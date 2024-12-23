TBMM'de 2024 böyle geçti: Kasım-aralık

Politika

Mecliste 2025 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ve TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri sırasında da yoğun mesai devam etti.

Genel Kurulda 9. Yargı Paketi, yargı, iç güvenlik ve Köy Kanunu'na ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifleri kabul edilerek yasalaştı.

2025 yılı bütçe görüşmelerinin yapıldığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda CHP milletvekillerinin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Komisyon Başkanı Mehmet Muş'un komisyon toplantı salonuna girişini engellemeye çalışması üzerine arbede yaşandı.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, "TBMM bünyesinde Suriye Dostluk Grubu'nu kurmayı teklif edeceklerini" açıkladı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda " İmralı'yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını beklediğini" söyledi.

AA muhabirlerinin derlediği bilgilere göre, kasım ve aralık ayının önemli gelişmeleri şöyle:

5 KASIM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda "Ekrem İmamoğlu Bey'in siyasetini tasvip etmediğim için kendisiyle görüşmeyi uygun bulmuyorum çünkü bu görüşmeden istismarla, yanlış yorumlarla Türkiye'de bazı gelişmelere MHP'yi de bulaştırmak isteyebilirler." dedi.

Bahçeli, "Terörist başı, terörün bittiğini, PKK'nın lağvedildiğini, ihanet ve bölücülüğün çıkmaz sokak olduğunu söyleyecekse haydi DEM Grubu'na gelsin, bunları teker teker söylesin, ak koyun kara koyun ortaya çıksın, umut hakkından da istifade etsin. Sözümün arkasındayım ve teklifimde ısrarlıyım." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda "Kavgayı bitirecek olan, şehit annesinin de Kürt vatandaşımızın evladının da kendisinin de yüzünü güldürecek olan bizleriz. Mecliste bir süreç yürütülmesine, şeffaf, samimi olunmasına, toplumsal mutabakat aranmasına sahip çıkıyoruz." diye konuştu.

7 KASIM

Kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kanun'a göre, sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu, uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu bakımından şikayet süresi, her ne suretle olursa olsun fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren 2 yılı geçemeyecek. Arabuluculuk eğitimini tamamlayan ve mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip olanlar, yazılı sınava girmeden arabuluculuk siciline kayıt olabilecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Brezilya'nın başkenti Brazilya'da düzenlenen 10. G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nde (P20) yaptığı konuşmada, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının uygulanmamasının, Gazze'de, Filistin topraklarında ve Lübnan'da süregelen bir devlet terörüne dönüştüğünü belirterek, "Bugün artık İsrail'in Birleşmiş Milletler üyeliğinin askıya alınmasını tartışmanın vakti gelmiştir." dedi.

10 KASIM

TBMM Başkanı Kurtulmuş, P20 Zirvesi dönüşünde uçakta bir gazetecinin, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, "Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın DEM Parti Meclis Grup Toplantısı'nda konuşarak terörün tamamen bittiğini ve PKK'nın lağvedildiğini açıklaması" önerisiyle ilgili soruyu yanıtlarken "Bir eli silahta, bir eli sandıkta siyaset olmaz. Siyasetin sandıktan başka hiçbir yere el atmaması, milli iradenin haricinde başka hiçbir iradeden emir, talimat almaması, onların güdümünde hareket etmemesi lazım. Bu konuda atılacak adımlar Türkiye'yi rahatlatır. Bütün bu müzakerelerin yapılacağı yer de milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisidir." dedi.

14 KASIM

Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. AK Parti'nin kabul edilen önergesiyle düzenlemeden casuslukta yeni suç ihdasına ilişkin hüküm çıkarıldı. Kanunla, boşanma davası reddinin kesinleşmesinden sonra ortak hayatı kuramayan çiftlerin yeniden dava açabilmesi için gereken süre 3 yıldan 1 yıla indirildi.

