kuşatıcı sosyal güvenlik sistemini ülkemize kazandırdık. Bugün 2,9 milyon vatandaşımızın ayağına evde sağlık hizmeti götürüyoruz. Toplamda 37 bin 127 yataklı 25 şehir hastanemizi tamamlayıp hizmete sunduk. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 4 trilyon 970 milyar lira tutarında ödeme yaptık. Asrın felaketinin yaralarını sarmak için şimdiye kadar yaklaşık 75 milyar dolar kaynak kullandık. Daha saymaya kalksak, değil saatler günler alacak nice yatırım, hizmet, eser ve destekle Türkiye'nin çehresini değiştirdik. Elde ettiğimiz bütün başarıların sahibi aziz milletimizdir" diye konuştu.

'ARKADAŞLARIMIZLA BAĞIMIZI ASLA KOPARMAYIZ'

AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana, bir siyasi parti olmanın yanında, aynı zamanda bir okul olduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"14 Ağustos 2001'den itibaren hem parti kadrolarımızı hem hükümetlerimiz döneminde bürokrasideki kadroları sürekli yeniledik, sürekli gençleştirdik ve Türkiye'ye alanında tecrübeli çok sayıda isim kazandırdık. Şunu büyük bir memnuniyetle söylemeliyim ki; AK Parti, bugün, siyaset yapma ve devleti yönetme hususunda Türkiye'nin en iyi, en tecrübeli, en bilgili ve birikimli kadrolarıyla mücehhezdir. AK Parti'yi Türkiye'nin en büyük partisi yapan, işte bu yetişmiş, işte bu liyakatli insan kaynağına sahip olmasıdır. Bu dinamik, bu hareketli yapıyı muhalefet partilerinde asla göremezsiniz. Partimiz içinde lise yıllarından, üniversite yıllarından itibaren siyaset yapmaya başlayan bir genç, aslında siyasete istikamet çizme ve devlet yönetme idealiyle bu yola girmektedir. O yol daima açıktır. Bizde emeklilik yoktur, bizde kenara çekilmek, inzivaya çekilmek yoktur. Soluklanmaları için bir süreliğine dinlenmeye aldığımız arkadaşlarımızla bağımızı asla koparmaz, irtibatımızı kesmez, vefamızı hiçbir zaman eksik etmeyiz."

'TERÖR TEHDİDİNİ SIFIRLAMAYI HEDELİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en büyük başarılarından birinin siyasette diyalog ve uzlaşı kültürünü güçlendirmek olduğunu ifade ederek, "'Terörsüz Türkiye' sürecimizle inşallah bunu yeni bir safhaya taşıyoruz. Süreç sayesinde yalnızca terör sorununu çözmeyi değil; terör tehdidini ve ihtimalini de tamamen sıfırlamayı hedefliyoruz. Milletimizin arasına örülen bu duvarı yıkalım, ezeli ve ebedi kardeşliğimizi perçinleyelim, istikbali beraberce inşa edelim, istiyoruz. Cumhur İttifakı olarak birlikte başlattığımız, bir devlet politikası olarak yine beraberce yürüttüğümüz bu süreçte kısa sürede çok önemli mesafe alındı. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'yla, Meclisimizin de geniş bir katılımla sürece dahil olması sağlandı. İlk üç toplantı oldukça verimli bir iklimde gerçekleşti. Temennimiz, bu yapıcı atmosferin korunmasıdır. Cumhur İttifakı çözümden ve diyalogdan yana olduğunu; sürecin başarısı için halisane bir yaklaşım içinde olduğunu ortaya koymuştur" dedi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE'Yİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRMEKLE MÜKELLEFİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gönül ister ki, diğer partiler de aynı hüsnü niyetle hareket etsin. Umuyor ve temenni ediyorum ki, millete karşı mesuliyet duygusu siyaset kurumunda güçlenerek devam eder. Bakın, her konuda aynı düşünmek zorunda değiliz; ama Terörsüz Türkiye'yi gerçeğe dönüştürmekle mükellefiz. Şunu burada bir kez daha ifade ediyorum; Türkiye'nin istikbal yürüyüşünde bir dönüm noktasını temsil eden bu hayırlı sürece katkı veren herkes, ismini tarihe yazdıracak. Komisyon çalışmalarını maksimalist ve popülist taleplerle yokuşa sürmenin vebali ise çok ağır olacak. Her kim, siyasi çıkarları uğruna bunu yaparsa, açık söylüyorum, ne bu millet onun yüzüne bakar, ne de gelecek nesiller onu affeder. Sırtında yumurta küfesi olmayanların, sorumluluk taşımayanların, bizim ilk günden beri sürdürdüğümüz dikkatli, itinalı fakat bir o kadar da kararlı tavrımızı anlamakta zorlandıklarını görüyoruz. Yapıcı eleştiriye elbette kulak tıkamayız; ama yıkıcı eleştiriye, yalana, tahrike, algı operasyonlarına da eyvallah etmeyiz. Yıkım ekibinin bize yüklenmelerine güler geçeriz ama bizi övdüklerinde, 'nerede yanlış yaptık acaba?' diye kendimizi sorguya çekeriz. Burada çok hassas bir süreç yönetiyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE, TARİHİ BİR FIRSAT YAKALAMIŞTIR'

