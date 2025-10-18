Yeni Atamalar Resmi Gazete\'de Yayınlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, bakanlıklarda ve birçok üst düzey kamu kurumunda atama ve görevden almalar gerçekleşti. Yapılan atamalar ve görevden alınanlar şu şekilde;

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne, Abdulkadir Çay atandı. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Mustafa Mahir Ülgü ve Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Doğan Demirel görevden alındı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDA ATAMALAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sinop İl Müdürü Zeki Yıldırım görevden alındı. Sinop İl Müdürlüğüne, Şanlıurfa İl Müdürü Can Kayhan Özok, Rize İl Müdürlüğüne, Isparta İl Müdürü Hüseyin Güçlü, Isparta İl Müdürlüğüne, Rize İl Müdürü Selim Köse, atandı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDA ATAMALAR

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına Cihad Demirli, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne Ersin Karaman atandı.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI'NDA ATAMALAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Iğdır İl Müdürü Sadettin Kara görevden alındı. Gaziantep İl Müdürlüğüne Mustafa Karnabat, Hakkari İl Müdürlüğüne Erol Baykara, Iğdır İl Müdürlüğüne Erhan Palaoğlu, Niğde İl Müdürlüğüne Şeyma Güner, Şırnak İl Müdürlüğüne Ahmet Çetin atandı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDA ATAMALAR

Tarım ve Orman Bakanlığı, Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, Batman İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürü Burhan Bahadır, Çorum İI Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, Giresun İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Mardin İl Tarım ve Orman Müdürü Menduh Dinler, Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Tokat İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin görevden alındı.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Edirne il Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Ahmet Arslan, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Ayhan Temiz, Karabük il Tarım ve Orman Müdürlüğüne Bartın iI Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder, Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Murat Türkmen, Batman İI Tarım ve Orman Müdürlüğüne Necdet Tuncer, Bayburt iI Tarım ve Orman Müdürlüğüne Ebubekir Köse, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Mehmet Fatih Aktay, Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Hasan Taş, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Mustafa Nevzat Zayim, Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne İslam Köse, Mardin İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Yüksel Çil, Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Saadettin Taşkesen, Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Mustafa Ensar Yılmaz, Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem, Manisa İI Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Niğde İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Furkan Mete, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Bayram Ay, Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Salih İnan, Tokat il Tarım ve Orman Müdürlüğüne Ömer Cebeci, Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Mustafa İlmeç atandı.