Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, İlk 100 Gününü Kamuoyu ile Paylaştı

Politika

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras "100 Günde Neler Yapılabilir" tanıtım töreni ile 31 Mart yerel seçimlerinden sonra yapılan hizmet ve gerçekleştirilen projeleri anlattı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği İlk 100 Gün Tanıtım töreni ile seçimlerden sonra gerçekleştirdiği hizmetleri ve projeleri kamuoyu ile paylaştı. "100 Günde Neler Yapılabilir" başlığı ile düzenlenen tanıtım töreninde Başkan Aras 31 Mart Yerel seçimlerinde vaat ettiği birçok hizmeti başlattıklarını ve kısa sürede çok uzun yol kat ettiklerini belirtti. "100 Günde Neler Yapılabilir" toplantısına CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, İlçe belediye başkanları, Rodos Belediye Başkanı'nın özel temsilcisi Michail Iskas, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Aras; "Yeni kadromuzla, önceki dönemin de tecrübesi ile sizlerin karşısına çıkacak kadar hizmet biriktirdik. Bizim pusulamız sizlersiniz"

"100 Günde Neler Yapılabilir" tanıtım töreni hizmetlerin anlatıldığı ve vatandaş röportajlarından oluşan kısa video ile başladı. Yoğun katılımın olduğu tanıtım toplantısında daha sonra kürsüye Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras çıktı. Başkan Aras konuşmasına belediye başkanı olarak en büyük desteklerinin, pusulalarının vatandaşlar olduğunu söyledi ve bu toplantı için çok heyecanlı olduğunu belirtti. Başkan Aras; "Bugün çok heyecanlıyım, sizlerle birlikte olmaktan dolayı gururluyum. En büyük destek sizlerden aldığımız enerji. Seçimlerden önce Dünya Kenti Muğla vizyonu ile yola çıktık. Muğla'mızın güveni ve teveccühü ile görevimize başladık. 100 gün hizmet için kısa bir süre. Yeni kadromuzla, önceki dönemin de tecrübesi ile sizlerin karşısına çıkacak kadar hizmet biriktirdik. Asıl farkı bundan sonra göreceksiniz. Atamızın bizlere bıraktığı 100 yıllık mirasımız var. O'nun yolunda, ışığında hareket ediyor, mutlu, refah dolu, yalansız, talansız, kaynakların eşit kullandığı bir Muğla için var gücümüzle çalışıyoruz. Bizim pusulamız, sizlersiniz." dedi.

Başkan Aras; "Karamsar rüzgardan şikayet eder, iyimser rüzgarın değişmesini bekler, gerçekçi ise yelkenlerini rüzgara göre ayarlar."

Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında ilk yerel seçimde ülke genelinde büyük başarı elde ettiklerini, bunun bir parçası olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Başkan Aras sözlerine şöyle devam etti; "Sevdiğim bir sözü sizlerle paylaşmak istiyorum; "Karamsar rüzgardan şikayet eder, iyimser rüzgarın değişmesini bekler, gerçekçi ise yelkenlerini rüzgara göre ayarlar." Bugün ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum, yoksulluk ortada, gelir adaletsizliği, tüm bunlara rağmen bizler adaletsizliğin karşısına eşitliği, gericiliğin karşısına laikliği koyacağız ve halkçı, sosyal belediyecilikle vatandaşlarımızın yanında olacağız. İşte bu yüzden 1 Nisan'dan itibaren yeni ve güçlü bir yapılanmayla işe başladık. Ülkemizin önceliği kadına şiddete karşı Kadın ve Aile Hizmetleri daire başkanlığımızı kurduk. Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı'nı ve Şiddete Karşı Tutum belgesini hemen imzaladık. Kadın sığınma evleri açmak için adımları attık. İlçe Hizmetleri Bölge daire başkanlığını kurarak yerinden yönetim ilkesini uygulamaya başladık. Çünkü Muğla coğrafi olarak dağınık bir yapıya sahip. Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Denizcilik A.Ş, Akıllı Kentler Dairesi Başkanlığı'nı kurduk. 100 dünya ülkesi ile iletişime geçtik. Diplomasi başlattık. Muğla Planlama Ajansı'nı kurduk. Bütün paydaşların katılım sağlayacağı, ortak kararların alınıp Muğla'mızın planlanacağı bir hizmeti devreye soktuk. 108 Belediye'nin yer aldığı Kıyı Ege Belediyeler Birliği başkanlığını devraldık. Katılımcı belediyeciliğin ilk uygulamasını Menteşe Evleri bölgesinde sandık koyarak başlattık." dedi.

"Emeklilerimiz için kapsamlı bir destek paketi hazırlıyoruz"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras tanıtım toplantısında yeni projeleri de açıkladı. Başkan Aras; "Kadın sığınma evi, Muhtarlık Hizmet binaları, Gündüz Bakımevi, Etüt Merkezleri, Semt Polikliniği, HPV Aşı uygulaması, Oyna, Öğren, Muğla İstihdam Ofisleri, Belediye Plajları, 4 Paylaş Otobüsü hizmetleri için çalışmaları başlattık. Cenaze nakil hizmetlerini tamamen ücretsiz hale getirdik. Vektörle mücadele ve itfaiye için yeni araç alımı yapıyoruz. 100 yeni içme suyu deposu, Datça Betçe 3. Etap çalışmalarını başlatıyoruz. En çok önemsediğimiz konulardan biri de emeklilerimiz. Emeklilerimiz için kapsamlı bir destek paketi hazırlıyoruz. Muğla Kart ile emeklimiz, öğrencimiz, çiftçimizin yanında olacağız." dedi.