19 KASIM

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, "Mevzubahis vatan, bayrak, millet ve devlet-i ebed müddetse Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile şahsım arasında hiçbir ayrılığın ve ayrışmanın söz konusu dahi olmayacağını mühürlü kalplere, duymayan kulaklara, görmeyen gözlere hatırlatmak dava ve vicdan görevimdir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Bütün Kürt kardeşlerime sesleniyorum: PKK, Kürtleri temsil edemez. Şimdi açıkça görüldü ki bir adım ileri gitmek için yola çıkanları engellemeye çalışanlar vardır. Dün terörist başının yoldaşı olanlar, şimdi Amerika'nın uşağı olmuşlar. Biden'ın üvey evlatlarına, Türk milletinin asil evlatlarını kurban edemeyiz. Buna hakkımız yok. Gelin bir olalım, beraber olalım, hep beraber Türkiye olalım." diye konuştu.

20 KASIM

2025 yılı bütçe görüşmelerinin yapıldığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda CHP milletvekillerinin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Komisyon Başkanı Mehmet Muş'un komisyon toplantı salonuna girişini engellemeye çalışması üzerine arbede yaşandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bu gerginliğe ilişkin, "Bu görüntülerin Plan Bütçe Komisyonunun girişinde ortaya konulmuş olması, her şeyden evvel Meclisin demokratik işleyişine, Meclisin yasamanın yanında denetleme fonksiyonunun gerçekleştirilmesine yapılan saygısızca bir davranıştır, bunu kabul etmek mümkün değildir." dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, yaşanan gerginlik sonrası yaptığı konuşmada, "Eleştiri olmadan demokrasi olmaz, bunun bilincindeyim ama demokrasimizin seviyesini korumamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu salonuna girişinde CHP milletvekillerince engellenmeye çalışılmasına ilişkin, "Böyle bir noktada yapılan davranışın uygun olmadığını, hoş olmadığını ifade edebilirim. Burada bir hak aranacaksa bunun yolu bu değildir." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile AK Parti ve MHP grup başkanvekilleri, Bakan Yerlikaya'nın komisyon salonuna girişinde CHP milletvekillerince engellenmeye çalışılmasına tepki gösterdi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ı ziyaretinde, "Hem MHP olsun hem Meclisimizin değerli Başkanı olsun görüşmeye hazırız. Sonuçta konuştuğumuz şey, Türkiye'deki yerel yönetim demokrasisinin, yerel yönetim gücünün daha iyi bir seviyeye ulaşması adına atacağımız adımlar meselesi." dedi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, siyasi parti grup başkanvekilleri ve Meclis'teki komisyon başkanları ile görüşerek gündemlerindeki taleplerini aktardı.

21 KASIM

Yetkisiz çakar kullanımına ve ateşli silahlara yönelik cezaların artırılması ile iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

26 KASIM

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, "Kahraman Mehmetçiğin büyük özverisi ve gayretiyle artık Zap'ta da kilit kapatılmıştır. Bölgedeki faaliyetlerimiz aynı tempo ve kararlılıkla devam ediyor, edecektir." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "İmralı'yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarına yönelik, "Şehit ailelerinin ve gazilerin gözünün içine bakamayacağımız, onların 'Evet' demediği hiçbir şeye 'Evet' demeyeceğiz. Onlarla birlikte bu meselenin Türkiye'nin gündeminden çıkması, terörün durması, annelerin ağlamaması, herkesin yüzünün gülmesi için üzerimize düşen ne varsa onu yapmaya hazırız." dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Biz Öcalan'ın ne dediğini, ne düşündüğünü bizzat ağzından öğrenmek isteriz. DEM Parti'ye, eş genel başkanlara bu sürece bir katkı düşecekse de üzerimize düşen rolü oynamak isteriz. Adalet Bakanlığına bugün başvuru yapacağız." dedi.

27 KASIM

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Türkiye, küresel siyasetin kutup başlarından biri olma rolünü günden güne güçlendirmektedir." dedi.

İsrail ile Lübnan arasında yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından memnuniyet duyduklarını belirten Erdoğan, "Sahada sükunetin muhafazası noktasında tüm taraftarların, bilhassa da İsrail'in sorumluluklarını harfiyen yerine getirmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de katliamın durması ve kalıcı ateşkesin tesisi için Türkiye'nin her türlü katkıya hazır olduğunu ifade etti.