Erdoğan, 86 milyonun emanetini taşıdıklarını kaydederek, "O emanete iğne ucu kadar dahi olsa leke bulaştırmamaya gayret ediyoruz. Aziz milletimiz, asırlardan süzülüp gelen Anadolu irfanıyla, o engin basireti ve sağduyusuyla bizim ne yapmaya çalıştığımızın çok net farkındadır. Şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimiz, bizim bu riske niçin girdiğimizin farkındadır. Muarızlarımız ve hasımlarımız da terörsüz Türkiye'nin ne demek olduğunun aynı şekilde farkındadır. Türkiye, en kronik sorununu çözmek için tarihi bir fırsat yakalamıştır; bunun heba edilmesine göz yummayacağız. AK Parti olarak, tam kadro vakar içinde, omuzlarımızdaki ağır yükün bilinciyle, milletimizin beklentilerine ve partimizin büyüklüğüne yaraşır biçimde, aydınlık yarınlara kapı aralayan bu süreci inşallah özenle yöneteceğiz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN STRATEJİK KABİLİYETLERİNİ ARTIRDIK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, reformun AK Parti'nin siyasi varlığının devamlılığını sağlayan muharrik güç olduğunu kaydederek, "24 yıllık hikayemizde reformu bir istisna olmaktan çıkardık; hayatın olağan akışı içerisinde kendiliğinden gelişen mutat bir pratiğe dönüştürdük. İlk etapta; dönüştürücü reformlarla vesayetçi yapıları gerilettik, hak ve özgürlükleri genişlettik, devletle vatandaş arasındaki güveni yeniden tesis ettik. İkinci etapta; koruyucu ve tamamlayıcı reformlarla devletin kurumsal kapasitesini güçlendirdik; güvenlik, savunma, dış politika ve ekonomi alanlarında Türkiye'nin stratejik kabiliyetlerini artırdık. Bu irademizi aynen devam ettiriyoruz" dedi.

'KUŞATMA GİRİŞİMLERİNİ DELECEK KUDRETE SAHİBİZ'

Erdoğan, "Bölgemizde yeni bir oyun sahnelenirken, dünyada yeni bir denklem kurulmaktadır. Türkiye'nin, istikrarsızlık kuşağıyla çevrelenmeye çalışıldığı artık açık açık dillendirilmektedir. Gazze'deki soykırımın failleri, ülkemize yönelik niyetlerini gizleme gereği dahi duymuyor. Suriye'den Doğu Akdeniz'e, Balkanlardan Afrika'ya uzanan geniş bir alanda, 'Türkiye karşıtı' bu politikanın emarelerine hepimiz tanık oluyoruz. Ne yapılmaya çalışıldığının tabii ki bilincindeyiz. Kuşatma girişimlerini delecek kudrete, basirete, tecrübeye ve kararlılığa da ziyadesiyle sahibiz. Ülkemizi içerde zayıflatmayı, dışarıda hırpalamayı hedefleyen bu politikayı hamdolsun boşa çıkartıyoruz. Sınırlarımızın içiyle birlikte ötesinde de bir barış, güvenlik ve istikrar kuşağı kurmakta kararlıyız. 23 yılda bunun her alanda altyapısını oluşturduk" diye konuştu.