Emekli Destek Paketi Devreye Giriyor

Türkiye'nin ekonomik ve sosyal olarak en önemli konularından biri olan ve son olarak en düşük emekli maaşına yapılan zamla gündeme gelen emeklilerin durumu ile ilgili Muğla Büyükşehir Belediyesi devreye girerek emekli destek paketi hazırlıyor. Büyükşehir Belediyesi sosyal destekle emeklilere Pazar alışverişi, su, ekmek ve et desteğini kapsayan paketi en kısa sürede devreye sokacak.

100 günlük hizmet sunumunda emekliler için ayrı bir parantez açan Başkan Aras şunları söyledi; "Emeklilerimize kapsamlı bir destek paketi hazırlıyoruz. Devletine, milletine yıllarca hizmet etmiş emeklilerimize 10 bin lira maaş veriliyor. Bu çok üzücü bir durum. Kapsamlı bir destek paketini emeklilerimizle yakında paylaşacağız. Muğla Kart Çalışmaları başladı ve yakında bitecek. 65 yaş üstü vatandaşlarımız ulaşımdan ücretsiz yararlanırken 60-65 yaş aralığı ve öğretmenlerimiz için de ulaşımda indirim dönemini başlattık. Ayrıca Bodrum-Turgutreis- Didim, Marmaris- Fethiye deniz otobüsü seferlerimizden de kara ulaşımından ücretsiz, indirimli yararlanan vatandaşlarımız ücretsiz yararlanacak.

Muğla'da Çiftçilerin Yüzü Gülecek

Muğla'nın bir tarım kenti olduğunu söyleyen Başkan Aras 100 günlük hizmet sunumunda çiftçiler için verecekleri destekleri de açıkladı; "4 ilçede tarım market açıyoruz. Bodrum, Yatağan, Menteşe ve Fethiye'de kooperatiflerimizin üretimlerini destekleyerek ürettikleri ürünleri pazarlamaları için Tarım Marketlerimiz devreye girecek. Çiftçilerimiz için Çiftçi Kart projemizle de yemi, gübreyi, canlı hayvanı, tohumları indirimli almalarını sağlayacağız. Tarım makinesi desteği sağlamaya başladık. Fethiye'de salça üretim tesisi kuracağız. Muğla'da canlı hayvan yemi üretecek tesis açacağız. Yem fiyatları bir hayvanın yüzde 85 maliyetini kapsadığı için yem üretmeye başlayacağız. 47 bin metre tarımsal sulama kanalının temizliğini ve tamiratını yaparak bu sıcak günlerde üreticilerimizin yanında olduk." dedi.

Kültür Kenti Muğla'da Öğrencilere Büyük Destek

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras öğrenciler için ulaşımı 1 TL yaptıklarını ve bunun çok olumlu geri dönüşleri olduğunu belirtti. Başkan Aras; "Tasarruf tedbirleri nedeni ile bina yapamıyoruz. Bizde Yatağan'da bulunan Hasan Haşmet Işık Sosyal Tesisleri'nde 40 çocuk kapasiteli gündüz bakımevimizi Eylül ayında hizmete açıyoruz. Öğrencilerimiz için Seydikemer ve Menteşe'de etüt merkezleri açıyoruz. Öğrencilerimize ulaşımı 1 TL yaptık. Sınava giren gençlerimizin sınav ücretlerini ödüyor, ücretsiz ulaşım sağlıyoruz.

Büyükşehir Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı'nı İmzaladı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras kadınlar için öncelikli olan hizmetlere de sunumunda yer verdi ve şunları söyledi; "Ülkemizin önceliği kadına şiddete karşı Kadın ve Aile Hizmetleri daire başkanlığımızı kurduk. Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı'nı ve Şiddete Karşı Tutum belgesini hemen imzaladık. Kadın sığınma evleri açmak için adımları attık. İki ilçemizde kadın sığınma evleri, tüm ilçelerimizde kadın dayanışma merkezleri ve kadın atölyeleri çalışmalarını başlattık. Yine kadınlarımızın yanında olmak için ülkemizde çok pahalı olan HPV Aşı uygulaması için başvuruları almaya başladık."

Seydikemer'e Otogar Yapılacak

Muğla'nın 13 ilçesi için hizmet ürettiklerini söyleyen Başkan Aras yollar, nazım imar planı, dirençli kentler, kültür merkezleri, otogarlar, spor kulüplerine destek, yeni otobüs hatları, öğrenciye ulaşımın 1 TL yapılması konularında da katılımcılara bilgi verdi. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda deniz otobüsü seferlerini başlattıklarını söyleyen Başkan Aras Kabotaj'ın denizlerin Kurtuluş Savaşı olduğunu, bu hizmetin o gün devreye alınmasının gururunu yaşadıklarını belirtti.

Yeni bir sinerji ile Muğla'ya hizmet ettiklerini belirten Başkan Aras bu işlerin bir ekip işi olduğunu söyledi ve tüm ekibini tanıtım töreninde sahneye davet ederek birlikte poz verdi.