Erdoğan, "Kılıç şakırtıları arasında disiplinsizlik yapanları kahramanlaştırmak neyin nesidir? Allah aşkına bu nasıl bir şuursuzluktur? CHP'nin tarihinin her döneminde olduğu gibi bugün de orduya siyaset bulaştırma, orduyu kışkırtma geleneğinden kurtulamadığı anlaşılıyor. Burada şunu çok net ifade etmek isterim; milletimizin göz bebeği olan ordumuzun yıpratılmasına da siyasi emeller uğruna provoke edilmesine de eyvallah demeyiz. Bu ordu bir zümrenin, bir partinin değil milletin ordusudur. Türk Silahlı Kuvvetleri, Peygamber Ocağı'dır. Milletimizin gurur kaynağıdır. Bu ordu yüzyıllardır, 'Allah Allah' nidalarıyla cenk meydanlarını coşturan, 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' şuuruyla şehadete koşan serdengeçtilerin, yiğitlerin, ölümü öldüren kahramanların ordusudur. Tıpkı Yahya Kemal merhumun ifadesiyle, bu ordu 3 kıta, 7 iklimde İslam'ın bayraktarlığını yapan şanlı bir ordudur." değerlendirmelerinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gündemdeki kreş tartışmasına ilişkin, "Kreşlerle ilgili gönderdiğimiz yazı çok açık ve net. Belediye Kanunu'nda belediyelerin kreş açma hakkının olduğunu ama kreş ismi altında anaokulu ve ana sınıfı açmalarına yetkilerinin olmadığını söylüyoruz o yazıda. Dolayısıyla yazımız kreşlerle ilgili değil." ifadelerini kullandı.

Tekin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek, "Türkçe okuduğunu anlama yetisinin" olmadığını savundu.

29 KASIM

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi kabul edildi.

5 ARALIK

Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Kanun'a göre, köyde ikamet eden ve köy nüfusuna kayıtlı olup evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine satılan taşınmazlar üzerinde çeşitli nedenlerle bina yapmayanlara ya da taksitlerini ödemeyen hak sahiplerine 31 Aralık 2028'e kadar ek süre tanınacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bir ilde faaliyet gösterebilecek yapı denetim kuruluşu sayısını belirleyecek.

9 ARALIK

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlanan Genel Kurulda yaptığı konuşmada, "Özgür ve demokratik bir Suriye'nin inşası için Türkiye olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye gayret edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Genel Kuruldaki sunuş konuşmasında, "Suriye'de güvenin tesis edilmesiyle, ekonomik ve siyasi ortamın iyileştirilmesiyle birlikte, inanıyorum ki Suriyeli kardeşlerimiz ülkelerine, vatanlarına güvenli onurlu ve gönüllü şekilde döneceklerdir." dedi.

10 ARALIK

TBMM Genel Kurulunda Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarının 2025 yılı bütçesinin sunumunu yapan Bakan Fidan, "Türkiye, Suriye'nin ulusal birliğine, istikrarına, egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve refahına büyük önem vermektedir. Bu amaca yönelik olarak bölge ülkeleriyle ve uluslararası aktörlerle çalışmalarımızı devam ettireceğiz." diye konuştu.

12 ARALIK

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kamboçya Senato Başkanı Samdech Techo Hun Sen ile Meclis'te düzenlediği ortak basın toplantısında, "Suriye'deki gelişmeleri takip etmek için en kısa süre içerisinde TBMM'deki siyasi partilerin grup yönetimiyle de konuşarak TBMM bünyesinde Suriye Dostluk Grubu'nu kurmayı teklif edeceğiz." dedi.

13 ARALIK

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Mustafa Alkayış, Suriye'deki Sednaya Cezaevi'nde yaşanan insan hakları ihlallerinin, Komisyonca incelenmesi talebiyle TBMM'ye dilekçe verdi.

17 ARALIK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2025 yılı bütçeleri üzerine yaptığı konuşmasında, "İsrail'in Golan Tepeleri'ni aşan, işgal ettiği alanları genişletici eylemlerini son derece tehlikeli ve Suriye'nin istikrarını bozmaya çalışan eylemler olarak görüyoruz." dedi.

Yılmaz, "(İsrail) Eylemleri gayrimeşrudur. Bunları hiçbir şekilde tasvip etmediğimizi buradan ifade etmek istiyorum. Hiçbir yabancı güç, Suriye'nin istikrarını bozucu, geleceğini inşa etme çabasını tahrip edici bir tutum içine girmemelidir." diye konuştu.

21 ARALIK

TBMM Genel Kurulunda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi kabul edildi.