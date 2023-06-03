Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin etti! Göreve başlama töreni için Beştepe'de - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin etti! Göreve başlama töreni için Beştepe'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin etti! Göreve başlama töreni için Beştepe'de

03.06.2023 17:22

TBMM'de yemin eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir ziyaretinin ardından Göreve Başlama Töreni için Külliye'ye geçti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi A Kapısı'na varışta Erdoğan'ın konvoyuna Atlı Tören Birliği katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süvari birliğiyle Külliye'ye girişi sırasında 101 pare top atışı yapıldı.

28 Mayıs seçiminde bir kez daha cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın 2028 yılına kadar sürdüreceği görevi resmen başlıyor. Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda yemin etmek üzere Meclis'e geldi.

YEMİN ETTİ

Kapıda resmi törenle karşılanan Erdoğan saat 15.00'te geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli'nin takdimiyle salona girdi. Mazbatasını teslim alan Erdoğan daha sonra kürsüye çıkarak yemin metnini okudu. O anlar Cumhur İttifakı vekilleri tarafından dakikalarca alkışlandı.

ALKIŞLARLA SALONDAN AYRILDI

Yemin metninin okunmasının ardından Bahçeli'nin anonsuyla tüm vekiller ayağa kalkarak İstiklal Marşı'nı okudu. Marşın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan alkışlar eşliğinde Genel Kurul'dan ayrıldı.

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİNİ İMZALADI

Erdoğan, TBMM'deki törenin ardından Anıtkabir'i ziyaret etti. Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defterini imzaladı. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye bir seçim sürecini daha tüm dünyaya örnek olacak şekilde suhuletle neticelendirdi. 14 Mayıs'ta TBMM'de görev yapacak milletvekillerini belirleyen milletimiz, 28 Mayıs'ta da şahsımıza teveccüh gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de güvenoyu aldığı bu seçim sonrasında 5 yıl boyunca Türkiye Yüzyılı'nı hayata geçireceğiz. Söz verdiğimiz gibi depremzedeleri yeni yuvalarına kavuşturacağız. 12'nci Cumhurbaşkanı olarak milletimizin kardeşliğine sahip çıkmaya, devletimizi yüceltmeye devam edeceğiz."

101 PARE TOP ATIŞI YAPILDI

Göreve Başlama Töreni'ne katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyuna Külliye'nin A Kapısı'na varışta Atlı Tören Birliği katıldı. Erdoğan'ın süvari birliğiyle Külliye'ye girişi sırasında 101 pare top atışı yapıldı. Ayrıca Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarına bağlı ordu karargahlarında da 101'er pare top atışı gerçekleştirildi.

DEVLET BAŞKANLARINDAN TÖRENE YOĞUN İLGİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni'ne katılım yoğun oldu. Törene 4000 bin kişinin davet edildiği belirtilirken, resepsiyonda çok sayıda devlet başkanı, başbakan, bakan yer alıyor. Töreni Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, Afrika'dan devlet başkanları törene katılanlar arasında bulunuyor.

ÇANKAYA'DA AKŞAM YEMEĞİ

Törende, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası, TSK Mehteran Takımı ile TSK Tarihi Birlik de yöresel kıyafetleriyle hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı konukları onuruna saat 20.00'de Çankaya Köşkü'nde akşam yemeği verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemek sonrasında kameraların karşısına geçecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci döneminin kabinesini kamuoyuyla paylaşacak.

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