'HEDEFLERİMİZE DOĞRU ÇOK DAHA HIZLI İLERLEME İMKANI BULACAĞIZ'

AK Parti'nin 8'inci Olağan Büyük Kongresinde 'Türkiye Yüzyılı Reform Programı'nı tekemmül ettirdiklerini belirten Erdoğan, "'Özgürlükleri korumak için güvenliğe; güvenliği tesis etmek için özgürlüğe' ihtiyaç duyulduğu prensibinden hareketle programı şekillendiriyoruz. Amacımız; ülkemizin iç ve dış tehditler karşısında istikamet sahibi, dirayetli, muhkem ve müessir bir aktör olarak yeniden konumlanmasını sağlamaktır. Sivil toplumdan yerel yönetimlere, sosyal politikalardan ekonomiye, teknolojiden siyasete kadar birçok başlıkta çalışmalarımız hızla olgunlaşıyor. Program sayesinde devletimizi, milletimizi, kurumlarımızı ve bürokrasimizi Türkiye Yüzyılı'nın gereklerine uygun bir yapıya hazır hale getireceğiz. Daha fazla demokrasinin, daha fazla özgürlüğün, daha verimli hizmet üreten bir bürokrasinin, daha etkin ve güçlü bir devlet yapısının tesisini amaçlayan reform programını önümüzdeki dönemde peyderpey hayata geçireceğiz. Dünü ihya, bugünü tahkim ve geleceği inşa eden bir paradigmanın ürünü olan Türkiye Yüzyılı Reform Programı ile inşallah hedeflerimize doğru çok daha hızlı ilerleme imkanı bulacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şunu burada bir kez daha önemle ifade etmek isterim; Bizim 24 yıldır olduğu gibi bugün de referansımız millettir. Biz, bu yola, sadece ve sadece milletin gönlüne girmek, milletin gönlüne taht kurmak için çıktık. Hedefimiz önce Allah'ın rızasıdır, sonra milletin takdiri ve teşekkürüdür. Allah'ın rızası, milletin takdiri ve teşekkürü dışında bizim için bir kriter yoktur. AK Parti olarak biz 24 yıldır siyaset sahnesindeyiz; uzun soluklu bir kutlu yürüyüş yapıyoruz. İsimler değişir, unvanlar değişir, ama bizim kutlu yürüyüşümüz aynı istikamette inşallah devam eder. 24 yıldır buradayız, daha yıllarca, burada olacağız. Yetişmiş, tecrübeli, birikimli kadrolarımızla, Allah ömür ve güç verdiği müddetçe daha nice yıllar Türkiye'nin, milletimizin hizmetinde koşturacağız. Biz 'bitti' demeden bitmeyeceğini herkese göstereceğiz. Kibir, böbürlenme, gurur bizim kapımızdan içeriye girmedi, bundan sonra da Allah'ın izniyle hiçbir zaman girmeyecek. Milletimize karşı su gibi berrak, toprak gibi mütevazı olacağız. Şunu unutmayın arkadaşlar; Biz, 24 yıldır sadece kendi kendimizle yarışıyoruz. Bizim ulaştığımız seviyelere, muhalefetin hayalleri bile erişemez. Ancak, kendi kendimizle yarışıyoruz diye rehavete de kapılmayacağız. Her yeni gün, yaptıklarımızın üzerine bir yenisini koymak zorundayız."

ÇERÇİOĞLU: YARGIDAN HİÇ KORKMADIM

Erdoğan'ın konuşmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa edip AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kürsüye çıkarak açıklama yaptı. Çerçioğlu, Aydın'a daha önce olduğu gibi bundan sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde daha fazla hizmet edeceğini söyleyerek, "Bugün hakkımda birtakım iddialar varsa buyursunlar açıklasınlar. Yargıdan veya yargılanmaktan hiçbir zaman korkmadım. Alnım ak başım dik. Yaşadığım sorunları burada açıklamaya siyasi ahlak açısından hiç uygun bulmuyorum. Ancak gerekirse tek tek de açıklarım" diye konuştu.

Tek derdinin ülkeye ve Aydın'a hizmet etmek olduğunu söyleyen Çerçioğlu, "Bundan sonra sizlerle ve Sayın Cumhurbaşkanımın himayesinde AK Parti çatısı altında hizmet etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Çerçioğlu, Aydın'ın birinci derece deprem bölgesi olduğunu hatırlatarak, "Bundan sonra sizlerin desteğiyle kentsel dönüşüm seferberliği başlatmak istiyorum Aydın'a. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum" açıklamasında bulundu.

9 BELEDİYE BAŞKANINA ROZET TAKILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan yeni belediye başkanlarına rozetlerini taktı. AK Parti'ye katılanlar isimler ise şu şekilde:

"Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu (CHP), Aydın Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan (CHP), Aydın Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya (CHP), Aydın Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan (CHP), Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz (CHP), Isparta Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal (İYİ Parti), Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca (CHP), Kastamonu Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık (Bağımsız), Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkanı İsmail Akpınar (İYİ Parti)"